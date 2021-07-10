Бувач и Шварц готовят «Динамо» к еврокубкам. Берут дерзких бойцов и звали австрийского Златана

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вчера, 13:00

Босниец и немец выбрали новый трансферный вектор.

После омоложения нужен опыт

Панченко, Раушу и Юсупову сейчас по 31 году, Шуничу и Жоаозиньо по 32, Рыкову – 33. В прошлом сезоне, не считая аренд молодежи и возвращения Филиппа в Бундеслигу, «Динамо» работало на омоложение. Как и «Спартак» с ЦСКА , представил юный состав, который мог выйти в еврокубки, но не справился с темпом сезона по примеру «армейцев».

Зато были подписания Моро, Фомина, Лесового и Варелы. Также из второго состава пришли Захарян и Тюкавин. Но среди полевых игроков основы Шварца в списке лучших найдете одного почти ветерана – Ордеца. При этом у него были ошибки, как и у коллеги Евгеньева. Понятно желание Шварца усилить приличную, но аритмичную защиту. Бувач даже проговорился, что могут играть в три центральных.

Но для тактики «3-5-2» нужны круты латерали и опытные люди в центре. Молодые «динамовцы» в целом себя показали, а для Нойштедтера, Паршивлюка, Каборе или Игбуна прошлый сезон сложился не лучшим образом. Шарль ушел, Сергей получил контракт, ведь есть лимит, а вот Нойштедтера отпустили, невзираяна паспорт. Также команду покинул Комличенко – ушел в аренду в «Ростов». И это еще один намек на общий трансферный план.

Появился вектор – ставка на дерзких

Что отличает Бувача от тех, кто занимался селекцией в «Динамо» в прошлом? Опыт серьезной работы в топ-5 с Клоппом. Желько видел изнутри, как создавались трофейные команды. Босниец понимает, что Лесовой, Шиманьски и Захарян могут выдать яркий отрезок. Но чтобы не было после эмоциональных побед обидных осечек, нужны дерзкие и битые.

Если посмотреть на новичков – Лаксальт и Бальбуэна, а также добавить в список Арнаутовича, то получите тройку футболистов с одним описанием. Все на поле с высоко задранным подбородком. Это дерзкие и по-спортивному наглые игроки. Бальбуэна чуть скромнее, но у него футбольные корни, что у другого кандидата – Година, что уже отказался.

Южноамериканцы играют резко и смело, как и люди с балканской кровью. Златан на минималках – Арнаутович, после Евро получил немало предложений и может уйти в «Болонью». Но идея Бувача логичная – нашли центрального защитника, взяли латераля и планируют найти снайпера. И раз есть костяк из молодых россиян – Фомин, Захарян, Тюкавин, Грулев, Евгеньев и Лесовой, то можно брать легионеров.

Не смотрите на форму, важнее класс

У «Динамо» нет бюджета «Зенита». Нет путевки в Лигу чемпионов, как у «Спартака». Летом можно взять в состав только тех, у кого не получилось западнее. Смешно делать отсылку к количеству матчей Бальбуэна или Лаксальта в «Вест Хэме» и «Селтике» соответственно. Во-первых, посмотрите на людей из команды Мойеса на Евро – Райс, Ярмоленко (хоть и запасной), Цоуфал и Соучек выступили сильно.

Бальбуэна не проходил в основу команды, что финишировала выше «Тоттенхэма» и «Арсенаал». При этом парагваец сыграл 13 матчей в АПЛ , работал в тройке центральных. И «Динамо» достался как свободный агент. Пришлось компенсировать выгоду для клуба условиями личного контракта, но взяли 29-летнетнего футболиста с опытом в Бразилии – выигрывал титул с «Коринтианс», и АПЛ .

Фабиан — отсылка к Чорлуке, Ивановичу или Ловрену. Иностранец из АПЛ , что прекрасно выбирает позицию и умеет сыграть жестко. В «Вест Хэме» у парагвайца бывали ошибки, но учтите уровень лиги. Неточные передачи новичка были связаны с интенсивностью, но в резкости один на один он форвардам соперника не уступал. Потенциальный лидер защиты в стиле Жиго. И не единственный новичок из Южной Америки.

