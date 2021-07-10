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Бувач и Шварц готовят «Динамо» к еврокубкам. Берут дерзких бойцов и звали австрийского Златана

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Арнаутович Марко
Арнаутович Марко
Нападающий
Лаксальт Диего
Лаксальт Диего
Защитник
Варела Гильермо
Варела Гильермо
Защитник
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Босниец и немец выбрали новый трансферный вектор.

После омоложения нужен опыт

Панченко, Раушу и Юсупову сейчас по 31 году, Шуничу и Жоаозиньо по 32, Рыкову – 33. В прошлом сезоне, не считая аренд молодежи и возвращения Филиппа в Бундеслигу, «Динамо» работало на омоложение. Как и «Спартак» с ЦСКА, представил юный состав, который мог выйти в еврокубки, но не справился с темпом сезона по примеру «армейцев».

Зато были подписания Моро, Фомина, Лесового и Варелы. Также из второго состава пришли Захарян и Тюкавин. Но среди полевых игроков основы Шварца в списке лучших найдете одного почти ветерана – Ордеца. При этом у него были ошибки, как и у коллеги Евгеньева. Понятно желание Шварца усилить приличную, но аритмичную защиту. Бувач даже проговорился, что могут играть в три центральных.

Но для тактики «3-5-2» нужны круты латерали и опытные люди в центре. Молодые «динамовцы» в целом себя показали, а для Нойштедтера, Паршивлюка, Каборе или Игбуна прошлый сезон сложился не лучшим образом. Шарль ушел, Сергей получил контракт, ведь есть лимит, а вот Нойштедтера отпустили, невзираяна паспорт. Также команду покинул Комличенко – ушел в аренду в «Ростов». И это еще один намек на общий трансферный план.

Появился вектор – ставка на дерзких

Что отличает Бувача от тех, кто занимался селекцией в «Динамо» в прошлом? Опыт серьезной работы в топ-5 с Клоппом. Желько видел изнутри, как создавались трофейные команды. Босниец понимает, что Лесовой, Шиманьски и Захарян могут выдать яркий отрезок. Но чтобы не было после эмоциональных побед обидных осечек, нужны дерзкие и битые.

Если посмотреть на новичков – Лаксальт и Бальбуэна, а также добавить в список Арнаутовича, то получите тройку футболистов с одним описанием. Все на поле с высоко задранным подбородком. Это дерзкие и по-спортивному наглые игроки. Бальбуэна чуть скромнее, но у него футбольные корни, что у другого кандидата – Година, что уже отказался.

Южноамериканцы играют резко и смело, как и люди с балканской кровью. Златан на минималках – Арнаутович, после Евро получил немало предложений и может уйти в «Болонью». Но идея Бувача логичная – нашли центрального защитника, взяли латераля и планируют найти снайпера. И раз есть костяк из молодых россиян – Фомин, Захарян, Тюкавин, Грулев, Евгеньев и Лесовой, то можно брать легионеров.

Не смотрите на форму, важнее класс

У «Динамо» нет бюджета «Зенита». Нет путевки в Лигу чемпионов, как у «Спартака». Летом можно взять в состав только тех, у кого не получилось западнее. Смешно делать отсылку к количеству матчей Бальбуэна или Лаксальта в «Вест Хэме» и «Селтике» соответственно. Во-первых, посмотрите на людей из команды Мойеса на Евро – Райс, Ярмоленко (хоть и запасной), Цоуфал и Соучек выступили сильно.

Бальбуэна не проходил в основу команды, что финишировала выше «Тоттенхэма» и «Арсенаал». При этом парагваец сыграл 13 матчей в АПЛ, работал в тройке центральных. И «Динамо» достался как свободный агент. Пришлось компенсировать выгоду для клуба условиями личного контракта, но взяли 29-летнетнего футболиста с опытом в Бразилии – выигрывал титул с «Коринтианс», и АПЛ.

Фабиан — отсылка к Чорлуке, Ивановичу или Ловрену. Иностранец из АПЛ, что прекрасно выбирает позицию и умеет сыграть жестко. В «Вест Хэме» у парагвайца бывали ошибки, но учтите уровень лиги. Неточные передачи новичка были связаны с интенсивностью, но в резкости один на один он форвардам соперника не уступал. Потенциальный лидер защиты в стиле Жиго. И не единственный новичок из Южной Америки.

С новым уругвайцем не все так просто

По Вареле вроде бы договорились с «Копенгагеном», и если инсайдеры не приукрашивают – выбили у датчан скидку на 400 тысяч евро, подписав полноценный контракт с бывшим игроком МЮ. За Лаксальта «Милану» пришлось заплатить, но всего 3.5 млн евро, а не 15-18, как требовали у «Зенита» и других клубов, когда Диего был на пике популярности пару лет назад.

Левый латераль из «Дженоа» перешел в «Милан» за 19 млн евро, но не заиграл. Была серия аренд, оказался в «Селтике», контракт выкупать не стали. Агент активно сватал клиента в РПЛ, в итоге Бувач и Шварц доверились уругвайцу. Хотя очень смущает навязчивость посредника в этом случае. В чем же подвох? Скорее всего, в личности Лаксальта, поскольку у него не было травм, а мастерство доказал еще в Генуе.

