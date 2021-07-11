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Месси выложил фото с трофеем Кубка Америки

11 июля 2021, 08:34

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фотографию с трофеем Кубка Америки.

Накануне КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки.

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Все комментарии
viv
viv
11 июля в 13:29
поздравляю Мессии с долгожданным трофеем.
Байкал-38
Байкал-38 ответ jobss (раскрыть)
11 июля в 11:19, ред.
Ну если так, то тогда ладно, но заметьте не я это сказал!
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 11:07
Рукой прикрывает надпись "От судей с любовью"😂😂😂
jobss
jobss ответ Байкал-38 (раскрыть)
11 июля в 11:06
Здравствуйте, очень часто подобным движением называют непосредственно фанатов роналду, поэтому комментарий и был скрыт
Байкал-38
Байкал-38
11 июля в 11:03
Байкал-38.
В ЛГБТ движении сегодня убрали радужные цвета, вывесив траурные.
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Немного троллинга

Подскажите, а в сторону какого клуба или каких пользователей здесь троллинг?
Вроде у нас на сайте никто не позиционирует себя с ЛГБТ движением, что бы их троллить или я о чём то не знаю?
Тут скорее всего троллинг в сторону гея Роналду, но к футбольным персонам троллинг в зачёт не идёт.
Байкал-38.
Байкал-38.
11 июля в 10:40
    Рaтмир
    Рaтмир
    11 июля в 10:03
    С чем я его и поздравляю!
    Little Caprice
    Little Caprice
    11 июля в 09:31
    Вечно второй после Роналду. Даже трофей вторым из них взял. Правда, у Криша ещё Лига Наций есть, где Боливий не присутствовало....
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    11 июля в 08:51
    Legend 6
    Legend 6
    11 июля в 08:45
    Это фото отлично бы смотрелось в инстаграмме у одной известной португальской модели.
    mihaluch
    mihaluch
    11 июля в 08:43
    Под занавес карьеры наконец-то удалось.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    11 июля в 08:42
    Ну а ты чего в жизни добился?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    11 июля в 08:39
    Натуральный гном, Кубок больше чем он.
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