Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о деталях ухода из национальной команды.
Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время.
Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Со своей стороны еще раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева и приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет.
В четверг я уже выступил с заявлением, в котором поблагодарил футболистов, персонал сборной, РФС и многочисленных болельщиков, а также пожелал успехов штабу, который станет работать с командой после нас.
В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация.
Ранее стало известно, что стало с компенсацией Черчесова за досрочное расторжение контракта.
Лукавит Саламыч, лукавит. Ну не могло быть прописано 4 место в не особо сложной группе Евро. Не могло быть запланировано 0-5 от Сербии и НЕ выход в первую группу Лиги Наций.
На ЧМ Россия попала без отбора, как хозяйка. Единственная заслуга Черчесова - это 1/4 финала домашнего чемпионата. ВСЕ! На этом его заслуги кончились, началась полоса позора.
Меня здесь утешает то, что тренер уволен и идёт поиск нового. Чем скорее он придёт ,тем лучше для сборной. А уж наш это будет человек или варяг - время покажет.
Хотелось бы молодого и амбициозного, но это только хотелки...
Лукавит Саламыч, лукавит. Ну не могло быть прописано 4 место в не особо сложной группе Евро. Не могло быть запланировано 0-5 от Сербии и НЕ выход в первую группу Лиги Наций.
На ЧМ Россия попала без отбора, как хозяйка. Единственная заслуга Черчесова - это 1/4 финала домашнего чемпионата. ВСЕ! На этом его заслуги кончились, началась полоса позора.
Меня здесь утешает то, что тренер уволен и идёт поиск нового. Чем скорее он придёт ,тем лучше для сборной. А уж наш это будет человек или варяг - время покажет.
Хотелось бы молодого и амбициозного, но это только хотелки...