Племянник Усманова вошёл в совет директоров «Эвертона»

«Эвертон» подтвердил назначение Сарвара Исмайлова и Гранта Инглеса в свой совет директоров.

Г-н Исмайлов — племянник Алишера Усманова, давнего делового партнера мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.

Ранее Исмайлов работал первым спортивным и коммерческим директором женской команды «ирисок».

🔵 | Everton Football Club can confirm the appointment of Sarvar Ismailov and Grant Ingles to its Board of Directors.