Министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, когда сборная России объявит имя нового главного тренера.

Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола.