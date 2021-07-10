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Агент Лунёва: «У Андрея было очень много предложений из Европы»

10 июля 2021, 01:42

Антон Смирнов, агент бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунёва, прокомментировал переход своего клиента в леверкузенский «Байер» и рассказал о том, кто ещё интересовался 29-летним россиянином.

Мы не торговались с «Байером» ни по каким условиям. Был предложен вариант контракта, через час появился второй. Уже без нашей инициативы, но с улучшенными условиями. Мы увидели огромную заинтересованность клуба.

Предложений было очень много. Они шли вплоть до сегодняшнего дня. Последние два дня активно вёл себя «Бешикташ»: предлагал контракт и достаточно большие суммы. Появлялись команды из Испании: «Гранада» и «Мальорка». Третью не помню, потому что мы уже их не рассматривали.

Первое серьёзное предложение сделал «Мидлсбро» из Чемпионшипа. Это было в апреле: выходили на связь, прислали оффер, потом трижды его увеличивали. Были очень сильно заинтересованы в Андрее, как в основном вратаре. У них стояла задача по выходу в АПЛ. Предлагали контракт 2+1 и неплохие условия, но шёл сезон, и Андрей сконцентрировался на футболе – не готов был что-то подписывать.

Ещё из Турции были варианты – «Адана Демирспор». Мы сразу отказались – Турцию не рассматривали. На днях возник вариант с «Дженоа». Много агентов выходило на связь.

Даже в «Спартак» предлагали на определённом этапе. Это было придуманное предложение, а мы предпочитаем прямые отношения. Мы не рассматривали Россию вообще. Такого посыла от Андрея не было – либо «Зенит», либо никто другой. Андрей не допускал переход в «Спартак». Я связался со спортивным директором «красно-белых» Поповым сразу же после того, как один из агентов написал, что может устроить вариант со «Спартаком». Он мне не подтвердил информацию и сказал, что у них ситуация по вратарям достаточно стабильная. Сказал, что они не проявляют интереса к Андрею, но, если ситуация изменится, они свяжутся.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил, что Лунёв, перейдя в «Байер», оказался смелее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 09:55
Мне как болеле Зенита досадно, что Лунёв уйдёт бесплатно. Неужели нельзя было продлить, чтобы потом продать, пусть и недорого. Думаю, и Андрей пошёл бы на такой шаг.
С другой стороны, за бесплатно взять выстроилась очередь, покупать может и не решились бы. В любом случае желаю Андрею хорошей игры и место в основном составе.
А может, и в сборной тоже. В Зените-то он был неплох...
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 09:23
Удачи в Германии!
ABir
ABir
10 июля в 09:15
Надо учить немецкий
A.S.A
A.S.A
10 июля в 08:24
Андрей конечно же молодец,что рискнул и принял новый для себя вызов, а видь мог спокойно играть в Зените и получать хорошие деньги.
ДСА
ДСА
10 июля в 06:40
Ну прямо нарасхват
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
10 июля в 03:58
Удачи Андрюхе, главное не быть трусом как некоторые.
swed27
swed27
10 июля в 03:09
Лунев прямо-такие покорил Европу
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
10 июля в 02:14, ред.
Парень в самом вратарском соке сейчас. Удачи Андрею, может быть сможет выйти на новый уровень.
протон1
протон1
10 июля в 01:59
на то и агент распускать слухи. это его хлеб. посмотрим как он из лавки сможет выйти
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 01:55
Посмотрим , как у парня получится.
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