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Московское «Динамо» представило новую форму

20 июля 2021, 12:39

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон-2021/22.

Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект – в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения – чёрный, жёлтый и фиолетовый.

Московское «Динамо» представило новую форму

В Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.

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Gotlib
Gotlib ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Киевское Динамо должно было вылетать из высшей лиги в 1946 году по спортивному принципу, но их оставили по блату. В таком случае московское Динамо единственный клуб игравший во всех чемпионатах СССР по спортивному принципу.
Брулин
Брулин
20 июля в 21:00
Белая очень интересно выглядит, воротник классный
stanichnik
stanichnik
20 июля в 14:22
Главное цвета остались неизменными и и символ Динамо литера "Д" на месте, а звёзды завоюем. Остальное неважно.
Шуnя771
Шуnя771
20 июля в 13:49
Без креатива и с выхолащиванием истории Динамо.
... У всех клубов на форме, в той или иной степени, как то отображается принадлежность клуба к своей истории клуба, традиции которого помнят и чтут. А здесь что? "ВТБ"...
"Динамо" один из старейших (1923 г., а если согласиться с правоприемственностью "Сокольники" - с 1907 г.) клубов России и наравне с киевским Динамо принимал участие во всех чемпионатах СССР. Динамо стало первым клубом из Союза которому удалось выйти в финал еврокубка. По трофеям вопросов тоже нет. Общество учредило ГПУ и милиционеры) Изначально буква "Д" на форме была в ромбике, потом эту парочку разъединили, а недавече ромб(ы) убрали, а ведь стилизованная литера "Д" появилась гораздо позже белого ромбика, который её окружал...
Вывод: Никто не ратует за набивку на форме Феликса Эдмундовича, но чтить историю одного из старейших клубов надо - завтра придет на смену ВТБ другой спонсор ("хозяин"), а вот история вечна!
протон1
протон1
20 июля в 13:40
а в общем ничего не поменяли. классика это хорошо, ничего лишнего
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 13:25, ред.
Когда твоя любимая команда появляется на поле, ты видишь команду в форме, к которой ты привык, тогда - необычайное состояние души и тела, ты действительно чувствуешь, ощущаешь, что это твоя команда, за которую ты "болеешь" долгие годы... Но это всё в прошлом....
Сейчас не успел привыкнуть, свыкнуться с мыслью, что это форма твоей любимой команды, как уже второй, третий, четвёртый экземпляр очередной формы твоей команды...
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 13:10
В былые времена прежде всего думали и делали всё для того, как лучше играть, в настоящее время, "по три раза за сезон", форму меняют... и домашнюю, и гостевую, и всякую другую...
Иногда кажется, что это не очередной футбольный клуб, а очередной дом моделей, с позирующими и улыбающимися лицами моделей, а не игроков, которые играют в футбол...
Vladimir808
Vladimir808
20 июля в 13:02
Форма красивая.
Теперь осталось красивую игру показывать!
Успехов и удачи Динамо в новом сезоне!!!
ОПС
ОПС
20 июля в 12:54
Лишь бы игралось хорошо.
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 12:47
Все выставляют свою форму.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 12:47
Не вижу особой разницы. Разве что только пуговицу пришили.)
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