В «Арсенале» вспышка коронавируса. Клуб пропустит предсезонный турнир в США

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вчера, 01:17

«Арсенал» решил отказаться от участия в предсезонном турнире в США из-за вспышки коронавируса в клубе, информирует источник.

На этой неделе «канониры» должны были вылететь в Америку для участия в Florida Cup. 25 июля «Арсеналу» предстояла игра с «Интером», а 28 числа — с «Эвертоном» или колумбийским «Мильонариос». Однако после обнаружения коронавируса у нескольких членов команды в клубе решили пропустить товарищеский турнир.

13 августа «Арсеналу» предстоит сыграть с «Брентфордом» в 1-м туре АПЛ .

Недавно сообщалось о том, что коронавирусом заразился игрок «Пари Сен-Жермен».