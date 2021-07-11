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Два клуба Английской Премьер-Лиги претендуют на Иско

11 июля 2021, 15:06

Полузащитник Иско может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщается, после прихода в мадридский клуб Карло Анчелотти испанец готов доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2022 года, до конца. Однако футболист готов рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры. В подписании Иско заинтересованы «Арсенал» и «Тоттенхэм». В скором времени лондонские клубы могут сделать предложения по трансферу игрока.

Ранее стало известно, за какую сумму «Реал» готов отпустить Иско.

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Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 18:50
Талантливый игрок, очень хорошо начинал, но основным в Реале так и не стал. Надежды закрепиться в основе команды явно не оправдались. Почему не ушел раньше - это непонятно???. Хотя, может его такое положение дел вполне устраивало ???Кому то и лавочных трофеев достаточно. Но ведь в другой команде мог бы играть на регулярной основе, мастерства у парня вполне хватает. 29 лет уже , надо определяться. А вообще надо было уходить много раньше, футбольный век игрока короток.
Ждем окончательного решения Иско.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 15:24
Иско игрок среднего уровня.
beefs
beefs
11 июля в 15:15
тренерский совет знает что делает...
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