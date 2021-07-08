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Цорн не будет заниматься трансферами в «Локомотиве»

08 июля 2021, 10:55

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн станет техническим директором «Локомотива».

Утверждается, что специалист был выбран на эту роль, так как знаком с российской спецификой и свободно говорит на немецком и русских языках. Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который будет работать на посту руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».

Трансферы и скаутинг же не будут входить в обязанности Цорна. На первых порах у него будет действовать испытательный срок.

Ранее известный комментатор назвал Цорна «аферистом, который приходил зарабатывать деньги».

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
08 июля в 14:41
Странно и интересно...).
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
08 июля в 13:02
"Это я удачно зашёл" -Милославский (И.В. меняет профессию).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июля в 12:56
"Рангник энд Цорн" - у Вас есть ещё деньги ??..тогда Мы идём к Вам !!!!
YVG
YVG
08 июля в 12:32
Лоховской канал налажен капитально.
Василий 50
Василий 50
08 июля в 12:25
А россияне закончились?
112910415
112910415
08 июля в 11:43
очень любопытно
всё-таки есть у него ряд уникальных качеств ...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ДАША Д (раскрыть)
08 июля в 11:25
А при чем здесь футбол ?
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 11:20
Молодец Цорн, крутится как умеет.
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 11:12
Круговорот овна в природе.
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 11:11
Удачи в России
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 11:10, ред.
Похоже технический директор будет работать переводчиком или ремонтировать клубный автобус.
stanichnik
stanichnik
08 июля в 11:01
Директор, который ни за что не отвечает и ничего не делает.
STVA 1
STVA 1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
08 июля в 10:59
Доить теперь Локо будет)))
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 10:56
прям жаль как то)))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 10:56
Из спартака будет перетягивать игроков.
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