«Наполи» назвал цену на Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продолжает интересовать «Эвертон».
Стало известно, что неаполитанцы оценивают сенегальца в 50-60 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
Недавно слухи связывали Кулибали с одним из фаворитов Лиги чемпионов.
В четырнадцатом году, когда его карьера была на подъеме он может и стоил 70 млн € и даже может все 90 млн €, но сейчас, как говорится "молодая уже не молода", максимум 35-40.
В четырнадцатом году, когда его карьера была на подъеме он может и стоил 70 млн € и даже может все 90 млн €, но сейчас, как говорится "молодая уже не молода", максимум 35-40.