Шварц прошлый сезон провел в университете со студентами. А сейчас ему подбрасывают тех, кому приказы не раздашь. Зато Сандро заполучил уругвайские фланги – Варела умеет играть справа. Шунин и Евгеньев оказываются в окружении южноамериканцев. Рискованная ставка, хотя надо понимать, что уругвайцы и парагвайцы – бойцы. Да и не берут в Серию А и АПЛ слабаков.

Осталось решить ключевой вопрос

Филипп полноценно перешел в «Вольфсбург», ведь заиграл. «Динамо» получило 7.5 млн евро к тем двум, что немцы отдали за аренду. Потери не компенсировали, но попрощались без агрессии и падения игрока в цене в десять раз. Но наличие денег и ставка на Луку Гагнидзе – перехватили у тезок из Тбилиси кучерявого глубинного плеймейкера, которого ждут в аренде в «Урале», не решает вопрос с центром атаки.

У «Динамо» много лет высокий прессинг, очень агрессивный отбор мяча, могут выйти в молниеносную контратаку. Все это есть и все это в целом работает. Оборона тоже обычно по общим цифрам успешная, хотя и нестабильная от матча к матчу. Но без еврокубков остались, не забив всего три несчастных мяча. Один «Уралу» и два в двух играх «Химкам». Светило чистое четвертое места в таблице при ровно таком же сезоне.

Подвели реализация и меткость. У «Динамо» лишь 35 % точных ударов, а по соотношению голов к точным выстрелам хуже только «Урал», «Тамбов» и «Ротор». Комличенко по xG90 – среднему показателю качества моментов за полный матч, уступает Раушу. Захарян, играя глубже, подобрался к Николаю вплотную, как и Грулев. При этом 3 из 4 мячей Комличенко забил с пенальти. Так что уругвайцы с парагвайцем в защите это хорошо, попытки отбиться от назойливого желания «Зенита» поменять Оздоева на Фомина – выгодные.

Но судьбу сезона может определить выбор форварда. Опытные поклонники РПЛ испытывают эффект дня сурка. Такое уже было, когда искали форварда и поставили на Комличенко, что в Чехии был на своем месте, а в игровой ритм в «Динамо» не попал. Конечно, в идеальном мире 19-летний Тюкавин забьет двадцать мячей в РПЛ, и тогда столетний юбилей «Динамо» отпразднуют довольные фанаты. Но борьба на вершине плотная, а опытные «Зенит», «Локомотив» и «Сочи» продолжат гнуть свою линию.

Так что если хочется в еврокубки с молодым составом, то подавай идеальную селекцию, как у «Рубина». Или плати за новичков столько, как «Спартак». У «Динамо» денег меньше, им подходит казанский путь. Бувачу и Шварцу нужно сделать то, что удалось Яровинскому и Слуцкому. Держать удар, реализовывать моменты и беречь талантливых от искушений – их метод.

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баск
баск ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
Лаксальт- копеечная покупка, тогда как для отмывания организуются крупные трансферы, только в этом случае есть что "мыть";
Филипп постепенно решил, что его приезд в Россию был ошибкой и уходил в аренду к волкам с правом выкупа, которым волки и воспользовались.

Так кто и что здесь мыл?
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 17:58
Уругвайцы и Парагвайцы костоломы. Их очный матч это война, тут типо Лацио когда Сербы и Албанцы вместе.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 17:57
Скорее опять отмыв денег под видом борьбы за высокие места.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:23
Лаксальт - не большая покупка. Дешево но рискованно, впрочем по шансам банка.
Именно серьезные цели преследуются, когда понимаешь что игрока с нежным характером домоседа в колючей команде из России играть не заставишь.
Толковый или нет этот проект - предугадать в России очень сложно.
Для отмыва денег строится команда с большими трансферами.
David Young
David Young ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:56
Печально если это действительно так.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:52
пока кроме Ласкальта больших покупок нет. И если ставят серьезные цели, то наверное не отпускали бы Филиппа.

Так что можно уже понять, что ничего толкового из этого проекта не выйдет. Это команда создается не для борьбы за титулы, а для отмыва денег
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 14:56
Клуб Льва Ивановича не на шутку укрепляется
volga.kot
volga.kot
вчера в 14:54
Динамо может шороху навести
shlomo
shlomo
вчера в 13:17
Спасибо за статью...вот что то вспомниласть история про Сандро.... он, кстати, давно знаком с Юргеном Клоппом, но не в этим суть....Шварц получил по лицу от Клоппа..... незадолго до того, как возглавить «Майнц», Юрген сорвался на партнере по команде, который на тренировке два раза подряд жестко въехал в него.... Клопп поднялся и уложил Шварца ударом по лицу.... позже Юрген признавался, что хотел умереть со стыда после того инцидента....Посмотрим что ученики Юргена придумают с Динамо (жаль, что бюджет маленький).... удачи им!
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