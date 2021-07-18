Орешкин выступил против возможного прихода Черчесова в ЦСКА

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин отреагировал на слухи о том, что бывший тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить армейцев.
Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!
Ранее стало известно, где именно Черчесов ищет работу.
То, что С.Черчесов, прервав отпуск приехал в Москву искать работу, и собирается провести переговоры с потенциальным работодателем, говорить только о том, что его пригласили, но кто, этот факт тщательно скрывается... Пока скрывается... Понятно, что это связано с футболом, что это топ-клуб по меркам РПЛ... Вряд ли бы С.Черчесов прервав отпуск, приехал бы на аудиенцию к работодателю, если бы этот клуб был из ФНЛ, или РПЛ, вне столицы... Тогда кто, если не ЦСКА... Вариант с ЦСКА выглядит реальным и правдоподобным, тем более, что:
Алексей Березуцкий стал ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ главного тренера ЦСКА...
То, что С.Черчесов, прервав отпуск приехал в Москву искать работу, и собирается провести переговоры с потенциальным работодателем, говорить только о том, что его пригласили, но кто, этот факт тщательно скрывается... Пока скрывается... Понятно, что это связано с футболом, что это топ-клуб по меркам РПЛ... Вряд ли бы С.Черчесов прервав отпуск, приехал бы на аудиенцию к работодателю, если бы этот клуб был из ФНЛ, или РПЛ, вне столицы... Тогда кто, если не ЦСКА... Вариант с ЦСКА выглядит реальным и правдоподобным, тем более, что:
Алексей Березуцкий стал ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ главного тренера ЦСКА...