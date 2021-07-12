Защитник ПСЖ перебрался в «Байер»

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12 июля 2021, 23:04

Защитник ПСЖ стал игроком «Байера».

Если верить слухам, то сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

Напомним, что недавно в «Байер» перешел российский футболист.