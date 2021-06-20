Канал Заремы – явление лета в РПЛ. Но наследницы «Спартака» стало слишком много

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вчера, 15:30

Хочет свести счеты, но лучше быть полезной команде.

Миллиардерам выгоднее быть в меру загадочными

Разоблачений волшебников Изумрудного города насмотрелись. Поэтому непубличные Рыболовлев и Абрамович отстают от Федуна по хейту. В их адрес критики меньше, ведь держат языки за зубами.

Не факт, что они достойнее, но образ важен. Возьмите Слуцкого – прошел путь от издевательств к тотальной симпатии. Статус важен. Салихова ведь наследница «Спартака», как и сын Алекперова — Юсуф.

Фанатам клуб не достанется, а Зареме Равилевне – легко. Важный человек для российского футбола. Особенно с учетом степени погружения. Легко прошла тест на знание предмета. Ей интересно управление клубом.

Но одновременно заметна нехватка обратной связи. Зареме словно не с кем поговорить о болях и переживаниях за судьбу «Спартака». Забывает, что есть не только друзья. Ее активность и многословность легко использовать против клуба, где все перессорились.

С первого раза поняли, что Салихова хотела не добряка Руя Виторию, а тренера из Рима. Но выбрали португальского Цекало. Лолите остается или меценатствовать из Монако, или качать тренера на коленках, пока не добьется успехов.

Салихова активно ворвалась в публичное пространство. И когда держала дистанцию, то смотрелась интереснее. Не оцениваем человека, чтобы не быть как Цукерберг, который изначально слепил сайт для сравнения девушек между собой, а фиксируем итог — залили информационное поле.

На каждом углу высказываний, оценки и байки. Но Салиховой важно не скатиться в перепалки с телеграм-каналами, она легко поддается на провокации. Хотя аргументы бывали здравые. Поначалу это подкупило. Но важно не быть всюду, надоешь.

В «Спартаке» больший бардак, чем предполагали

Для СМИ Зарема – находка. Где еще возьмешь инсайдера с миллиардами в кармане и возможностью говорить, что думает? Например, цитата из Эдмунда Берка для мужчины-олигарха недопустима. Начальство могло не понять фразу о «молчании и бездействии хороших людей для торжества зла».

А Зарема палит направо и налево, Попову икается постоянно. Но циничные фанаты «Спартака» отмечали, что Салихова была и когда назначали Цорна, и когда выбрали Газизова. И возвращение Попова при ней случилось. Позиция Дон Кихота для святых.

Зато то, что слышим от Салиховой, не удивляет. Годами управление «Спартаком» рифмуется с бардаком. Теперь пришла наследница клуба и подтвердила теории. Федун занят «Лукойлом». Его деньги осваиваются, а в футболе не смыслят, раз «Спартак» не вечный чемпион.

Карты Заремы сложно побить. Тедеско упустили глупо. Джикия, Ларссон и Жиго нужны команде. Витория – мягкий человек, в «Бенфике» его защищали от агентов, скаутов и директоров. Может, в этом роль для Салиховой? Здоровая оппозиция лучше молчаливого согласия на глупости.

Ее мысль проста – устала, что средства Федуна, которые рано или поздно будут миллиардами ее детей, тратят впустую. В целом позиция фаната клуба – наведите порядок, побеждайте, авансы пора отработать.

Салиховой не хватает опыта, её не всегда верно понимают

Заявила, что «Марсель» забирал Тедеско зимой. А затем совет директоров обиделся на Доменико за решение уйти к жене. Поэтому когда его переубедили – кандидатуру забраковал сам клуб. Такой ход оправдает разве что чемпионство Руя Витории.

А Салиховой надо быть хитрее. Точно знает секрет мужчин. Надо нас любить и не трогать. Мужики эгоисты и обожают личное пространство. Фанаты «Спартака» не отличаются от остальных. Важно не стать назойливой, мужчины капризные – не прощают этого женщинам.

Если госпожа Зарема зайдет строго со стороны шоу-бизнеса — троллинга Попова и Газизова, перепалок с Канделаки и баек о клубе, то не стать ей Грановской из РПЛ . Кстати, о Марине Владимировне ничего плохого не можем сказать. Не видим её слова, а оцениваем по делам.

Взяла деньги Абрамовича, разделила с Чехом поспешную критику за трансферы после неудач Лэмпарда, затем выбрала Тухеля и снова выиграла ЛЧ – королева мирового футбола. Салихова однозначно хочет быть императрицей «Спартака». Иначе не пришла в гости на минное поле социальных сетей.

Но в «Игре престолов» надо быть ловким, особенно если изначально уязвим. Полезно выделять мудростью. Тем, чего нет у руководства «Спартака». То, что Дмитрий Попов не уладил все разногласия с Салиховой непублично, плохо о нем говорит, как о менеджере. И слив личных переписок не красит стороны конфликта.

Не собираюсь быть тем, кто учит женщину жить, девушки сами с усами. Пусть делает, что душа пожелает. Но наблюдаем реакцию фанатов: их перекормили Заремой. Контент пора дозировать, а тексты – сокращать к минимуму, что позволяет донести мысль. Ирония не помешает, как и достоинство.

Плюс без бессмысленных конфликтов. Газизов – прошлое «Спартака», нет смысла его дергать постоянно. Попов – настоящее, а Зарема – будущее. И лучше бы оно получилось продуманным, не как обычно. Информации от источника много, но там один негатив.

Зарема обязательно вернется и отплатит недругам

Фанаты отлично реагировали на искренность и редкую эволюцию. Любят Джикию, Зобнина и Ларссона, а не Дзюбу, Глушакова и Гулиева. Хотя скандалить тоже надо уметь, умный манипулятор мог использовать Салихову в роли громоотвода.

Пусть обсуждают ее заявления, а команда спокойно работает. Но вряд ли видим тактику Моуриньо с провокациями во благо результатам. «Спартак» не настолько хитрый. Зарема ворвалась в межсезонье. Да, если Руй Витория и Попов провалятся, окажется во всем права.

Но парадокс в том, что лучше для Салиховой ошибиться по тренеру, и параллельно навести порядок в трансферах, финансах и стратегии. На словах-то ушла, а на деле – наследница. Десятки мужчин не справились, исторический факт. А редкая на корабле женщина демонстративно ушла в оппозицию.

И важно не перехлестывать с городским сумасшествием. Не превратиться в Кассандру, которая не врала, а ей не верили. Лучше увидеть не критику, а дельные предложения и действия. Что делать с академией? Почему отчисления агентам такие большие? Когда Попов и Витория озвучат трансферные планы?

Сделает ли специалист из «Рубина» общение с публикой доброжелательным? У ЦСКА серия ошибок – сразу обзывают «Спартаком», получили имя нарицательное. Новые скандалы не помогут, нужен четкий план действий и решение по Попову. Если вредитель, что делает в клубе?

Федун и Алекперов могут принять любое кадровое решение за секунду. Но если критикуешь – предлагай, мстишь – подготовься, как героиня «Убить Билла». Надо сначала найти идеального спортивного директора, а пока остается поддерживать тренера-добряка и толковых игроков.

Логично воевать за команду, Руя Виторию, если тот докажет класс на поле, Джикию, Жиго, Ларссона, Соболева и Зобнина. Тогда фанаты и здравый смысл будут на ее стороне. А еще один голый критик «Спартаку» бесполезен.

Такими можно набить вагон из бывших ехидных игроков и работников. Все надоели, никто не сделал «Спартак» чемпионом. Кто виноват – знаем в малейших подробностях. А что теперь делать?