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Племянник Усманова вошёл в совет директоров «Эвертона»

14 июля 2021, 14:27

«Эвертон» подтвердил назначение Сарвара Исмайлова и Гранта Инглеса в свой совет директоров.

Г-н Исмайлов — племянник Алишера Усманова, давнего делового партнера мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.

Ранее Исмайлов работал первым спортивным и коммерческим директором женской команды «ирисок».

Недавно стало известно, в чью честь будет назван новый стадион «Эвертона».

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tvx3s4r2frq6
tvx3s4r2frq6
14 июля в 19:28
Понятно. Все своих ставят на хорошие должности.
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
14 июля в 15:11
Доброго Здоровья, Катя!
В каком направлении потекут деньги? В клуб, или владельцу Эвертона Алишеру Усманову?
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 14:28
Теперь деньги потекут рекой.
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