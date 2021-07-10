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Черчесов рассказал о деталях увольнения из сборной России

10 июля 2021, 13:56

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о деталях ухода из национальной команды.

Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время.

Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Со своей стороны еще раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева и приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет.

В четверг я уже выступил с заявлением, в котором поблагодарил футболистов, персонал сборной, РФС и многочисленных болельщиков, а также пожелал успехов штабу, который станет работать с командой после нас.

В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация.

Ранее стало известно, что стало с компенсацией Черчесова за досрочное расторжение контракта.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:06
важно, чтоб этот деятель соблюдал социальную дистанцию ... то есть не приближался у сборной !
Nick Ch
Nick Ch
11 июля в 04:40
Сомневаюсь, что в договоре было прописано 4е место в группе, 0:5 от сербов и капитанская повязка у онаниста...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 июля в 23:39
Ералаш по осетинский што ли.)))
Хиромант
Хиромант
10 июля в 23:34
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о деталях ухода из национальной команды:

"Отмечу, что это не увольнение в чистом виде..."

- Мля! А что же это? Торжественные проводы на пенсию? Или кратковременный отпуск?

"Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили..."

- Какие задачи вы выполнили? Не выйти из группы? Безвольно ходить по полю и смотреть, как соперник отгружает вам по полной программе?

- Это какой же "му... дрец" из РФС додумался такое прописать в контракте тренера сборной страны??? Явите, наконец, народу фамилию национального героя! Дайте ему орден, мля! А мы дружно похлопаем в ладоши...

"А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация..."

- Упаси нас господь!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ pomor45 (раскрыть)
10 июля в 23:27
Может быть ☝️.
pomor45
pomor45 ответ Ravshan878 (раскрыть)
10 июля в 22:08
Ошибаешься. Это одновременно и начало другой сказки - ещё более мудрёной.
pomor45
pomor45
10 июля в 22:06
Видно договор прописан так, что не выполнить его невозможно, даже провалив ЧЕ. Особо тщательно прописано как получить 350 млн отступных, а как ими поделиться - это уже святое, это по понятиям.
minai
minai
10 июля в 22:04
2 - 3 от турок, 0 - 5 от сербов, 0 - 3 от бельгийцев, 1 - 4 от датчан, до этого от шведов. Вот и все детали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
10 июля в 20:30
Я так и не понял С.С.Ч.: если всё было так хорошо, как он говорит, за что его тогда уволили?...
Ironigor
Ironigor
10 июля в 20:11
УХОДЯ - УХОДИ !!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
10 июля в 20:09
Черчесов умолкни уже и еще что то говорит,позорник,какой план вы выполнили? Опозориться так ещё надо уметь
Знатог
Знатог
10 июля в 20:02
этот безработный меня не интересует.
Храневец
Храневец
10 июля в 19:54
кто следующий на доску позора ??????
Санчо Панса
Санчо Панса
10 июля в 19:47
Вы то выполнили все задачи? Да что ты говоришь, усатый) Давай, отдыхай от футбола! Надеюсь, что тебя еще не скоро увидим.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 июля в 19:35, ред.
Чё за хрень постоянно скачет на сайте? Второй раз на жалобу нажимаю..без обид, если чё.
Шуnя771
Шуnя771
10 июля в 19:30
Да забыли уже о нем и читать неохота его "оправдания".
cska1948
cska1948
10 июля в 19:28
Черчесов пять лет руководил сборной! Как бы проводы его с этого поста не затянулись на пять лет...
13 RUS
13 RUS
10 июля в 19:19
По традиции вылизывание поп дюковым и ко и ри слова о своем провале, всё везде выполнено!
Kuvkil
Kuvkil
10 июля в 18:50
Чё то здесь он высказал свои мысли быстро и чётко. Мало воды, в отличии от конференции
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 17:56
Вот и слава богу!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 17:53
Я так понимаю, ставилась задача отобраться на чемпионат. Задача выиграть чемпионат Европы не ставилась. Так что возможно он и не лукавит
particular
particular
10 июля в 17:47
Мелочный в формулировках, ограниченный в мышлении и с деформированными амбициями....
В общем, такой работник, что его отдых всем во благо...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
10 июля в 17:32
Этот усатый такое чсв
lobsterdam
lobsterdam ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 17:21
не согласен, какая-такая его "заслуга" в 1/4 финала? В том, что, если не ошибаюсь, Рамос попал в пятку Акинфееву? Ну, не знаю, не знаю...и за это получили змс и орден Святого Александра Невского?
протон1
протон1
10 июля в 17:18
все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили человек без малейшей капли совести и чести!
lobsterdam
lobsterdam
10 июля в 17:18
пожелал бы всем, кто провалил работу, получить вперед немалую сумму за неотработанное время и отвалить домой на отдых... типа, "всё намеченное выполнили по контракту"? Да еще не постесняться заявить об этом на всю страну!
berda2003
berda2003
10 июля в 17:16
16ной мужик: ни слова правды! задачи были - опозориться на ЧЕ, ЛН, развалить сборную и успешно выполнил. Даже насчёт дома напи...дел. дом-то его в австрии. а осетия т.н. малая родина - это не одно и тоже.
neukomm
neukomm
10 июля в 16:32
такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас... в период сотрудничества с нынешним руководством РФС.

Ха-ха, думал позитивное это он про болельщиков скажет, а он больше о руководстве РФС беспокоится. Все-таки видно, он делал работу, чтобы понравится руководителям, ему глубоко было плевать на каких-то там фанатов и простых болельщиков сборной.
Ravshan878
Ravshan878
10 июля в 16:31
Лично мне не интересно о чём говорить осетин.Вот и сказку конец.📺.
ildar_3871
ildar_3871
10 июля в 16:24, ред.
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