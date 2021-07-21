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В «Арсенале» вспышка коронавируса. Клуб пропустит предсезонный турнир в США

вчера, 01:17

«Арсенал» решил отказаться от участия в предсезонном турнире в США из-за вспышки коронавируса в клубе, информирует источник.

На этой неделе «канониры» должны были вылететь в Америку для участия в Florida Cup. 25 июля «Арсеналу» предстояла игра с «Интером», а 28 числа — с «Эвертоном» или колумбийским «Мильонариос». Однако после обнаружения коронавируса у нескольких членов команды в клубе решили пропустить товарищеский турнир.

13 августа «Арсеналу» предстоит сыграть с «Брентфордом» в 1-м туре АПЛ.

Недавно сообщалось о том, что коронавирусом заразился игрок «Пари Сен-Жермен».

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Перевод с theathletic.com
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:35
Это совсем не радует!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:39
Там тоже не спешат прививаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 03:30
Ну как так?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 02:10
Ну вот и здрасти
allemz
allemz
вчера в 01:25
Так и не подготовятся к сезону
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