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«Наполи» назвал цену на Кулибали

14 июля 2021, 08:55

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продолжает интересовать «Эвертон».

Стало известно, что неаполитанцы оценивают сенегальца в 50-60 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Недавно слухи связывали Кулибали с одним из фаворитов Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 12:21
Многовато за него.
Ironigor
Ironigor
14 июля в 10:17, ред.
Кулибали классный защитник конечно, но цена конечно за 31 летнего игрока кусается.Ну а в принципе года два три точно ещё сыграет на хорошем уровне.
stanichnik
stanichnik ответ Baggio R. (раскрыть)
14 июля в 09:53
Доброго Здоровья, Baggio!
В четырнадцатом году, когда его карьера была на подъеме он может и стоил 70 млн € и даже может все 90 млн €, но сейчас, как говорится "молодая уже не молода", максимум 35-40.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 09:22
Нихрена себе разбег аж в 10 млн.
Baggio R.
Baggio R. ответ stanichnik (раскрыть)
14 июля в 09:07
С чего вдруг? МС предлагал ранее за него 70 млн €, а по контракту отступные 90 млн €.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июля в 09:07
За товаром с желтыми и красными ценниками можно обращаться к Селюку.
stanichnik
stanichnik
14 июля в 09:02
50-60 миллионов - неслыханная дерзость сос стороны неаполетанцев.
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