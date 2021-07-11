Габулов объявил об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»

Бывший вратарь сборной России сообщил, что покидает клуб ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он занимал пост председателя совета директоров.

Я ухожу из «Олимпа-Долгопрудного». Горжусь тем, чего мы вместе добились за один сезон! Меня приглашали, чтобы создать стратегию клуба, собрать команду и вывести ее в ФНЛ . Мы это сделали.

Сейчас стратегия развития изменилась – я себя в ней не вижу. Но всегда буду поддерживать «Олимп-Долгопрудный» и желаю клубу только удачи.

Спасибо учредителям, сотрудникам, тренерам и футболистам! Это был крутой и успешный опыт. Двигаемся дальше.