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Энрике: «Испания хочет сыграть в финале Евро. Мы сосредоточены на Италии»

06 июля 2021, 10:13
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике порассуждал о предстоящем матче с Италией в полуфинале Евро-2020.

Мы пробились в четвертьфинал не самым простым способом. Это пошло команде на пользу. Мы могли выиграть до серии пенальти и заслуживали этого, но все равно сумели победить.

Теперь нужно сосредоточиться на предстоящем испытании, потому что мы хотим сыграть в финале. С этого момента начинается работа.

У нас есть [психолог] Хоакин Вальдес, который работает с нашими игроками на этом турнире. Мы стараемся сделать так, чтобы игроки не перегорели из-за участия в столь крупном турнире. Задача — сделать так, чтобы у них была нужная мотивация и концентрация.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что Энрике сплотил сборную Испании.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
06 июля в 10:58
Испания хочет, но играть в финале будет Италия!
mihaluch
mihaluch
06 июля в 10:50
Трудно будет Испании.
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 10:24
хорошее желание,осталось исполнить.
drug01
drug01
06 июля в 10:16
Желаю удачи вперёд
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