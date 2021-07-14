«Наполи» назвал цену на Кулибали

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14 июля 2021, 08:55

Защитник «Наполи» продолжает интересовать «Эвертон».

Стало известно, что неаполитанцы оценивают сенегальца в 50-60 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Недавно слухи связывали Кулибали с одним из фаворитов Лиги чемпионов.