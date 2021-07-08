Цорн не будет заниматься трансферами в «Локомотиве»

Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн станет техническим директором «Локомотива».
Утверждается, что специалист был выбран на эту роль, так как знаком с российской спецификой и свободно говорит на немецком и русских языках. Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который будет работать на посту руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве».
Трансферы и скаутинг же не будут входить в обязанности Цорна. На первых порах у него будет действовать испытательный срок.
Ранее известный комментатор назвал Цорна «аферистом, который приходил зарабатывать деньги».
всё-таки есть у него ряд уникальных качеств ...
всё-таки есть у него ряд уникальных качеств ...