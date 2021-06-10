Марсело хочет купить клуб из второго дивизиона Португалии

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сегодня, 10:26

Защитник «Реала» Марсело хочет приобрести ещё один клуб.

В 2018 году футболист стал инвестором команды «Азуриз», которая выступает в первом дивизионе чемпионата Параны (Бразилия), однако игрок решил не останавливаться на этом. Как сообщается, Марсело ведёт переговоры о том, чтобы стать акционером команды «Мафра», которая играет во второй лиге Португалии. Клуб базируется в 33 км от центра Лиссабона, он занял 12-е место во второй по силе лиге страны в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что сам Марсело может покинуть «Реал» этим летом. У защитника есть вариант с продолжением карьеры в Турции.