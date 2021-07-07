«Абсолютная суперзвезда. Великолепный футболист». Линекер — о Педри

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере восхитился игрой полузащитника национальной команды Испании Педри после полуфинала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 по пен.).
Педри так хорош. Абсолютная суперзвезда в процессе становления. Великолепный футболист.
Ранее Жерар Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро.
Но наблюдая за этим парнем удивляешься...почему на слуху только Мбаппе и Холанд....
Согласен с Линекером - абсолютная суперзвезда...
Не видя его игры , удивился что за парнишка в 18 лет - 7-й по стоимости игрок в Мире....
Увидев его игру, удивился - почему он только 7-й, а не в тройке.....
Удачной карьеры !!!!!!
Но наблюдая за этим парнем удивляешься...почему на слуху только Мбаппе и Холанд....
Согласен с Линекером - абсолютная суперзвезда...
Не видя его игры , удивился что за парнишка в 18 лет - 7-й по стоимости игрок в Мире....
Увидев его игру, удивился - почему он только 7-й, а не в тройке.....
Удачной карьеры !!!!!!