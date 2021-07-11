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Бекхэм не перешёл в «Лестер» из-за своей жены

11 июля 2021, 14:38

Бывший наставник «Лестера» Свен-Горан Эрикссон вспомнил, как пытался подписать Дэвида Бекхэма.

Тогда у Дэвида истекал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Я предложил перейти ему в «Лестер». Сначала все выглядело так, что Бекхэм согласится.

Но на следующий день ко мне в офис пришла Виктория. Она посмотрела на меня и резко спросила: «Свен, вы с ума сошли? Вы действительно можете представить меня в Лестере?»

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал интересную подробность того дня, когда экс-наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон якобы бросил бутсу в лицо Бекхэму.

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Nazi
Nazi
вчера в 14:13
Хамло есть хамло😁
karnager
karnager
11 июля в 15:08
А я сидел в тот пасмурный и будний день с ними за одним столом, но отвернулся в сторону окна и пил скотч 1869 года, томно смотря вдаль, и чтобы не мешать Виктории и Свену-Горану Эрикссону
112910415
112910415
11 июля в 14:53, ред.
влияние женщин трудно переоценить )
ДСА
ДСА
11 июля в 14:42
Вот так всё оно и было.
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