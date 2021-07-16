Неймар кардинально сменил причёску

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вчера, 01:58

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар обновил свой имидж.

29-летний бразилец показал новую причёску с заплетёнными на голове косичками.

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо недавно высоко отозвался о Неймаре, назвав его своим наследником.