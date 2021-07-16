ГлавнаяНовостиФутбольная модаФранция. Лига 1 2021/2022

Неймар кардинально сменил причёску

вчера, 01:58

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обновил свой имидж.

29-летний бразилец показал новую причёску с заплетёнными на голове косичками.

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо недавно высоко отозвался о Неймаре, назвав его своим наследником.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с uol.com.br
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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 17:02
Да неее. Это не причёска. Просто он для прикола дошик на голову выложил
galem72
galem72
вчера в 10:54
После "феноменальной" игры в своей сборке можно и причёску сменить. С таким "шедевром" никакой Кубок Америки не нужен. ))
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:49
Молодец!Умеет потешить публику!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:48
Е**ть-копать, вот это чучело! 🤣🤣🤣
mr.bra
mr.bra
вчера в 06:42
для психологической атаки на соперника
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:17
Этот клоун доэкспериментирует с волосами, потом придётся парики менять. Хотя для него может и лучше: на первый тайм вышел с одной причёской, на второй уже с другой.
Радужные будут кипятком с..ть...
112910415
112910415
вчера в 05:57
о ! вышел на качественно новый уровень !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 04:35
Чучело. Неймару надо кардинально мозги поменять, но медицина ещё не дошла до такого уровня.
Futurista
Futurista
вчера в 02:45
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:12, ред.
Голимый чох - мох !!!)))
Или как говорила моя бабушка, - "Дунька с мыльного завода" !!!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 02:08
Вот в этом он силён
протон1
протон1
вчера в 01:59, ред.
не удивлен . но понял по заголовку. что будет что то креативное, и как с таким хохолком бегать по полю?
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