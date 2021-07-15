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Донецкий «Шахтёр» представил новую домашнюю форму

15 июля 2021, 23:13

Донецкий «Шахтёр» представил новую форму на сезон-2021/2022.

Дизайн нового домашнего комплекта выполнен в традиционном оранжевом цвете. На футболке «горняков» появились вертикальные полосы. Техническим спонсором команды является Puma.

Ранее новую форму на предстоящий сезон представил московский «Локомотив».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 00:08
Зачем им домашняя форма ? У них и дома-то нет ! ))
Alistar10
Alistar10
15 июля в 23:53
Лучшая, на данный момент, форма Атлетико Минейро! И женская Аякса с ABN AMRO.
Igo0rek
Igo0rek
15 июля в 23:40
Это релиз новой формы, или типичная реклама БК?
Владимир 77
Владимир 77 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 июля в 23:29
А при чем хаки там должны быть?
протон1
протон1
15 июля в 23:20
средний стиль. как дизайнер не очень в восторге скажу. у барсы ваще женская форма выездная. креативные мячи делаем. а вот одежду не умеем.
Q-J-G
Q-J-G
15 июля в 23:15
Стильно, красиво, удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 23:15
Хорошо хоть не цвета хаки!
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