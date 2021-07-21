«Монако» предложил за Влашича 30 млн евро с учетом бонусов

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вчера, 21:12

Полузащитник ЦСКА заинтересовал один из лучших клубов Франции.

Журналист SportItalia Руди Галетти сообщает, что 30 млн евро с учетом бонусов за хорватского хавбека предложил «Монако».

Отмечается, что в трансфере заинтересован главный тренер монегасков .