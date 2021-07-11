«Челси» хочет подписать Камавингу

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может переехать в Лондон, пишет Mirror.
В услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси». Якобы «синие» хотят осуществить сделку с помощью Петра Чеха, который ранее играл за «Ренн».
Ранее стала известна трансферная стоимость Камавинги.
Азар уже хоть виднеется на горизонте, 2013 год. Только кем МЮ интересовался не понятно. У Челси договорённость с Азаром, Лилем, отцом Азара была за пол года до открытия летнего ТО.
Это называется здоровая конкуренция, а не гнилая монополия.
У Челси тоже много игроков уаели из под носа.
Перехватили Суареза из Ливерпуля, Санчеса из Арсенала, Виллью из Валенсии.
И у Челси, как и МЮ на примете под 50 игроков, по несколько игроков на каждую позицию и естественно что трансферные интересы пересекаются. Только переговоры вот ведутся с 1,2 игроками.
Азар уже хоть виднеется на горизонте, 2013 год. Только кем МЮ интересовался не понятно. У Челси договорённость с Азаром, Лилем, отцом Азара была за пол года до открытия летнего ТО.
Это называется здоровая конкуренция, а не гнилая монополия.
У Челси тоже много игроков уаели из под носа.
Перехватили Суареза из Ливерпуля, Санчеса из Арсенала, Виллью из Валенсии.
И у Челси, как и МЮ на примете под 50 игроков, по несколько игроков на каждую позицию и естественно что трансферные интересы пересекаются. Только переговоры вот ведутся с 1,2 игроками.
Такая же фигня с этим Хакими и ПэСэЖэ,Челси его в принципе покупать не собирались,это даже подтвердил Мэт Лоу,главный инсайдер по Челси в АПЛ.
Просто ускорили трансфер для парижан,такими манипуляциями.
Такая же фигня с этим Хакими и ПэСэЖэ,Челси его в принципе покупать не собирались,это даже подтвердил Мэт Лоу,главный инсайдер по Челси в АПЛ.
Просто ускорили трансфер для парижан,такими манипуляциями.