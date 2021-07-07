«Абсолютная суперзвезда. Великолепный футболист». Линекер — о Педри

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07 июля 2021, 08:54

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере восхитился игрой полузащитника национальной команды Испании Педри после полуфинала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 по пен.).

Педри так хорош. Абсолютная суперзвезда в процессе становления. Великолепный футболист.

Ранее Жерар Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро.