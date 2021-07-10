Федотов: «Ожидаем ещё трансферы. Для еврокубков у „Сочи“ нехватка людей»

Главный тренер «Сочи» рассказал о трансферных планах клуба.

Ожидаем еще трансферы. Для еврокубков у нас нехватка людей, это может сказываться не лучшим образом на качестве игры. У нас достаточно плотный график — до сентября будет 12 матчей за 35 дней. Нужен серьезный коллектив для прохождения дистанции. Работа ведется, но позиции называть не буду.

У нас появились новички, ушли семь человек. Кто-то был очень ценен для нас — Заболотный, Мевля. Наша задача сейчас — в боевых реалиях посмотреть новичков.