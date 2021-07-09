Бышовец считает, что Черчесов должен был остаться в сборной России

Бывший главный тренер сборной России считает, что должен был остаться на посту наставника национальной команды.

Мне кажется, что мнение технического комитета РФС было проигнорировано. Что касается моего отношения, в целом я был за то, чтобы он остался, на это были определенные причины. Одной из них является дефицит времени для вновь принявшего команду. Хотим мы этого или нет, но Черчесов все-таки работал с игроками, знает профессиональные и человеческие качества каждого из них, но результат отрицательный, думаю, что это главная причина ухода.

Беспокоит вопрос о том, кто возглавит сборную, какие критерии отбора — то ли амбиции тренера, то ли его опыт работы с клубами. В целом для меня это непонятно, потому что раньше были определенные понятия. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, должна быть персональная ответственность для нового тренера, критерии выбора должны быть обоснованы.