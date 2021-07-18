Рангнику предлагали занять пост главного тренера сборной России

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18 июля 2021, 11:52

Глава департамента по спорту и развитию «Локомотива» рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

По информации источника, руководство РФС обращалось к 63-летнему немецкому специалисту после отставки Станислава Черчесова, однако Рангник сразу ответил отказом, так как уже заключил контракт с «Локо».

В своей тренерской карьере Рангник возглавлял «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт».