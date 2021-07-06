Сарри: «„Ювентус“ праздновал 4-е место, но не моё скудетто»

Новый наставник «Лацио» Маурицио Сарри вспомнил о том, как была воспринята в Турине его победа в Серии А с «Ювентусом».
Это было воспринято как должное. Такая реакция была по всей Италии. Мы даже не отпраздновали титул.
Может быть, сейчас они провели идеальный год, ведь теперь они праздновали четвертое место. Может, условия для этого были идеальными.
Ранее бывший защитник «Ювентуса» Паскуале Бруно рассказал, почему Сарри уволили из «Ювентуса».
А в прошлом сезоне четвертое место пришлось выгрызать зубами буквально из-под ног в страшной конкуренции.
А в прошлом сезоне четвертое место пришлось выгрызать зубами буквально из-под ног в страшной конкуренции.
Представляю как президент Юве подошел к Сарри после победы и такой типа: " Ты знаешь Маурицио, благодарить не буду - Юве и тап сильнее всех и стабильнее, поэтому логика тут есть. Ну ты понимаешь!"
Представляю как президент Юве подошел к Сарри после победы и такой типа: " Ты знаешь Маурицио, благодарить не буду - Юве и тап сильнее всех и стабильнее, поэтому логика тут есть. Ну ты понимаешь!"