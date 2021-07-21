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«Монако» предложил за Влашича 30 млн евро с учетом бонусов

вчера, 21:12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заинтересовал один из лучших клубов Франции.

Журналист SportItalia Руди Галетти сообщает, что 30 млн евро с учетом бонусов за хорватского хавбека предложил «Монако».

Отмечается, что в трансфере заинтересован главный тренер монегасков Нико Ковач.

Ранее сообщалось, что Влашич просит ЦСКА отпустить его в один из топ-клубов Италии.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:06
Обмен на Головина было бы здорово)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:58, ред.
Ничего страшного для армейцев не случится. Хорвата достойно заменит Чалов, мощный современный форвард таранного типа, с прекрасной техникой и поставленным ударом с обеих ног. Да и чемпионат России ничего от ухода Влашича не потеряет: у нас таких игроков пруд пруди, каждый второй.
DNK74_02
DNK74_02
сегодня в 09:44
Монако берет Влашича с перспективой дальнейшей перепродажи. Потенциал есть. Главное, чтобы не возомнил о себе лишнего, не зазвездился по примеру многих избалованных игроков РПЛ.
Командир танка
Командир танка
сегодня в 09:00
Следующая новость : Влашич просит руководство ЦСКА отпустить его в один из топ клубов Франции)))))
Milan199675
Milan199675
сегодня в 08:47
Скоро будет новость о том, что Барселона готова заплатить за трансфер Влашича 70-80 лямов.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 08:47
Что-то я сомневаюсь, что «Монако», который твердо занял позицию донора других европейских клубов, вдруг полезет с суммой, которую можно вложить в трех-четырех молодых игроков с перепродажей и снятием сливок в следующем году.
Фанат Мутко
Фанат Мутко
сегодня в 08:17
Опять Гинер цену набивает, ждем развитий например клуб АПЛ готов за 35 купить. Очень сомнительно, что такой средний игрок, стоит таких денег.
edubokom
edubokom
сегодня в 08:14
Не иначе как 31ами таких игроков не назовёшь. На тебя, сука, надеялись, деньги вложили. А сейчас ни игры, да ещё и по финансам в минус хочет клуб загнать
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:55
Представители конской торсиды натянули удила и радостно застучали копытами. А ведь " новость" - чистая брехня!
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 07:04, ред.
Воо! Вот это уже другой разговор. А то тут некоторые какую-то аренду втюхивают и цену сами устанавливают)
112910415
112910415
сегодня в 07:03
просто выдумка ... с понятными целями
рже
рже
сегодня в 06:23
Реал даёт 40,кто больше??
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 04:22
Ни один клуб в здравом уме не заплатит за ... пойми кого 30 млн.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:07, ред.
Евреи они всегда!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:05
Странно почему ине Абрамович
antant1
antant1
вчера в 23:41
Друг Рыболовлев снова спешит на помощь)
протон1
протон1
вчера в 23:33
да монако ваще не обращалось по влаше
makkie
makkie
вчера в 23:26
Вброс от Гинера чтобы поторопить Милан? Очень топорно!
Поц
Поц
вчера в 23:04
Шо? 30 лямов на Николку? Брехня.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:49
Очередная брехня,призванная завуалировать истинное положение дел.
edubokom
edubokom
вчера в 22:36, ред.
Гаденыш этот Влашич. Как бы здорово не отыграл пару лет, но контракт не отработал. И вынуждает клуб идти на уступки, нести убытки. В дубль, и штрафовать за профнепригодность, если будет играть в пол силы.
1bear
1bear
вчера в 22:35
если это правда,то это просто подарок для ЦСКА и для хорвата
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 22:30
1. У нас таких схем не было.
2. Он до сих пор играет за ПСЖ, ЗНАЧИТ, НУЖЕН..
3. Сборной Аргентины (не самой слабой сборной в мире) он тоже нужен.
Так что по поводу мёртвого слегка погорячился...
oFANATo
oFANATo ответ RBA (раскрыть)
вчера в 22:20
Жирная утка. Монако уже опроверг.....
RBA
RBA
вчера в 22:17, ред.
Если не утка, надо продавать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:16, ред.
Новости
«Монако» не предлагал 30 млн евро за Влашича. Клуб не интересуется игроком
Сегодня, 18:44
«Монако» не делал ЦСКА предложения в размере 30 миллионов евро за трансфер хавбека Николы Влашича.

По информации источника, клуб из Лиги 1 в принципе не проявляет интереса к хорватскому полузащитнику.

Все можно расходиться.🤗
димон 37
димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:14
А как вы мёртвого передас продавали за 50
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:08
Либо очередная провокация Гинера, либо надо отдавать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
Пошли еврейские штучки от друзей гинера. Вангую, сейчас вылезет Абрамович, предложит 32 + бонусы.. Схема не меняется годами, и все её прекрасно знают. Так что ничего у них не получится. Будет, как у Якубовича в Поле чудес:
Милан (М) - Даю 20 миллионов!
Гинер (Г) - Нет, продаю в Монако за 30.
М - Даю 20 миллионов + 5 за аренду + ещё бонусы за голы!
Г - Абрамович недавно звонил, 32 предлагал + бонусы.
М - Ну пусть Абрамович и забирает.
Г- Ладно, берите за 22, тока без аренды, деньги вперёд.
М - Эта цена устарела. 15 + 5 за аренду. И без бонусов.

Такое развитие событий видится...
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:01
Да и никто не даст !!!
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