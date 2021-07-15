Донецкий «Шахтёр» представил новую домашнюю форму

Донецкий «Шахтёр» представил новую форму на сезон-2021/2022.
Дизайн нового домашнего комплекта выполнен в традиционном оранжевом цвете. На футболке «горняков» появились вертикальные полосы. Техническим спонсором команды является Puma.
⚒ Грай стильно! 🧡 «Шахтар» і Puma представляють нову форму сезону-2021/22 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2021
Придбати комплекти нового екіпірування можна вже від 16 липня на https://t.co/CXvLcWhJLS.#Shakhtar #Puma #PumaFootball #PumaUkraine #ГрайСтильно pic.twitter.com/g7hF9EsBcS
Ранее новую форму на предстоящий сезон представил московский «Локомотив».