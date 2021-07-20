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Мемфис Депай попросил, чтобы его звали просто «Мемфис»

20 июля 2021, 12:59

Нападающий Мемфис Депай, который недавно пополнил ряды «Барселоны», попросил общественность, чтобы к нему теперь обращались просто «Мемфис».

Футболист хотел бы, чтобы журналисты и СМИ не употребляли больше его фамилию. Это связано с его проблемами в семье.

Не называйте меня Депай, зовите теперь просто Мемфис.

Не хочу рассказывать, что у меня случилось в семье, а то некоторым сразу станет стыдно. Но все это прошло, нужно двигаться дальше.

Ранее стало известно, на какие уступки пришлось пойти Мемфису ради перехода в «Барселону».

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Все комментарии
allemz
allemz ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 июля в 15:16
Правда, это уже деревушка и называется "Мит Рахина" (вернее то что осталось с древнего периода, его руинили все кому не лень)
Кажется, Депай в Барсе по такому же сценарию закончит))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 июля в 14:08
Красивое звучит,это город Фараона в Египте
sihafazatron
sihafazatron
20 июля в 13:28
дзюба попросил называть его рукаку
mihaluch
mihaluch
20 июля в 13:11
Как его не назови лучше он играть не станет.
idres
idres
20 июля в 13:01
Ну это его личное дело
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