Энрике: «Испания хочет сыграть в финале Евро. Мы сосредоточены на Италии»

Главный тренер сборной Испании порассуждал о предстоящем матче с Италией в полуфинале Евро-2020.

Мы пробились в четвертьфинал не самым простым способом. Это пошло команде на пользу. Мы могли выиграть до серии пенальти и заслуживали этого, но все равно сумели победить.

Теперь нужно сосредоточиться на предстоящем испытании, потому что мы хотим сыграть в финале. С этого момента начинается работа.

У нас есть [психолог] Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача — сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация.