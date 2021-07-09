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Бышовец считает, что Черчесов должен был остаться в сборной России

09 июля 2021, 16:15

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что Станислав Черчесов должен был остаться на посту наставника национальной команды.

Мне кажется, что мнение технического комитета РФС было проигнорировано. Что касается моего отношения, в целом я был за то, чтобы он остался, на это были определенные причины. Одной из них является дефицит времени для вновь принявшего команду. Хотим мы этого или нет, но Черчесов все-таки работал с игроками, знает профессиональные и человеческие качества каждого из них, но результат отрицательный, думаю, что это главная причина ухода.

Беспокоит вопрос о том, кто возглавит сборную, какие критерии отбора — то ли амбиции тренера, то ли его опыт работы с клубами. В целом для меня это непонятно, потому что раньше были определенные понятия. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, должна быть персональная ответственность для нового тренера, критерии выбора должны быть обоснованы.

Недавно ходили разговоры, что национальную команду может возглавить иностранный специалист.

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Черчесов должен был уйти и, наконец, ушёл. Это верное решение, хотя оно и не избавит от всех проблем
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 июля в 04:40
Коней на переправе не меняют? Спорное утвеждение
Ravshan878
Ravshan878
09 июля в 22:26
Быш враг народа што ли.😂.
Занимаются подхалимчеством.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 21:56
Анатолий был неплохим футболистом даже скажу хорошим а во всём остальном он нулевой, как тренер и тем более как эксперт.
протон1
протон1
09 июля в 18:47
бышовец не был новатор . косервативный взгляд к футболу. да и в сборной не отличался как тренер. твое мнение никому не интересно. посмотри статистику что люди голосуют против черчесова
Karlnfo
Karlnfo
09 июля в 18:27
он же только недавно говорил что черчесову надо валить
Romeo 777
Romeo 777
09 июля в 17:49
Мнение этих старых перд*нов лучше вообще не слушать и не обращать внимание
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 17:43
Они наверное с ним приятели!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июля в 17:42
Это просто мнение
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 16:57
Вот из за таких у нас такой застой
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
09 июля в 16:44
Да кого бы не поставили результат одинаковый будет, из 62а пулю не слепишь
Caniggia
Caniggia
09 июля в 16:41
Однозначно выгонять! Всё правильно! Иначе, пришлось бы нам наслаждаться до конца отбора этими кошмарными мучениями на поле. Уж лучше начать строить новую команду, даже в ущерб ЧМ 2022. И, может быть, уже увидеть хоть какие-то намёки на игру в футбол и начинать радоваться и болеть за сборную, а не плеваться и материться!
M1 Game
M1 Game
09 июля в 16:16
А болельщики считают иначе , в отличий Бышовеца
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