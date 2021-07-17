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Проклятые номера в футболе. В них верят в «Спартаке», «Милане» и «Барселоне»

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кавани Эдинсон
Кавани Эдинсон
Нападающий
Жиру Оливье
Жиру Оливье
Нападающий
Мозес Виктор
Мозес Виктор
Полузащитник
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Часто футболисты и болельщики – суеверные люди.

Неудачливые номера назначают повсеместно

Вроде бы никто взрослый и вменяемый не верит в суеверия, а при этом люди не проходят под бетонными треугольниками электрических столбов, по краям часто тропинки. Или не любят, когда черные коты переходят им дорогу. Также несут миллиарды рублей в год «гадалкам», «целителям» и «колдуньям». Не стоит недооценивать человеческую тревожность.

И умением найти «совпадения», где их нет. Фанаты «Милана» переживают, что их новичка ждет крах на поле из-за номера. Закономерно, что в футболе тема «проклятий» была и остается. Например, 13-й номер многие не любят и избегают. Эйсебио и Герд Мюллер его не боялись, но они, Баллак или Неста в меньшинстве. Звезды такого масштаба стараются избегать «чертовой дюжины».

У «Спартака» заметно не везло «восьмеркам»

Конечно, нужен ряд игроков, у которых были проблемы, чтобы фанаты и сами футболисты соединили цепочку и выдумали, что какой номер «проклят». Забавно — обычно легко найти футболистов, что классно выступали под этим же номером, но тогда говорят, что исключение доказывает правило. А одновременно стоит удачливому (как Глушаков в чемпионском сезоне) опуститься на дно – так Денис сразу возвращает теорию о «проклятии».

После с восьмым номером не заиграл Тиль, что добавило веры в сверхъестественное. От Мозеса увидели непростой старт – с ошибками и корявыми действиями. Но нигериец доказывает, кто игра важнее суеверий. Или это просто номер для Викторов? Булатов играл хорошо, а вот Данишевский, Аленичев, Павленко, Дринчич и Макгиди – не Викторы. Остались без стабильных викторий в футболке «Спартака». Возможно, Мозес прервет серию, но Глушаков ему подтвердит – неприятности могут вынырнуть, когда не ждешь.

Ноша «семерки» в МЮ многих ломала морально

Самовнушение – страшная вещь. Не удивительно, что если тебе говорят, будто номер проклятый, то или спешишь его сменить – как сделал Модрич в «Реале» с 19-м номером, или веришь в неудачливость и приумножаешь промахи из-за психологических проблем. «Семерка» в МЮ – культовая, ее представляли Бест, Кантона, Бекхэм и Роналду. Но дальше начались приключения у всех, кто шел по стопам великих.

Валенсия менял номер, чтобы стало легче играть. Оуэн, Ди Мария, Депай и Алексис Санчес подтвердят – быть седьмым номером «Манчестер Юнайтед» сложно. Удача им точно не сопутствовала. И хотя упрямый Кавани взял на себя груз ответственности с элитным номером, не сказать, что все у Эдинсона получается. Сколько уругваец забил чемпионских мячей в футболке МЮ? Пока ни одного в АПЛ. В Лиге Европы сделал в финале, что мог – забил и реализовал пенальти в серии, но команде это не помогло.

Футболисты «Челси» опасаются злой «девятки»

В заявке Тухеля сейчас нет никого бесстрашнее, чем Абрахам. Вот только молодой парень, что резко стартовал, потерял место в основе и может получить в конкуренты Холанда, который просит у «Челси» огромную зарплату. Так что «девятке» лондонского клуба может не повезти с игровой практикой. И предшественники Абрахама страдали.

Хассельбайнк и Виалли выпили всю жизненную силу из «девятки»? Нет, конечно, но Торрес, Стейн, Креспо, Мората, Игуаин, Кежман, Каскарино, Саттон, Буларуз, Ди Санто и Фалькао помнят после подписания контракта с «Челси» не только хорошее. Прямо впечатляющий список неудачливых игроков, среди которых есть знаменитые снайперы. И защитник Буларуз, что пытался сломать проклятие и не справился.

