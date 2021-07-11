Бекхэм не перешёл в «Лестер» из-за своей жены

Бывший наставник «Лестера» Свен-Горан Эрикссон вспомнил, как пытался подписать Дэвида Бекхэма.
Тогда у Дэвида истекал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Я предложил перейти ему в «Лестер». Сначала все выглядело так, что Бекхэм согласится.
Но на следующий день ко мне в офис пришла Виктория. Она посмотрела на меня и резко спросила: «Свен, вы с ума сошли? Вы действительно можете представить меня в Лестере?»
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал интересную подробность того дня, когда экс-наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон якобы бросил бутсу в лицо Бекхэму.