Бекхэм не перешёл в «Лестер» из-за своей жены

Бывший наставник «Лестера» вспомнил, как пытался подписать .

Тогда у Дэвида истекал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Я предложил перейти ему в «Лестер». Сначала все выглядело так, что Бекхэм согласится.

Но на следующий день ко мне в офис пришла Виктория. Она посмотрела на меня и резко спросила: «Свен, вы с ума сошли? Вы действительно можете представить меня в Лестере?»