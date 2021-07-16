Неймар кардинально сменил причёску

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обновил свой имидж.
29-летний бразилец показал новую причёску с заплетёнными на голове косичками.
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо недавно высоко отозвался о Неймаре, назвав его своим наследником.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обновил свой имидж.
29-летний бразилец показал новую причёску с заплетёнными на голове косичками.
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо недавно высоко отозвался о Неймаре, назвав его своим наследником.
Радужные будут кипятком с..ть...
Радужные будут кипятком с..ть...
Или как говорила моя бабушка, - "Дунька с мыльного завода" !!!)))
Или как говорила моя бабушка, - "Дунька с мыльного завода" !!!)))