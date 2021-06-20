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Канал Заремы – явление лета в РПЛ. Но наследницы «Спартака» стало слишком много

вчера, 15:30
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Хочет свести счеты, но лучше быть полезной команде.

Миллиардерам выгоднее быть в меру загадочными

Разоблачений волшебников Изумрудного города насмотрелись. Поэтому непубличные Рыболовлев и Абрамович отстают от Федуна по хейту. В их адрес критики меньше, ведь держат языки за зубами.

Не факт, что они достойнее, но образ важен. Возьмите Слуцкого – прошел путь от издевательств к тотальной симпатии. Статус важен. Салихова ведь наследница «Спартака», как и сын Алекперова — Юсуф.

Фанатам клуб не достанется, а Зареме Равилевне – легко. Важный человек для российского футбола. Особенно с учетом степени погружения. Легко прошла тест на знание предмета. Ей интересно управление клубом.

Но одновременно заметна нехватка обратной связи. Зареме словно не с кем поговорить о болях и переживаниях за судьбу «Спартака». Забывает, что есть не только друзья. Ее активность и многословность легко использовать против клуба, где все перессорились.

С первого раза поняли, что Салихова хотела не добряка Руя Виторию, а тренера из Рима. Но выбрали португальского Цекало. Лолите остается или меценатствовать из Монако, или качать тренера на коленках, пока не добьется успехов.

Салихова активно ворвалась в публичное пространство. И когда держала дистанцию, то смотрелась интереснее. Не оцениваем человека, чтобы не быть как Цукерберг, который изначально слепил сайт для сравнения девушек между собой, а фиксируем итог — залили информационное поле.

На каждом углу высказываний, оценки и байки. Но Салиховой важно не скатиться в перепалки с телеграм-каналами, она легко поддается на провокации. Хотя аргументы бывали здравые. Поначалу это подкупило. Но важно не быть всюду, надоешь.

В «Спартаке» больший бардак, чем предполагали

Для СМИ Зарема – находка. Где еще возьмешь инсайдера с миллиардами в кармане и возможностью говорить, что думает? Например, цитата из Эдмунда Берка для мужчины-олигарха недопустима. Начальство могло не понять фразу о «молчании и бездействии хороших людей для торжества зла».

А Зарема палит направо и налево, Попову икается постоянно. Но циничные фанаты «Спартака» отмечали, что Салихова была и когда назначали Цорна, и когда выбрали Газизова. И возвращение Попова при ней случилось. Позиция Дон Кихота для святых.

Зато то, что слышим от Салиховой, не удивляет. Годами управление «Спартаком» рифмуется с бардаком. Теперь пришла наследница клуба и подтвердила теории. Федун занят «Лукойлом». Его деньги осваиваются, а в футболе не смыслят, раз «Спартак» не вечный чемпион.

Карты Заремы сложно побить. Тедеско упустили глупо. Джикия, Ларссон и Жиго нужны команде. Витория – мягкий человек, в «Бенфике» его защищали от агентов, скаутов и директоров. Может, в этом роль для Салиховой? Здоровая оппозиция лучше молчаливого согласия на глупости.

Ее мысль проста – устала, что средства Федуна, которые рано или поздно будут миллиардами ее детей, тратят впустую. В целом позиция фаната клуба – наведите порядок, побеждайте, авансы пора отработать.

Салиховой не хватает опыта, её не всегда верно понимают

Заявила, что «Марсель» забирал Тедеско зимой. А затем совет директоров обиделся на Доменико за решение уйти к жене. Поэтому когда его переубедили – кандидатуру забраковал сам клуб. Такой ход оправдает разве что чемпионство Руя Витории.

А Салиховой надо быть хитрее. Точно знает секрет мужчин. Надо нас любить и не трогать. Мужики эгоисты и обожают личное пространство. Фанаты «Спартака» не отличаются от остальных. Важно не стать назойливой, мужчины капризные – не прощают этого женщинам.

Если госпожа Зарема зайдет строго со стороны шоу-бизнеса — троллинга Попова и Газизова, перепалок с Канделаки и баек о клубе, то не стать ей Грановской из РПЛ. Кстати, о Марине Владимировне ничего плохого не можем сказать. Не видим её слова, а оцениваем по делам.

