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Рангнику предлагали занять пост главного тренера сборной России

18 июля 2021, 11:52

Глава департамента по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

По информации источника, руководство РФС обращалось к 63-летнему немецкому специалисту после отставки Станислава Черчесова, однако Рангник сразу ответил отказом, так как уже заключил контракт с «Локо».

В своей тренерской карьере Рангник возглавлял «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт».

Ранее появлялась информация, что РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным тренером.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
18 июля в 21:54
не нужен нам иностранец аля манчини и капелло которые приедут бабосы рубить. Бердыева назначайте!
Predator94
Predator94
18 июля в 21:53
в своем уме? Бердыева назначьте. Уверен, он справиться и поедем на чемпионат мира и там достойно выступим, выйдем из группы и сотворим сенсацию. Прям чувствую.
Анд-м
Анд-м
18 июля в 20:54
То есть тупо хотели чтобы локо отдал им функцианера который когда то был не плохим тренером, они даже не выбирали 🤬🤦‍♂️
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 17:56
а зачем ему это надо он в Локо будет сидеть и смотреть матчи и получать за это 4 ляма ни как не напрягаясь, а тут придётся мало мало работать
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 17:30, ред.
Это все Ё****й стыд!!! 🤨
Ислам0926
Ислам0926
18 июля в 17:00
Когда РФС поимет что никто уважающий себя тренер из иностранцев не примет сборную зачем репутацию портить ,единнственный вариант отечественный тренер и у меня большие сомнения что Бердыев примет команду потому что РФС ведет себя крайне непорядочно
протон1
протон1
18 июля в 16:31
4,5 ляма за то, что он из дома в Германии будет какие-то советы Локо давать. Надо ему лезть в петлю с нашей сборной..
Дoбрыня
Дoбрыня
18 июля в 15:56
Достали уже это скоропалительные поиски
112910415
112910415
18 июля в 14:22
тяжелый случай
Василий 50
Василий 50
18 июля в 12:50
Это просто жесть
drug01
drug01
18 июля в 12:29
Теперь может всех звать.... Ответ будет ожин...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 12:17
Видать немец порядочный человек
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 12:16
Бердыев сильнее.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 июля в 12:09
Никто не хочет спасать эту тонущую лодку ! ))
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
18 июля в 12:04
Усатого не выгнать было с такой плахи! Просто у кого есть совесть а кого то как у Стаса хрен вырос вместо совести((
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 июля в 11:57
Никто не хочет добровольно на плаху.
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