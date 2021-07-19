Черчесов не контактировал с клубами РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока остается без работы.
57-летний специалист ни с кем не контактировал. Ранее слухи связывали наставника с топ-клубом РПЛ.
Ранее стало известно, где именно Черчесов ищет работу.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов пока остается без работы.
57-летний специалист ни с кем не контактировал. Ранее слухи связывали наставника с топ-клубом РПЛ.
Ранее стало известно, где именно Черчесов ищет работу.
Он прыгнул выше головы,
И приводнился в тёплой ванне.
А там расслабившись в нирване,
Вкушал победные дары.
Но жизнь плюя на перспективы,
Внесла джигиту приговор,
На Евро сдулись позитивы -
- "Бери шинель, иди домой. "
Он прыгнул выше головы,
И приводнился в тёплой ванне.
А там расслабившись в нирване,
Вкушал победные дары.
Но жизнь плюя на перспективы,
Внесла джигиту приговор,
На Евро сдулись позитивы -
- "Бери шинель, иди домой. "
приехал и не контактирует )
приехал и не контактирует )
он же спит и видит себя госчиновником, да и чего удивляться там все такие. а лучше отправить его в ВС он же солдат
он же спит и видит себя госчиновником, да и чего удивляться там все такие. а лучше отправить его в ВС он же солдат
Пора уже определиться кто из вас 3.14 дит, товарищи инсайдеры , утки почтальоны ???)
Пора уже определиться кто из вас 3.14 дит, товарищи инсайдеры , утки почтальоны ???)