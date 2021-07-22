Дибала получил мышечную травму

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сегодня, 02:35

Нападающий «Ювентуса» получил мышечную травму.

По информации источника, у 27-летнего аргентинца возникли проблемы с мышцами левого бедра. Отмечается, что форвард точно пропустит товарищеский матч с «Чезеной», который состоится 24 июля.

Недавно появился слух о том, что «Барселона» предложила «Ювентусу» одного из своих футболистов в обмен на Дибалу.