Месси выложил фото с трофеем Кубка Америки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фотографию с трофеем Кубка Америки.
Накануне КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил фотографию с трофеем Кубка Америки.
Накануне КОНМЕБОЛ выбрала сразу двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки.
В ЛГБТ движении сегодня убрали радужные цвета, вывесив траурные.
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Немного троллинга
Подскажите, а в сторону какого клуба или каких пользователей здесь троллинг?
Вроде у нас на сайте никто не позиционирует себя с ЛГБТ движением, что бы их троллить или я о чём то не знаю?
Тут скорее всего троллинг в сторону гея Роналду, но к футбольным персонам троллинг в зачёт не идёт.
В ЛГБТ движении сегодня убрали радужные цвета, вывесив траурные.
Скрыть
Немного троллинга
Подскажите, а в сторону какого клуба или каких пользователей здесь троллинг?
Вроде у нас на сайте никто не позиционирует себя с ЛГБТ движением, что бы их троллить или я о чём то не знаю?
Тут скорее всего троллинг в сторону гея Роналду, но к футбольным персонам троллинг в зачёт не идёт.