Агент Лунёва: «У Андрея было очень много предложений из Европы»

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» , прокомментировал переход своего клиента в леверкузенский «Байер» и рассказал о том, кто ещё интересовался 29-летним россиянином.

Мы не торговались с «Байером» ни по каким условиям. Был предложен вариант контракта, через час появился второй. Уже без нашей инициативы, но с улучшенными условиями. Мы увидели огромную заинтересованность клуба.

Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вёл себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

Первое серьёзное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ . Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шёл сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

Ещё из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

Даже в «Спартак» предлагали на определённом этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак». Я связался со спортивным директором «красно-белых» Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.