Московское «Динамо» представило новую форму

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон-2021/22.
Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект – в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения – чёрный, жёлтый и фиолетовый.
Синий комплект формы «Динамо» на сезон 2021/22 🤩— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 20, 2021
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В Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.
Сейчас не успел привыкнуть, свыкнуться с мыслью, что это форма твоей любимой команды, как уже второй, третий, четвёртый экземпляр очередной формы твоей команды...
Сейчас не успел привыкнуть, свыкнуться с мыслью, что это форма твоей любимой команды, как уже второй, третий, четвёртый экземпляр очередной формы твоей команды...
... У всех клубов на форме, в той или иной степени, как то отображается принадлежность клуба к своей истории клуба, традиции которого помнят и чтут. А здесь что? "ВТБ"...
"Динамо" один из старейших (1923 г., а если согласиться с правоприемственностью "Сокольники" - с 1907 г.) клубов России и наравне с киевским Динамо принимал участие во всех чемпионатах СССР. Динамо стало первым клубом из Союза которому удалось выйти в финал еврокубка. По трофеям вопросов тоже нет. Общество учредило ГПУ и милиционеры) Изначально буква "Д" на форме была в ромбике, потом эту парочку разъединили, а недавече ромб(ы) убрали, а ведь стилизованная литера "Д" появилась гораздо позже белого ромбика, который её окружал...
Вывод: Никто не ратует за набивку на форме Феликса Эдмундовича, но чтить историю одного из старейших клубов надо - завтра придет на смену ВТБ другой спонсор ("хозяин"), а вот история вечна!
... У всех клубов на форме, в той или иной степени, как то отображается принадлежность клуба к своей истории клуба, традиции которого помнят и чтут. А здесь что? "ВТБ"...
"Динамо" один из старейших (1923 г., а если согласиться с правоприемственностью "Сокольники" - с 1907 г.) клубов России и наравне с киевским Динамо принимал участие во всех чемпионатах СССР. Динамо стало первым клубом из Союза которому удалось выйти в финал еврокубка. По трофеям вопросов тоже нет. Общество учредило ГПУ и милиционеры) Изначально буква "Д" на форме была в ромбике, потом эту парочку разъединили, а недавече ромб(ы) убрали, а ведь стилизованная литера "Д" появилась гораздо позже белого ромбика, который её окружал...
Вывод: Никто не ратует за набивку на форме Феликса Эдмундовича, но чтить историю одного из старейших клубов надо - завтра придет на смену ВТБ другой спонсор ("хозяин"), а вот история вечна!