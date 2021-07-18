ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Орешкин выступил против возможного прихода Черчесова в ЦСКА

18 июля 2021, 22:56

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на слухи о том, что бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить армейцев.

Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!

Орешкин выступил против возможного прихода Черчесова в ЦСКА

Ранее стало известно, где именно Черчесов ищет работу.

Все новости
Вагнер Лав может войти в тренерский штаб ЦСКА
Вчера, 21:20 Комментарии26
Василий Березуцкий получил приглашение войти в тренерский штаб ЦСКА
Вчера, 20:42 Комментарии53
Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву». Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ
Вчера, 09:55Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии19
СлухиЧерчесов не контактировал с клубами РПЛ
Вчера, 00:14 Комментарии24
СлухиЧерчесов ищет себе работу в Москве
18 июля Комментарии101
СлухиРангнику предлагали занять пост главного тренера сборной России
18 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 16:43
Что за бред от Орешкина ( а он ведь не много и не мало , а ПС директоров ЦСКА) . Те он допускает , что за его спиной могут быть какие-то переговоры о главном тренере ФК ЦСКА !?
Kokoev48
Kokoev48 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 15:05
АЛАНИЯ И БЕЗ ЧЕРЧЕСОВА ПОЧТИ ВЫШЕЛ В ПРЕМЕР ЛИГУ. НО ПАЛКИ СТАВЯТ.НЕ ХОТЯТ ПУСТИТ ЕГО.
Kokoev48
Kokoev48 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 14:57
тепер у кого жена не может рожат. тоже ЧЕРЧЕСОВ БУДЕТ ВИНОВАТ.
протон1
протон1
вчера в 11:54
вообще забавно. "Черчесов едет в Москву"... и началась паника у всех: "Только не к нам". Это успех, я считаю. )
isamsn
isamsn
вчера в 11:45
Очередной трёп!!! Пусть в свой родной клуб устраивается...
makkie
makkie
вчера в 11:40
Эх, такой вариант у коней сорвался - сам Черчесов, это же похлеще чем Овчинников для фанатов )))

Ну ничего, Лёша Березуцкий без опыта не хуже!)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:37
Не зря Саламыч на конференции запел песню про "солдата своей страны" и т.п., с армией себя ассоциирует. ЦСКА в зоне риска.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:49
Не дай бог!!! Что там у них в Осетии, Алания?!. Вот и пусть выводит её в высший дивизион!!! Опыта ему не занимать ..
hz62325ytps4
hz62325ytps4
вчера в 10:42
Орешкин против, делиться придется. 😂😂😂
Alhunah
Alhunah
вчера в 10:19
кстати очень хорошая идея отправить полевого командира армейцам, там он точно будет на своём месте
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:23
Во, придумали народу новую страшилку! Теперь усатым детей пугают
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:21
В Думу скорее всего... Или РФС... В Клубе пахать надо ...
Мага Шульман
Мага Шульман ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 09:17
А кто это- Гинер ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 09:17
У Черчесова, когда он в Москву ехал, на груди висела табличка "Ищу работу?".
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 08:44
Шо, опять в ЦСКА тренера меняют?!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 08:38
Будет интересно посмотреть на Цска с черчесовым !)
Mi6
Mi6
вчера в 08:22
Только не тараканыч
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 08:18
Было бы круто)
О смеху будет.
dp9jvszb8pd8
dp9jvszb8pd8
вчера в 07:54
Если такое случится и лысый с усами возглавит ЦСКА,то клуб недосчитается сотню тысяч болельщиков.Люди болеют за команду,а не за абревиатуру.С таким тренером болеть будет не за кого.Думаю старожилы клуба сразу начнут паковать чемоданы.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 07:46
Главное наши так называемые боссы РПЛ понять не могут-Черчесов это вообще не тренер. У него свое Я перевесит интересы любой команды. В Спартаке начудил. В сборной оподливился.И играть будут только те кто ему нравится а не те кто сильнее на данный момент.Пусть в ДЮСШ тренерует..
mat73
mat73
вчера в 07:30
Зря, Черчесов подымет ОЛЛС на новый уровень подготовки любителей конно-лыжного спорта!
Сп62
Сп62
вчера в 07:29
Одни загадки. А нам приходится голову ломать.
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 07:16
Не думаю, что Березуцкий ему в чем-то уступит.
димон 37
димон 37
вчера в 07:13
В место сирожки симака, они просто с мюллером шифруются
sir_Alex
sir_Alex ответ Марат Ашряфетдинов (раскрыть)
вчера в 06:43
Матч-ТВ.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 06:32
Крепкий Орешкин
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:30
Да, нет, не может быть....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:51
Не всем усач нравится.
112910415
112910415
вчера в 05:48
всё загадочно до предела
Марат Ашряфетдинов
Марат Ашряфетдинов
вчера в 05:13
В думу наверное, куда же ещё?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100