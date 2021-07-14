Племянник Усманова вошёл в совет директоров «Эвертона»

«Эвертон» подтвердил назначение Сарвара Исмайлова и Гранта Инглеса в свой совет директоров.
Г-н Исмайлов — племянник Алишера Усманова, давнего делового партнера мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.
Ранее Исмайлов работал первым спортивным и коммерческим директором женской команды «ирисок».
🔵 | Everton Football Club can confirm the appointment of Sarvar Ismailov and Grant Ingles to its Board of Directors.— Everton (@Everton) July 14, 2021
Недавно стало известно, в чью честь будет назван новый стадион «Эвертона».
В каком направлении потекут деньги? В клуб, или владельцу Эвертона Алишеру Усманову?
В каком направлении потекут деньги? В клуб, или владельцу Эвертона Алишеру Усманову?