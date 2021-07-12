Защитник ПСЖ перебрался в «Байер»

Защитник ПСЖ Митчелл Баккер стал игроком «Байера».
Если верить слухам, то сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.
Напомним, что недавно в «Байер» перешел российский футболист.
Защитник ПСЖ Митчелл Баккер стал игроком «Байера».
Если верить слухам, то сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.
Напомним, что недавно в «Байер» перешел российский футболист.
На самом деле, не смотря на всю критику (мне лично тоже не нравится что ПСЖ живёт явно не по средствам) - французы провели отличную трансферную кампанию приобретя Вейналдума, Рамоса и Доннаруму не заплатив ни евро за трансферы (только з.п. и подъёмные - но их платят и в случае обычных трансферов).
Ну а Байер поздравляем с хорошим и не дорогим подписанием, думаю в Бундеслиге Баккер себя неплохо проявит.
P.S. Очень надеюсь что в Байере одумаются, и не станут теперь покупать у Шальке Кабака - пущай парень помогает своей команде во второй Бундеслиге =)
На самом деле, не смотря на всю критику (мне лично тоже не нравится что ПСЖ живёт явно не по средствам) - французы провели отличную трансферную кампанию приобретя Вейналдума, Рамоса и Доннаруму не заплатив ни евро за трансферы (только з.п. и подъёмные - но их платят и в случае обычных трансферов).
Ну а Байер поздравляем с хорошим и не дорогим подписанием, думаю в Бундеслиге Баккер себя неплохо проявит.
P.S. Очень надеюсь что в Байере одумаются, и не станут теперь покупать у Шальке Кабака - пущай парень помогает своей команде во второй Бундеслиге =)