«Челси» хочет подписать Камавингу

1626004301

11 июля 2021, 14:51

Полузащитник «Ренна» может переехать в Лондон, пишет Mirror.

В услугах 18-летнего француза заинтересован «Челси». Якобы «синие» хотят осуществить сделку с помощью Петра Чеха, который ранее играл за «Ренн».

Ранее стала известна трансферная стоимость Камавинги.