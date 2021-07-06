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Сарри: «„Ювентус“ праздновал 4-е место, но не моё скудетто»

06 июля 2021, 19:57

Новый наставник «Лацио» Маурицио Сарри вспомнил о том, как была воспринята в Турине его победа в Серии А с «Ювентусом».

Это было воспринято как должное. Такая реакция была по всей Италии. Мы даже не отпраздновали титул.

Может быть, сейчас они провели идеальный год, ведь теперь они праздновали четвертое место. Может, условия для этого были идеальными.

Ранее бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно рассказал, почему Сарри уволили из «Ювентуса».

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112910415
112910415
вчера в 06:01
ну да ... и это обидно
Kostya P.
Kostya P.
06 июля в 21:35
Он имеет право так троллить , с ним не очень хорошо поступили , нужно было дать ему ещё хотя бы год.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 июля в 21:33
это 4 место ,впервые за 10 лет,было намного ценнее,чем липовый мёд,на протяжении долгого времени. Здесь была не поддельная радость,ведь Роналду и Ко попали в ЛЧ.
311
311
06 июля в 21:30
Сомневаюсь я что-то, что они праздновали 4 место!)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
06 июля в 21:04
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    06 июля в 20:43
    И также не праздновали бы его чемпионство)
    juvenale
    juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
    06 июля в 20:40
    Ну да ведь интера контекса не было)))будь тот же сарри и в этом сезоне,скудетто было бы у Юве
    Romeo 777
    Romeo 777
    06 июля в 20:38
    Сарри постоянно недоволен всем...
    Ozabot
    Ozabot
    06 июля в 20:33
    Ну, то скудетто «Ювентус» выиграл на инерции, конкуренции никакой не было, досрочно закрыли вопрос и не почувствовали.
    А в прошлом сезоне четвертое место пришлось выгрызать зубами буквально из-под ног в страшной конкуренции.
    Elliada
    Elliada
    06 июля в 20:07
      Triem
      Triem ответ David Young (раскрыть)
      06 июля в 20:04
      Ну, может быть. Но мне видится только идиотизм и бессовестное неуважение.

      Представляю как президент Юве подошел к Сарри после победы и такой типа: " Ты знаешь Маурицио, благодарить не буду - Юве и тап сильнее всех и стабильнее, поэтому логика тут есть. Ну ты понимаешь!"
      Triem
      Triem
      06 июля в 20:00
      Да, это действительно плохо что-то с Юве! Человека хотябы поблагодарить могли.
      David Young
      David Young
      06 июля в 19:59
      Да, это не очень логично. Но на тот момент Ювентус был сильнее и стабильнее. Так что определённая логика в этом есть.
      КЭТиК
      КЭТиК
      06 июля в 19:59
      Хорошо, когда есть приятные воспоминания
      dimagas2
      dimagas2
      06 июля в 19:58
      И то правда,дед тащил)))
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