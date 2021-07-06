Сарри: «„Ювентус“ праздновал 4-е место, но не моё скудетто»

Новый наставник «Лацио» вспомнил о том, как была воспринята в Турине его победа в Серии А с «Ювентусом».

Это было воспринято как должное. Такая реакция была по всей Италии. Мы даже не отпраздновали титул.

Может быть, сейчас они провели идеальный год, ведь теперь они праздновали четвертое место. Может, условия для этого были идеальными.