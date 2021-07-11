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Габулов объявил об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»

11 июля 2021, 17:40

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сообщил, что покидает клуб ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он занимал пост председателя совета директоров.

Я ухожу из «Олимпа-Долгопрудного». Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести ее в ФНЛ. Мы это сделали.

Сейчас стратегия развития изменилась – я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать «Олимп-Долгопрудный» и желаю клубу только удачи.

Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт. Двигаемся дальше.

Габулов занимал должность главы совета директоров «Олимпа» из Химок в феврале прошлого года. Спустя несколько месяцев клуб объединился с «Долгопрудным».

Ранее состав «Олимпа-Долгопрудного» пополнил защитник «Химок».

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протон1
протон1
11 июля в 21:49
ваще то не плохой был вратарь.
Храневец
Храневец
11 июля в 19:22
В Аланию пора .
Остапчук 67
Остапчук 67
11 июля в 18:52
Слишком много пафоса
Ironigor
Ironigor
11 июля в 18:02
Удачи тебе Володя !!! Настоящий мужчина и хороший был вратарь !!!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 17:47
Имеет на это право
v98ydzdqw9z3
v98ydzdqw9z3
11 июля в 17:47
Успехов в дальнейшей работе в новом клубе.
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