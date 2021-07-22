Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил мышечную травму.
По информации источника, у 27-летнего аргентинца возникли проблемы с мышцами левого бедра. Отмечается, что форвард точно пропустит товарищеский матч с «Чезеной», который состоится 24 июля.
Недавно появился слух о том, что «Барселона» предложила «Ювентусу» одного из своих футболистов в обмен на Дибалу.
Началось в деревне утро 🌄 !!
Болезнь Кокорень очень заразная !!!)
Смотреть и наблюдать со стороны как кто-то играет в футбол ⚽ , и тебе ещё за это платят огромные деньги 💰💰💰 !!! Это и есть болезнь Кокоринозависимость !!!)))
Началось в деревне утро 🌄 !!
Болезнь Кокорень очень заразная !!!)
Смотреть и наблюдать со стороны как кто-то играет в футбол ⚽ , и тебе ещё за это платят огромные деньги 💰💰💰 !!! Это и есть болезнь Кокоринозависимость !!!)))