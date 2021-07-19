«Ахмат» представил новую форму на сезон-2021/22

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографии новой формы на сезон-2021/22.

В сезоне 2021/2022 «Ахмат» будет выступать в игровой форме, предоставленной компанией «Macron», которая стала техническим спонсором команды.

Изготовленные по высоким качественным технологиям футболки понравились футболистам.

В то же время, дизайнеры компании «Macron» совместно с клубом работают над изготовлением индивидуальной игровой формы команды, которая должна поступить в сентябре этого года.