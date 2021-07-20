Мемфис Депай попросил, чтобы его звали просто «Мемфис»

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20 июля 2021, 12:59

Нападающий , который недавно пополнил ряды «Барселоны», попросил общественность, чтобы к нему теперь обращались просто «Мемфис».

Футболист хотел бы, чтобы журналисты и СМИ не употребляли больше его фамилию. Это связано с его проблемами в семье.

Не называйте меня Депай, зовите теперь просто Мемфис. Не хочу рассказывать, что у меня случилось в семье, а то некоторым сразу станет стыдно. Но все это прошло, нужно двигаться дальше.

Ранее стало известно, на какие уступки пришлось пойти Мемфису ради перехода в «Барселону».