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Защитник ПСЖ перебрался в «Байер»

12 июля 2021, 23:04

Защитник ПСЖ Митчелл Баккер стал игроком «Байера».

Если верить слухам, то сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Стороны подписали контракт до лета 2025 года.

Напомним, что недавно в «Байер» перешел российский футболист.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:52
Удачи в новом клубе.
mihaluch
mihaluch
13 июля в 00:53
ПСЖ не подошёл надеюсь подойдёт Байеру.
shlifen
shlifen
12 июля в 23:38
ПСЖ можно сказать даже "продешевил" - при оценочной стоимости в 10 млн. да ещё и игрок молодой и явно "не без таланта". Но видимо решили немного освободить состав (благо Рамос пришёл в клуб)... Теперь вероятно продадут Ареоля (раз подписали Доннаруму), и не удивлюсь если продадут/отпустят кого-то из пары Данило/Андер Эррера (раз приехал Вейналдум).

На самом деле, не смотря на всю критику (мне лично тоже не нравится что ПСЖ живёт явно не по средствам) - французы провели отличную трансферную кампанию приобретя Вейналдума, Рамоса и Доннаруму не заплатив ни евро за трансферы (только з.п. и подъёмные - но их платят и в случае обычных трансферов).

Ну а Байер поздравляем с хорошим и не дорогим подписанием, думаю в Бундеслиге Баккер себя неплохо проявит.

P.S. Очень надеюсь что в Байере одумаются, и не станут теперь покупать у Шальке Кабака - пущай парень помогает своей команде во второй Бундеслиге =)
Cat01
Cat01
12 июля в 23:35
Удачных игр и побед
drug01
drug01
12 июля в 23:34
Желаем побед и здоровья
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