ГлавнаяНовостиМолодёжьЕвро-2020

«Абсолютная суперзвезда. Великолепный футболист». Линекер — о Педри

07 июля 2021, 08:54
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере восхитился игрой полузащитника национальной команды Испании Педри после полуфинала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 по пен.).

Педри так хорош. Абсолютная суперзвезда в процессе становления. Великолепный футболист.

Ранее Жерар Пике раскритиковал формат серии пенальти после вылета Испании с Евро.

Все новости
Федун: «В России у детских тренеров нет задачи вырастить футболистов»
05 июля Комментарии16
Пиняев забил первый гол за «Крылья» через 1,5 минуты после выхода на поле
22 июня ВидеоКомментарии8
Народная команда без россиян. Зарема Салихова права – «Спартак» упускает своих ребят 
06 июняВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии14
Уверенные на поле не по годам. Топ-6 игроков, за которыми стоит следить на чемпионате Европы
03 июняСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
У Англии феерит убойное поколение. Топ-15 молодых игроков с внушительными ценниками
29 маяСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии12
Сборная надежд России. Арсен Захарян и другие доморощенные таланты до 19 лет
13 маяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
07 июля в 15:52
Да хорош не по годам! Еще надо расти! Еще в Барсе есть Фати!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 09:13, ред.
Не болельщик Барселоны...
Но наблюдая за этим парнем удивляешься...почему на слуху только Мбаппе и Холанд....
Согласен с Линекером - абсолютная суперзвезда...

Не видя его игры , удивился что за парнишка в 18 лет - 7-й по стоимости игрок в Мире....
Увидев его игру, удивился - почему он только 7-й, а не в тройке.....

Удачной карьеры !!!!!!
sv_1969
sv_1969
07 июля в 09:05
Согласен с ним
Конкурс бот
Конкурс бот
07 июля в 09:00
Gahi, Андрей Кузяшов, VMP, чемпионство с душком, drug01, ДАША Д, Варвар7 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 08:55
Может так оно и есть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100