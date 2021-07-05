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«Спартак» будет проводить общую вакцинацию игроков

05 июля 2021, 15:47

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов заявил, что все игроки клуба пройдут вакцинацию от коронавируса.

Вчера на общем собрании команды Евгений Мележиков объявил, что мы будем проводить общую вакцинацию. Выбор у ребят будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. В личных беседах никто недовольства не высказывал.

Буквально вчера на общем собрании было принято решение об общей вакцинации. Медштаб займется этим вопросом по возвращению в Москву. Возможны сложности не только с посещением публичных мест, но и с регистрацией в гостиницах. В текущей ситуации, для того чтобы попадать в заявку и играть, игрокам необходимо быть привитыми. Будет вакцинация всего персонала и футболистов. Леонид Арнольдович Федун уже привит.

Игроки еще не прививались. У нас полностью привит тренерский и медицинский штабы. Это будет касаться всех игроков. К сожалению, мы вынуждены идти на эти меры. Возможно, они помогут избежать потерь в составе. Не могу ответить, были ли возмущения. Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие.

Ранее стало известно, что все игроки «Рубина» также будут привиты от коронавируса.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 июля в 11:09, ред.
Кто? Одна знакомая бабушка-фершал сказала??? Среди моих знакомых(достаточно широкого круга),сделавших прививку,таковых нет .Есть кто срочно побежал прививаться,когда члены семьи заболели,и есть одна,сидевшая ,как крыса,дома и делавшая заказы через интернет.Вот ей и привезли,очевидно,с доставкой на дом.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 23:47
так в пандемию не прививаются, это тоже самое, что прививка от гриппа в разгар разгула гриппа...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 19:50
Смешно! Если речь идет о Спутнике- это синтетический препарат, в нем и близко нет вируса.
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 19:46
Странно, почему не привиты?)
протон1
протон1
05 июля в 17:04
а может им пихнуть липовые справки? 3 к стоят они на черном рынке
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:57
Федун уже купил им справочки, ждём выступления заремы по этому поводу.
Василий 50
Василий 50
05 июля в 16:43
Долго они думали
Parma1972
Parma1972
05 июля в 16:37
Когда уже научатся делать прививки от глупости
ДСА
ДСА
05 июля в 16:16
И все единогласно ЗА!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ d1metras (раскрыть)
05 июля в 16:01
Саме удивительное, многие заболевают сразу после прививки.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ d1metras (раскрыть)
05 июля в 16:00
Первые две были созданы в пожарном порядке, толком не изучены, колют без анализов, потому так и происходит. Нашлепали вакцин , куда то их девать то надо, вот и вводят обязаловку. А третьей вакцины в свободном доступе нет, она даже сердечникам рекомендована.
mihaluch
mihaluch
05 июля в 15:57
Я уколов не боюсь если надо уколюсь.
d1metras
d1metras ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 15:56
согласен. Тоже из знакомых привитых многие болеют.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 15:54
Прививка - это не панацея. Знаю лично многих, кто после прививки сильно переболел, а кто то и два раза.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 15:48
Вот и славненько!
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