Взяла деньги Абрамовича, разделила с Чехом поспешную критику за трансферы после неудач Лэмпарда, затем выбрала Тухеля и снова выиграла ЛЧ – королева мирового футбола. Салихова однозначно хочет быть императрицей «Спартака». Иначе не пришла в гости на минное поле социальных сетей.

Но в «Игре престолов» надо быть ловким, особенно если изначально уязвим. Полезно выделять мудростью. Тем, чего нет у руководства «Спартака». То, что Дмитрий Попов не уладил все разногласия с Салиховой непублично, плохо о нем говорит, как о менеджере. И слив личных переписок не красит стороны конфликта.

Не собираюсь быть тем, кто учит женщину жить, девушки сами с усами. Пусть делает, что душа пожелает. Но наблюдаем реакцию фанатов: их перекормили Заремой. Контент пора дозировать, а тексты – сокращать к минимуму, что позволяет донести мысль. Ирония не помешает, как и достоинство.

Плюс без бессмысленных конфликтов. Газизов – прошлое «Спартака», нет смысла его дергать постоянно. Попов – настоящее, а Зарема – будущее. И лучше бы оно получилось продуманным, не как обычно. Информации от источника много, но там один негатив.

Зарема обязательно вернется и отплатит недругам

Фанаты отлично реагировали на искренность и редкую эволюцию. Любят Джикию, Зобнина и Ларссона, а не Дзюбу, Глушакова и Гулиева. Хотя скандалить тоже надо уметь, умный манипулятор мог использовать Салихову в роли громоотвода.

Пусть обсуждают ее заявления, а команда спокойно работает. Но вряд ли видим тактику Моуриньо с провокациями во благо результатам. «Спартак» не настолько хитрый. Зарема ворвалась в межсезонье. Да, если Руй Витория и Попов провалятся, окажется во всем права.

Но парадокс в том, что лучше для Салиховой ошибиться по тренеру, и параллельно навести порядок в трансферах, финансах и стратегии. На словах-то ушла, а на деле – наследница. Десятки мужчин не справились, исторический факт. А редкая на корабле женщина демонстративно ушла в оппозицию.

И важно не перехлестывать с городским сумасшествием. Не превратиться в Кассандру, которая не врала, а ей не верили. Лучше увидеть не критику, а дельные предложения и действия. Что делать с академией? Почему отчисления агентам такие большие? Когда Попов и Витория озвучат трансферные планы?

Сделает ли специалист из «Рубина» общение с публикой доброжелательным? У ЦСКА серия ошибок – сразу обзывают «Спартаком», получили имя нарицательное. Новые скандалы не помогут, нужен четкий план действий и решение по Попову. Если вредитель, что делает в клубе?

Федун и Алекперов могут принять любое кадровое решение за секунду. Но если критикуешь – предлагай, мстишь – подготовься, как героиня «Убить Билла». Надо сначала найти идеального спортивного директора, а пока остается поддерживать тренера-добряка и толковых игроков.

Логично воевать за команду, Руя Виторию, если тот докажет класс на поле, Джикию, Жиго, Ларссона, Соболева и Зобнина. Тогда фанаты и здравый смысл будут на ее стороне. А еще один голый критик «Спартаку» бесполезен.

Такими можно набить вагон из бывших ехидных игроков и работников. Все надоели, никто не сделал «Спартак» чемпионом. Кто виноват – знаем в малейших подробностях. А что теперь делать?

