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Агент Масиаса рассказал, почему футболист отказал ЦСКА и «Краснодару»

10 июля 2021, 22:47

Николас Хичар, агент нападающего сборной Мексики Хосе Масиаса, рассказал, по какой причине футболисту не удалось приехать в РПЛ.

Конкретный интерес от ЦСКА и «Краснодара» к Масиасу был, но не сложилось. Мы посчитали, что испанский чемпионат будет более благоприятен для игрока с точки зрения адаптации.

Недавно стало известно, что футболист был арендован «Хетафе».

Ранее появлялась информация, что «Краснодар» интересуется другим известным латиноамериканским игроком.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 06:16
Логичное решение.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
10 июля в 23:51, ред.
Здравствуйте. Всё правильно, вы сделали ставку на азиатский тотал, так что получили частичный выигрыш ввиду того что в матче было забито два гола, а вы поставили на тотал больше в первом тайме - 1.75.

Именно такая ситуация у вас, из недавних ставок, в случае с этой ставкой на матчи Бранн - Тромсе, Мальме - Сириус, Вегалта Сендай - Консадоле Саппоро.

Рекомендую почитать побольше про азиатские тоталы.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 23:11
Объясните несведущему , что это за байда!
Частичный возврат ставки №745027
Ставка зашла!
8_DEIVID
8_DEIVID
10 июля в 23:01
Абсолютно верное решение игрока.
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