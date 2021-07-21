«Монако» предложил за Влашича 30 млн евро с учетом бонусов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заинтересовал один из лучших клубов Франции.
Журналист SportItalia Руди Галетти сообщает, что 30 млн евро с учетом бонусов за хорватского хавбека предложил «Монако».
Отмечается, что в трансфере заинтересован главный тренер монегасков Нико Ковач.
Ранее сообщалось, что Влашич просит ЦСКА отпустить его в один из топ-клубов Италии.
Рыболовлев всё таки решился прийти на помощь Гинеру . Одного Головина уже усыновил , теперь по дружески второго забирает . Я думаю это даже лучший вариант для самого Влашича . Перейдя в Милан он мог бы даже не дойти до основы, а сидеть на лавке полировщиком и ждать моменты когда кто-то получит травму или желтую . А в Монако все почти свои , Головин и главный тренер Монако Нико Ковач . Так что в Монако Влашичу будет намного комфортнее и поиграв пару сезонов может перебраться уже более титулованный ,топовый клуб. Лучше вариант на сегодняшний день и придумать нельзя. Так что я считаю Влашич должен уходить в Монако и даже не думать уже о Милане. Заодно будет играть в еврокубках. Считай Фортуна улыбнулась во время !!!
Удачи ему в Монако !!! Всем Добра !!!
Рыболовлев всё таки решился прийти на помощь Гинеру . Одного Головина уже усыновил , теперь по дружески второго забирает . Я думаю это даже лучший вариант для самого Влашича . Перейдя в Милан он мог бы даже не дойти до основы, а сидеть на лавке полировщиком и ждать моменты когда кто-то получит травму или желтую . А в Монако все почти свои , Головин и главный тренер Монако Нико Ковач . Так что в Монако Влашичу будет намного комфортнее и поиграв пару сезонов может перебраться уже более титулованный ,топовый клуб. Лучше вариант на сегодняшний день и придумать нельзя. Так что я считаю Влашич должен уходить в Монако и даже не думать уже о Милане. Заодно будет играть в еврокубках. Считай Фортуна улыбнулась во время !!!
Удачи ему в Монако !!! Всем Добра !!!