Семёрки «Барселоны» — обреченные на неудачи

То ли еще будет, когда уйдет Месси – «десятка» станет радиоактивной, ведь соответствовать уровню Лионеля невозможно. А сравнивать с ним нового футболиста под тем же номером будут. Цифры на спине в футболе символизируют ответственность, а не как в старину, когда обозначали позиции. Поэтому кто осмелится быть «десяткой» — может пережить те же сезоны разочарования, что «семерки» каталонцев в последнее время.

Понятно, откуда растут ноги у этого суеверия. Номер «Иуды». Луиш Фигу, будучи капитаном каталонского клуба, предал «Барселону» ради «Реала». Альфонсо Перес, Савиола, Ларссон, Гудйонсен, Вилья, Педро, Туран, Коутиньо и Гризманн – совершенно разные игроки с отличными судьбами. Но без труда найти у каждой «семерки» недосказанность на поле в «сине-гранатовой» футболке. Особенно это легко после Педро, который хотя бы много выиграл. Туран, Коутиньо и Гризманн усугубили тревоги суеверных людей в клубе.

Жиру не испугался номера для людей в офсайде

Хотя крестик поверх футболки в день приезда в Милан на всякий случай надел. А если серьезно, то Оливье – крайне самоуверенный молодой человек, что имеет за плечами титул чемпиона мира и победителя ЛЧ. Но никогда не играл стабильно от сезона к сезону, поэтому «Милан» рискнул, подписав для Ибрагимовича такого дублера. Но вот что француз осмелился взять «девятый» номер – многое о нем говорит.

Этот номер был у Индзаги, который выигрывал с «россонери» Лигу чемпионов. Также под ним сыграли Пато, Матри, Торрес, Дестро, Луис Адриано, Джанлука Лападула – новоиспеченный перуанец, участник Кубка Америки, Андре Силва, Игуаин и Пентек. А один опытный форвард попросту отказался от «девятки» в Милане. Решил не связываться с темными силами футбольной нумерологии.

У итальянцев также есть предубеждение к номеру «17» – под ним Донадони не забил на домашнем ЧМ-90 аргентинцам в серии пенальти. Клубы выводили его из обращения, в сборной 17-й часто доставался людям, что сидели в глубоком запасе. Только у Эвани – нынешнего помощника Манчини, и Иммобиле – чемпиона Европы, хватало смелости оказаться в заявке под «проклятым» числом. Не смейтесь, но суеверные итальянцы писали недавно не раз, что невзрачные отрезки от Чиро – из-за выбора игрового номера.

Вряд ли форвард сам себя накручивал, но видите по богатым спискам, что когда человек знает о «неудачливости» игрового номера, то добавляет в цепочку события, формируя опасения. Но вот Жиру – бесстрашный нападающий. Или готов отсидеть контракт на скамейке? В «Арсенал» и «Челси», где недолюбливают «девятки», играл под другими номерами. А на старости футбольных лет решил схлестнуться с «проклятием». Посмотрим, что получится – в каждой цепочке рано или поздно встречается исключение, ведь это очень популярные суеверия, не больше.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:26
Суета сует
Тёма Ветров
Тёма Ветров
вчера в 19:48
Понятно что когда говорим о суевериях тема такая себе, но в чем ,например, проблемы и недосказанность вильи в барсе? Кавани хорош за мю, ничего не выиграл так это проблема мю, а не кавани, в этом случае номер для клуба плох, а не для игрока
shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Спасибо за статью...ну что, номера на футболках игроков являются одной из самых обсуждаемых тем для болельщиков.... а ярые поклонники выдвигают одно предположение за другим, почему их любимый футболист выбрал именно эти цифры.... вера в приметы не чужда и футболистам (многие из них верят в то, что цифра дня их рождения принесёт им успех в карьере....)....другие верят в нумерологию и магическое значение цифр, а также всех их производных, включая результаты сложения, вычитания, умножения и деления.... но все это просто домыслы, а для для професианольного футболиста номер не имеет значение.....
zp8h6b96r3e4
zp8h6b96r3e4
вчера в 19:04
Это всего лишь суеверия.
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