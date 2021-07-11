Два клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на Иско

Полузащитник Иско может покинуть «Реал» этим летом.
Как сообщается, после прихода в мадридский клуб Карло Анчелотти испанец готов доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2022 года, до конца. Однако футболист готов рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. В подписании Иско заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». В скором времени лондонские клубы могут сделать предложения по трансферу игрока.
Ранее стало известно, за какую сумму «Реал» готов отпустить Иско.
Ждем окончательного решения Иско.
Всем здоровья.
Ждем окончательного решения Иско.
Всем здоровья.