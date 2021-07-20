Мемфис Депай попросил, чтобы его звали просто «Мемфис»

Нападающий Мемфис Депай, который недавно пополнил ряды «Барселоны», попросил общественность, чтобы к нему теперь обращались просто «Мемфис».
Футболист хотел бы, чтобы журналисты и СМИ не употребляли больше его фамилию. Это связано с его проблемами в семье.
Не называйте меня Депай, зовите теперь просто Мемфис.
Не хочу рассказывать, что у меня случилось в семье, а то некоторым сразу станет стыдно. Но все это прошло, нужно двигаться дальше.
Ранее стало известно, на какие уступки пришлось пойти Мемфису ради перехода в «Барселону».
Кажется, Депай в Барсе по такому же сценарию закончит))
Кажется, Депай в Барсе по такому же сценарию закончит))