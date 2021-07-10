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Федотов: «Ожидаем ещё трансферы. Для еврокубков у „Сочи“ нехватка людей»

10 июля 2021, 15:11

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о трансферных планах клуба.

Ожидаем еще трансферы. Для еврокубков у нас нехватка людей, это может сказываться не лучшим образом на качестве игры. У нас достаточно плотный график — до сентября будет 12 матчей за 35 дней. Нужен серьезный коллектив для прохождения дистанции. Работа ведется, но позиции называть не буду.

У нас появились новички, ушли семь человек. Кто-то был очень ценен для нас — Заболотный, Мевля. Наша задача сейчас — в боевых реалиях посмотреть новичков.

Ранее бывший игрок «Милана» рассказал о несостоявшемся переходе в «Сочи».

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Все комментарии
протон1
протон1
10 июля в 21:33, ред.
у него у федотова в голове сейчас не сочи. а сборную как бы возглавить и стать как черчесов алигархам, а потом можно и неустойку получить в 300 лямов. и попасть в гос думу еще
Аксинья
Аксинья
10 июля в 20:59
А теперь надо еще искать и манекены...
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 15:38
Похоже не сдюжат.
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 15:25
По ходу Ротенберг собирается в лигу чемпионов
Ironigor
Ironigor
10 июля в 15:15
Парочку классных игроков точно не помешают !!!
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