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Магуайр: «Путь Дании на Евро-2020 очень вдохновляет»

06 июля 2021, 15:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился мыслями накануне встречи с командой Дании в 1/2 финала Евро-2020.

Мы усвоили урок чемпионата мира. Опыт того матча помог нам, как и опыт других матчей, которые мы проводили между этими двумя крупными турнирами. Например, в Лиге Наций. У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных матчах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.

Путь Дании на этом турнире очень вдохновляет. Мы всегда думали о Кристиане [Эриксене] и его выздоровлении, мы все за него переживаем. У них хорошая команда. Дания на протяжении многих лет доказывала, что является топовой командой. Кажется, в рейтинге она стоит выше всех команд, с которыми нам довелось играть на этом турнире. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом.

Ранее главный тренер сборной Дании рассказал, что нужно сделать англичанам, чтобы выйти в финал.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июля в 16:43
Удачи датчанам в полуфинале
ДСА
ДСА
06 июля в 15:40
Осталось сотворить еще 2 сенсации.
beefs
beefs
06 июля в 15:38
ожидается очень интересный матч в полуфинале...
stanichnik
stanichnik ответ ДСА (раскрыть)
06 июля в 15:37
А мне вообще не дошла.
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