Бышовец считает, что Черчесов должен был остаться в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов должен был остаться на посту наставника национальной команды.
Мне кажется, что мнение технического комитета РФС было проигнорировано. Что касается моего отношения, в целом я был за то, чтобы он остался, на это были определенные причины. Одной из них является дефицит времени для вновь принявшего команду. Хотим мы этого или нет, но Черчесов все-таки работал с игроками, знает профессиональные и человеческие качества каждого из них, но результат отрицательный, думаю, что это главная причина ухода.
Беспокоит вопрос о том, кто возглавит сборную, какие критерии отбора — то ли амбиции тренера, то ли его опыт работы с клубами. В целом для меня это непонятно, потому что раньше были определенные понятия. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, должна быть персональная ответственность для нового тренера, критерии выбора должны быть обоснованы.
Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.
Занимаются подхалимчеством.
Занимаются подхалимчеством.