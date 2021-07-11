Два клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на Иско

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11 июля 2021, 15:06

Полузащитник Иско может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, после прихода в мадридский клуб Карло Анчелотти испанец готов доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2022 года, до конца. Однако футболист готов рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. В подписании Иско заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». В скором времени лондонские клубы могут сделать предложения по трансферу игрока.

Ранее стало известно, за какую сумму «Реал» готов отпустить Иско.