ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

Дибала получил мышечную травму

сегодня, 02:35

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил мышечную травму.

По информации источника, у 27-летнего аргентинца возникли проблемы с мышцами левого бедра. Отмечается, что форвард точно пропустит товарищеский матч с «Чезеной», который состоится 24 июля.

Недавно появился слух о том, что «Барселона» предложила «Ювентусу» одного из своих футболистов в обмен на Дибалу.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:31
Опять двадцать пять !
Началось в деревне утро 🌄 !!
Болезнь Кокорень очень заразная !!!)
Смотреть и наблюдать со стороны как кто-то играет в футбол ⚽ , и тебе ещё за это платят огромные деньги 💰💰💰 !!! Это и есть болезнь Кокоринозависимость !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:18
В спорте случаются травмы...
протон1
протон1
сегодня в 02:54
Надеюсь к Лиону восстановится
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