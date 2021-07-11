ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» хочет подписать Камавингу

11 июля 2021, 14:51

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может переехать в Лондон, пишет Mirror.

В услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси». Якобы «синие» хотят осуществить сделку с помощью Петра Чеха, который ранее играл за «Ренн».

Ранее стала известна трансферная стоимость Камавинги.

Все новости
Лапорта: «Процесс продления контракта с Месси продвигается хорошо»
Вчера, 22:23 Комментарии9
Слухи«Барселона» не хочет продавать Гризманна испанскому клубу
Вчера, 20:11 Комментарии9
СлухиГризманн готов уйти из «Барселоны»
Вчера, 19:58 Комментарии8
Слухи«Ювентус» интересуется форвардом «Сантоса»
Вчера, 19:25 Комментарии4
Слухи«Интер» готов продать Бареллу за 60 млн евро
Вчера, 16:20 Комментарии8
Слухи«Вильярреал» оформил трансфер форварда «Реймса» Диа
Вчера, 16:11 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
11 июля в 21:53
хотят продать за 30 вроде
The Frei
The Frei ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
11 июля в 17:53, ред.
Ну ты вспомнил канечно. Роббена в Челси лет 1000 назад купили. Микель не лучше, 2008 где-то.

Азар уже хоть виднеется на горизонте, 2013 год. Только кем МЮ интересовался не понятно. У Челси договорённость с Азаром, Лилем, отцом Азара была за пол года до открытия летнего ТО.

Это называется здоровая конкуренция, а не гнилая монополия.
У Челси тоже много игроков уаели из под носа.

Перехватили Суареза из Ливерпуля, Санчеса из Арсенала, Виллью из Валенсии.

И у Челси, как и МЮ на примете под 50 игроков, по несколько игроков на каждую позицию и естественно что трансферные интересы пересекаются. Только переговоры вот ведутся с 1,2 игроками.
dimagas2
dimagas2 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
11 июля в 16:49
Да никто его брать не будет,это для ваших Вудвордов набивают ценник .....мол вон какой уголёк хороший счя Челси у вас уведет его.А опорник надо,ибо Гилмора отдали в аренду ,а сезон с 3-мя игроками центра поля не затащим.
Такая же фигня с этим Хакими и ПэСэЖэ,Челси его в принципе покупать не собирались,это даже подтвердил Мэт Лоу,главный инсайдер по Челси в АПЛ.
Просто ускорили трансфер для парижан,такими манипуляциями.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ dimagas2 (раскрыть)
11 июля в 16:05, ред.
Мате уже на пенсию пора, Сульшер не отпускает, для раздевалки оставили. Матич проиграл из-за возраста конкуренцию Мактоминею и Фреду, и по скорости он уже не тянет ритм АПЛ. А Камавинга Челси зачем, из принципа забрать что блестит? Канте и Жоржиьо основные, есть еще Ковачич, никто из них не уходит, основа ему не светит, в МЮ намного проще пробиться в состав.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Imrebellion (раскрыть)
11 июля в 16:02, ред.
Когда такое было? Микел, Роббен, Азар навскидку. Лукаку в МЮ не сказал что провал, голы в отличие от Мораты забивал.
Imrebellion
Imrebellion ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
11 июля в 15:19
Когда такое было?) Но то как свапнули Луккаку на Морату в самый последний момент было не красиво и оказалось провально для всех
dimagas2
dimagas2 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
11 июля в 15:10
Шем вы там недовольны?Матича с Матой еще не сносили)))
dimagas2
dimagas2
11 июля в 15:09
Надеюсь это брехня.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
11 июля в 14:53
Не удивлен. Как только МЮ кем-то интересуется, так и Челси надо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100