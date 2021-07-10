Агент Масиаса рассказал, почему футболист отказал ЦСКА и «Краснодару»

Николас Хичар, агент нападающего сборной Мексики Хосе Масиаса, рассказал, по какой причине футболисту не удалось приехать в РПЛ.
Конкретный интерес от ЦСКА и «Краснодара» к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации.
Недавно стало известно, что футболист был арендован «Хетафе».
Ранее появлялась информация, что «Краснодар» интересуется другим известным латиноамериканским игроком.
Именно такая ситуация у вас, из недавних ставок, в случае с этой ставкой на матчи Бранн - Тромсе, Мальме - Сириус, Вегалта Сендай - Консадоле Саппоро.
Рекомендую почитать побольше про азиатские тоталы.
Именно такая ситуация у вас, из недавних ставок, в случае с этой ставкой на матчи Бранн - Тромсе, Мальме - Сириус, Вегалта Сендай - Консадоле Саппоро.
Рекомендую почитать побольше про азиатские тоталы.
Частичный возврат ставки №745027
Ставка зашла!
Частичный возврат ставки №745027
Ставка зашла!