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«Ахмат» представил новую форму на сезон-2021/22

вчера, 21:07

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографии новой формы на сезон-2021/22.

В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron», которая стала техническим спонсором команды.

Изготовленные по высоким качественным технологиям футболки понравились футболистам.

В то же время, дизайнеры компании «Macron» совместно с клубом работают над изготовлением индивидуальной игровой формы команды, которая должна поступить в сентябре этого года.

«Ахмат» представил новую форму на сезон-2021/22

«Ахмат» представил новую форму на сезон-2021/22

«Ахмат» представил новую форму на сезон-2021/22

В Бразилии за сутки раскупили 35 000 футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.

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Ахмат
Источник: ФК "Ахмат"
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:38
Форма у Ахмата нормальная выдержана цветовая гамма клубной атрибутики. Хотелось бы чтобы и игра Ахмата стала привлекательной и результативной не от случая к случаю, а постоянно и особенно гостевая игра которая всегда отличалась от домашней где команда всегда смотрелась боевой и целеустремлённой к победе. С приходом в клуб тренером Андрея Талалаева команда старается играть в подобный футбол но этого недостаточно чтобы бороться за призовые места, и Талалаев скорее всего знает как этого достичь при такой конкуренции какая сейчас в РПЛ. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:47
Дизайн вполне нормальный, цвета традиционные.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:44
Яркая форма
beefs
beefs
вчера в 21:14
нормальная форма, была бы такая же игра...
протон1
протон1
вчера в 21:11
не понравился дизайн. белая выездная форма и то лучше. куда делись дизайнеры.
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