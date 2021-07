Владелец «Ромы» пополнил исполнительный совет ECA

Как сообщает пресс-служба «Ромы», владелец клуба Дэн Фридкин пополнил исполнительный совет ECA (Ассоциации европейских клубов).

Congratulations to Dan Friedkin, @OfficialASRoma, who has been appointed to the UCC SA Board of Administration and will now take up a seat as a member of the ECA Executive Board 👏 pic.twitter.com/ABK1hOFFzT

ECA