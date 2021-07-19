ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Черчесов не контактировал с клубами РПЛ

вчера, 00:14

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока остается без работы.

57-летний специалист ни с кем не контактировал. Ранее слухи связывали наставника с топ-клубом РПЛ.

Ранее стало известно, где именно Черчесов ищет работу.

Все новости
Вагнер Лав может войти в тренерский штаб ЦСКА
Вчера, 21:20 Комментарии26
Василий Березуцкий получил приглашение войти в тренерский штаб ЦСКА
Вчера, 20:42 Комментарии53
Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву». Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ
Вчера, 09:55Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии19
Орешкин выступил против возможного прихода Черчесова в ЦСКА
18 июля ФотоКомментарии62
СлухиЧерчесов ищет себе работу в Москве
18 июля Комментарии101
СлухиРангнику предлагали занять пост главного тренера сборной России
18 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 02:19
Неотвратимость.

Он прыгнул выше головы,
И приводнился в тёплой ванне.
А там расслабившись в нирване,
Вкушал победные дары.
Но жизнь плюя на перспективы,
Внесла джигиту приговор,
На Евро сдулись позитивы -
- "Бери шинель, иди домой. "
sir_Alex
sir_Alex ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:14
Там тоже не особо ждут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:23
Не пойдет в клуб, на теплое место ....
Брулин
Брулин
вчера в 08:25
С такой репутацией ему только зарубеж! Переходить на новый уровень боевых действий и вести внешнеполитическую работу
Сп62
Сп62
вчера в 07:39
Приехал внучку навестить. А тут, такая встреча.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 07:28
В Томь или Анжи
ДСА
ДСА
вчера в 06:50
На биржу труда надо идти. Там помогут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 06:22
Это его дело
beefs
beefs
вчера в 06:17
Да он не злой, не бойтесь....
112910415
112910415
вчера в 05:56
всё логично же -
приехал и не контактирует )
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:40
Абоненты недоступны. Попрятались все от Стасика.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 05:05
В 113 школе требуется физрук.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:48
Черчесов без работы не останется.
swed27
swed27
вчера в 04:40
Такой харизматичный тренер без работы не останется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:10
Ещё любительские команды есть...
zim289
zim289
вчера в 02:49
Кому нужно это дно?
David Young
David Young
вчера в 01:06
Пока рано об этом говорить.
1bear
1bear
вчера в 00:59
настоящий российский чиновник - только в руководство РФС - там все такие
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:44
Вчера.....у метро ЦСКА...
Futurista
Futurista
вчера в 00:41, ред.
mr.bra
mr.bra
вчера в 00:21
конечно он себя считает уже выше этого.
он же спит и видит себя госчиновником, да и чего удивляться там все такие. а лучше отправить его в ВС он же солдат
drug01
drug01
вчера в 00:19
Надо все осмыслить и затем решать куда податься
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:18, ред.
А видать ему делать нечего было, бросил свой отдых и срочно вылетел в Москву. И Бердыев от нечего делать бросил свой клуб и тоже просто так прилетел в Москву.
Пора уже определиться кто из вас 3.14 дит, товарищи инсайдеры , утки почтальоны ???)
протон1
протон1
вчера в 00:15, ред.
Вообще конечно уникальная ситуация: фанаты 4 клубов дико боятся, что их возглавит бывший тренер сборной.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100