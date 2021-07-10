Агент Масиаса рассказал, почему футболист отказал ЦСКА и «Краснодару»

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10 июля 2021, 22:47

Николас Хичар, агент нападающего сборной Мексики , рассказал, по какой причине футболисту не удалось приехать в РПЛ .

Конкретный интерес от ЦСКА и «Краснодара» к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации.

Недавно стало известно, что футболист был арендован «Хетафе».

Ранее появлялась информация, что «Краснодар» интересуется другим известным латиноамериканским игроком.