Московское «Динамо» представило новую форму

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20 июля 2021, 12:39

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон-2021/22.

Новая форма представлена в двух комплектах: основной традиционно выполнен в синем цвете, второй комплект – в белом. Вратарская форма имеет три цветовых решения – чёрный, жёлтый и фиолетовый.

В Бразилии за сутки раскупили 35 тыс. футболок новой формы «Атлетико Минейро», которая выполнена в необычном стиле.