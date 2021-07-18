Рангнику предлагали занять пост главного тренера сборной России

Глава департамента по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России.
По информации источника, руководство РФС обращалось к 63-летнему немецкому специалисту после отставки Станислава Черчесова, однако Рангник сразу ответил отказом, так как уже заключил контракт с «Локо».
В своей тренерской карьере Рангник возглавлял «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт».
Ранее появлялась информация, что РФС близок к подписанию контракта со статусным иностранным тренером.