Пресс-служба «Норвича» сообщает, что клуб оформил трансфер полузащитника «Ниццы» .

Английский клуб заплатил за переход игрока 4 млн евро.

📝 We are delighted to confirm the signing of midfielder Pierre Lees-Melou from OGC Nice!



🇫🇷 #BienvenuePierre 🇫🇷