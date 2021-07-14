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Министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера

14 июля 2021, 09:22

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, когда сборная России объявит имя нового главного тренера.

Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола.

Сборная России проведет отборочный матч к ЧМ-2022 против Хорватии 1 сентября, 4-го числа встретится с Кипром, а 7-го — с Мальтой.

Ранее сообщалось, что сразу трое известных российских тренеров отказались возглавить сборную России.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
15 июля в 15:20
Бердыева возьмут
Хиромант
Хиромант
14 июля в 23:45, ред.
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, когда сборная России объявит имя нового главного тренера:

"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира..."

- Поскольку сборная должна играть уже 1 сентября, то осталось всего 1,5 месяца...

- А ведь ему надо ещё тренерский штаб набрать, игроков перетасовать (а лучше набрать новых), пару товарняков сыграть... И когда же это всё будет происходить???

- Черчесову-то, фору во времени поболее давали... Сами сливаете ещё не назначенного тренера...
Digger88
Digger88 ответ 112910415 (раскрыть)
14 июля в 23:14, ред.
Традиции и тенденции есть. Например по тенденции традиционно обо***ться на .... да везде в принципе.
протон1
протон1
14 июля в 21:16
Карпин, Слуцкий и Семак отказались возглавить сборную России
а читаешь коменты что к ним не обращались. не хотят брать на плечи развал. кто же возглавит кто такой герой ?
pomor45
pomor45
14 июля в 14:57
Приведут ещё более наглого, чем Черчесов.
minai
minai
14 июля в 11:23
Не надо спешить, времени ещё дохрена. В конце августа - самое время. Вот это будет по-нашему.
lotsman
lotsman
14 июля в 11:03
Так вы в поиске, или уже есть кандидатура?
XL-965
XL-965
14 июля в 10:59
Конте чем не варриант???
Василий 50
Василий 50
14 июля в 10:57
Ни о чем.
Alhunah
Alhunah
14 июля в 10:38
Вот будет прикольно если все откажутся занимать эту расстрельную должность и сборная будет играть без тренера))
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 10:21
Дзюба назвал Эмери тренеришкой и тот выигрывает ЛЕ, для него Манчини вообще не тренер и тот выигрывает евро. надо бы спросить у Артемки кто сейчас самый плохой и слабый тренер, того и назанчить)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 10:18
Всем нужны специалисты "с опытом". А где же тогда молодым этого опыта набираться?
Брулин
Брулин
14 июля в 10:14
И всё та же волынка "у него должен быть опыт". Ну епта, берите Черчесова, он только что освободился и опыт есть
swed27
swed27
14 июля в 10:09
Конкретной даты нет а времени все меньше
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
14 июля в 10:06
В ближайшие дни перед отбором на ЧМ? Это что еще целый месяц будут искать и самым перед играми поставят Семака и скажут,вот тот кто нам нужен и его искали всю жизнь
112910415
112910415
14 июля в 10:03
у отечественного футбола есть современные тенденции ?
( бюрократы не понимают, что произносят )
lotsman
lotsman
14 июля в 09:54
Ну и кто?
Karlnfo
Karlnfo
14 июля в 09:50
такого как черчесова надо... вот супер то, а нет лучше семака который нихера не добился, вот они то сделают сборную опять
cska1948
cska1948
14 июля в 09:49
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, когда сборная России объявит имя нового главного тренера.
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Это что, Дзюба и компания сами себе тренера назначат?
Аксинья
Аксинья ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июля в 09:43
Уж очень большие карманы у туркменского халата))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Karlnfo (раскрыть)
14 июля в 09:41
Не дай Бог! Этой бердыевщины уже накушались в РПЛ, никак расхлебать не можем.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июля в 09:33
Мощный тренерский штаб? Реально Бердыевым повеяло.....
Karlnfo
Karlnfo
14 июля в 09:29
Надеюсь поставят Бердыева, он только и подходит под описанное выше
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