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Марсело хочет купить клуб из второго дивизиона Португалии

сегодня, 10:26

Защитник «Реала» Марсело хочет приобрести ещё один клуб.

В 2018 году футболист стал инвестором команды «Азуриз», которая выступает в первом дивизионе чемпионата Параны (Бразилия), однако игрок решил не останавливаться на этом. Как сообщается, Марсело ведёт переговоры о том, чтобы стать акционером команды «Мафра», которая играет во второй лиге Португалии. Клуб базируется в 33 км от центра Лиссабона, он занял 12-е место во второй по силе лиге страны в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что сам Марсело может покинуть «Реал» этим летом. У защитника есть вариант с продолжением карьеры в Турции.

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Реал  Мафра  Марсело
Перевод с as.com
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:29
Бизнес на этом не сделаешь.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 10:29
Из заголовка и не поймешь, кто кого хочет купить)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:28
Так пущай и играет в МаРфе)))
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