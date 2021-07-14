Министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, когда сборная России объявит имя нового главного тренера.
Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола.
Сборная России проведет отборочный матч к ЧМ-2022 против Хорватии 1 сентября, 4-го числа встретится с Кипром, а 7-го — с Мальтой.
Ранее сообщалось, что сразу трое известных российских тренеров отказались возглавить сборную России.
"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира..."
- Поскольку сборная должна играть уже 1 сентября, то осталось всего 1,5 месяца...
- А ведь ему надо ещё тренерский штаб набрать, игроков перетасовать (а лучше набрать новых), пару товарняков сыграть... И когда же это всё будет происходить???
- Черчесову-то, фору во времени поболее давали... Сами сливаете ещё не назначенного тренера...
"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира..."
- Поскольку сборная должна играть уже 1 сентября, то осталось всего 1,5 месяца...
- А ведь ему надо ещё тренерский штаб набрать, игроков перетасовать (а лучше набрать новых), пару товарняков сыграть... И когда же это всё будет происходить???
- Черчесову-то, фору во времени поболее давали... Сами сливаете ещё не назначенного тренера...
а читаешь коменты что к ним не обращались. не хотят брать на плечи развал. кто же возглавит кто такой герой ?
а читаешь коменты что к ним не обращались. не хотят брать на плечи развал. кто же возглавит кто такой герой ?
( бюрократы не понимают, что произносят )
( бюрократы не понимают, что произносят )
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Это что, Дзюба и компания сами себе тренера назначат?
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Это что, Дзюба и компания сами себе тренера назначат?