С новым уругвайцем не все так просто

По Вареле вроде бы договорились с «Копенгагеном», и если инсайдеры не приукрашивают – выбили у датчан скидку на 400 тысяч евро, подписав полноценный контракт с бывшим игроком МЮ . За Лаксальта «Милану» пришлось заплатить, но всего 3.5 млн евро, а не 15-18, как требовали у «Зенита» и других клубов, когда Диего был на пике популярности пару лет назад.

Левый латераль из «Дженоа» перешел в «Милан» за 19 млн евро, но не заиграл. Была серия аренд, оказался в «Селтике», контракт выкупать не стали. Агент активно сватал клиента в РПЛ , в итоге Бувач и Шварц доверились уругвайцу. Хотя очень смущает навязчивость посредника в этом случае. В чем же подвох? Скорее всего, в личности Лаксальта, поскольку у него не было травм, а мастерство доказал еще в Генуе.

Шварц прошлый сезон провел в университете со студентами. А сейчас ему подбрасывают тех, кому приказы не раздашь. Зато Сандро заполучил уругвайские фланги – Варела умеет играть справа. Шунин и Евгеньев оказываются в окружении южноамериканцев. Рискованная ставка, хотя надо понимать, что уругвайцы и парагвайцы – бойцы. Да и не берут в Серию А и АПЛ слабаков.

Осталось решить ключевой вопрос

Филипп полноценно перешел в «Вольфсбург», ведь заиграл. «Динамо» получило 7.5 млн евро к тем двум, что немцы отдали за аренду. Потери не компенсировали, но попрощались без агрессии и падения игрока в цене в десять раз. Но наличие денег и ставка на Луку Гагнидзе – перехватили у тезок из Тбилиси кучерявого глубинного плеймейкера, которого ждут в аренде в «Урале», не решает вопрос с центром атаки.

У «Динамо» много лет высокий прессинг, очень агрессивный отбор мяча, могут выйти в молниеносную контратаку. Все это есть и все это в целом работает. Оборона тоже обычно по общим цифрам успешная, хотя и нестабильная от матча к матчу. Но без еврокубков остались, не забив всего три несчастных мяча. Один «Уралу» и два в двух играх «Химкам». Светило чистое четвертое места в таблице при ровно таком же сезоне.

Подвели реализация и меткость. У «Динамо» лишь 35 % точных ударов, а по соотношению голов к точным выстрелам хуже только «Урал», «Тамбов» и «Ротор». Комличенко по xG90 – среднему показателю качества моментов за полный матч, уступает Раушу. Захарян, играя глубже, подобрался к Николаю вплотную, как и Грулев. При этом 3 из 4 мячей Комличенко забил с пенальти. Так что уругвайцы с парагвайцем в защите это хорошо, попытки отбиться от назойливого желания «Зенита» поменять Оздоева на Фомина – выгодные.

Но судьбу сезона может определить выбор форварда. Опытные поклонники РПЛ испытывают эффект дня сурка. Такое уже было, когда искали форварда и поставили на Комличенко, что в Чехии был на своем месте, а в игровой ритм в «Динамо» не попал. Конечно, в идеальном мире 19-летний Тюкавин забьет двадцать мячей в РПЛ , и тогда столетний юбилей «Динамо» отпразднуют довольные фанаты. Но борьба на вершине плотная, а опытные «Зенит», «Локомотив» и «Сочи» продолжат гнуть свою линию.

Так что если хочется в еврокубки с молодым составом, то подавай идеальную селекцию, как у «Рубина». Или плати за новичков столько, как «Спартак». У «Динамо» денег меньше, им подходит казанский путь. Бувачу и Шварцу нужно сделать то, что удалось Яровинскому и Слуцкому. Держать удар, реализовывать моменты и беречь талантливых от искушений – их метод.