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:12
Много не буду по этому разглагольствовать , скажу пару слов . Очень как-то отличаются Монако Челси от Спартака, точно так же как и их хозяева и сравнивать вообще нет смысла. Скажу ещё, пресс-служба , - это лицо клуба. Так вот если судить от этого, то Спартак находится в плачевном состоянии !!! Совсем как отдельное государство, теневой серый кардинал выступает супруга хозяина Спартака , Зарема . Это конечно новая страница в жизни клуба Спартака, и с каждым шагом её действий и высказываний говорит о том что в ближайшее время бразды правления клубом перейдут окончательно под чуткое руководство ЗАРЕМХАНА !!! И уже я думаю каждый шаг внутри клуба не проходит не замеченым и не отредактированным ЗАРЕМХАНОМ !!! Самое большее год и в клубе пройдут колосальные перемены, если не сказать переворот - перезагрузка !!! Я не могу сказать точно, приведёт ли это к лучшему или нет, но скорее всего будет совершенно другой клуб с совсем другой стратегией и в развитии и внутри клубной политике. Это моё субъективное мнение или фантазии . Очень интересно посмотреть что из этого получится !!! В любом случае пожелаю Удачи ЗЕЛИМХАНУ !!! ВСЕМ ДОБРА !!!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:35, ред.
Удивляюсь заголовку. Соккер, скажите, пожалуйста, а почему Заремы много? Не потому ли, что вы в том числе только её высказывания и постите?....Не, я всё понимаю, но двуличие меня лично бесит....Можете забанить
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 21:03
Вот таких зарем бы во все клубы, Европа бы раком гнулась
VIC2
VIC2
вчера в 19:20
Если женщина не сдаeтся, она побеждает, если сдаeтся - диктует условия победителю" (Карел Чапек)
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:05
Спартак слишком далеко зашёл в сумрак. Успеет Зарема, не успеет набрать хороших спецов, ближайший год провальный для спартака. Поясню свою точку зрения:
Лимит по иностранцам полностью выбран. Что бы кого то купить, надо кого то продать. И тут первая заминка. Утки про Крала в Англии и остальных за десятки лимонов не прожили и недели. Никому спартаковцы не нужны. Или отдадут за копейки, или в фарм клубы. Там уже один бразилец за 15 лямов играет. А значит хороших за хорошие деньги не купишь, фэйр-плэй никто не отменял.
Вывод: усилиться не возможно.
В сезон спартак вкатится старым составом или с парой не однозначных приобретений. Понятно что в лигу чемпионов не пройдёт, а в лиге Европы пару оплеух получит.
Тедеско зажигал команду и на эмоциях она ещё что то делала на фоне кризиса в ЦСКА, Краснодаре.
В этом году зажигать не кому. Новый тренер спокоен и о звездах похоже не мечтает. Поэтому к Новому году Спартак вылетит из Европы и скатится на 10 место в РПЛ. Потом будет смена тренера, скандалы, интриги, хотя они и сейчас идут. И не важно что говорит Зарема и остальные. Кризис слишком глубоко зашёл в спартак.
Рефери
Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:36
поправили
112910415
112910415
вчера в 16:35
суровый, заинтересованный человек в самой верхушке клуба - нужен !
а отдельные эксцессы можно и нужно убрать
112910415
112910415
вчера в 16:28
Кстати, о Марине Владимировне ничего плохого не можем сказать. Не видим ей слова, а оцениваем по делам.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1264159/salihova-zarema-spartak
Сидоров Ольг
Сидоров Ольг
вчера в 16:27
Такое ощущение что Зарема купила себе soccer и хвалебные отзывы на нём, вот ей-богу такое ощущение складывается. Я понимаю не получается через начальство влиять на политику клуба пойдём окольным путем через фанатов, ну тут надо отделять зерна от плевел zarema выскочила за федуна не обладая ни чем за душой и это кое-что да значит, а а то что миллиардами мужа будешь рулять ребят в какой стране живём, у нас все полезные ископаемые абсолютно все принадлежат государству, захотит будешь рента получателем не захочешь отберут весь бизнес и закроют, пока такая постановка вопроса имеет место быть ни о каком наследовании речи не идёт.
YVG
YVG
вчера в 16:23, ред.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:52
    Сегодня неприлично много Заремы. Но мне по душе то, что она затеяла.
    Если ей удастся разогнать плохишей и набрать толковых специалистов, тогда и результат может прийти. Да и на Федуна она хорошо влияет, если не преувеличивает свой вес в принимаемых решениях.
    Вот только зря они Руя взяли, не послушавшись женщину. Она этого не простит.
    Как говорится, я не злопамятная, отомщу и забуду. А потом ещё раз отомщу ;)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:39
    Зарема не веган,она очень любит мясо! 😜
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 15:32
    Зарема только выставляет в неприглядном свете спартак.))
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