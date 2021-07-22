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ПСЖ продаст 8 игроков, чтобы Мбаппе получал такую же зарплату, как Неймар

22 июля 2021, 09:17

ПСЖ хочет удержать нападающего Килиана Мбаппе новым контрактом.

Как сообщается, парижане намерены предложить Мбаппе такую же зарплату, как у Неймара. Но новому соглашению бразилец получает около 30 млн евро в год. Чтобы предложить Мбаппе новый контракт на таких же условиях, как у Неймара, ПСЖ готов продать 9 игроков. Мауро Икарди, Альфонс Ареоля, Абду Диалло, Тило Керер, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Пабло Сарабия и Арно Муинга будут выставлены на трансфер этим летом, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

Мбаппе ещё не определился со своим будущим. Однако француз склоняется к переходу в «Реал», оказывая давление на ПСЖ.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 17:56
Есть подозрение, что несмотря на молодой возраст, Мбапе уже свой максимум прошел... после ЧМ18 физиономия его стала высокомерно-снисходительной, хамит и конфликтует с соперниками, выясняет отношения с партнерами по клубу, сборной...
gentlewolf
gentlewolf
22 июля в 15:43
Сошли с ума
BIANCONERI27
BIANCONERI27
22 июля в 14:52
Икарди в Юве было бы шик.
dok66
dok66
22 июля в 14:25
Так уж чего мелочиться , пускай эти два миллионера выходят вдвоем , и всех крушат . Продать всех , разве что вратаря оставить , кому-то нужно же будет доставать мячи из сетки .
Predator94
Predator94
22 июля в 13:40
Вообще как вы можете сравнивать неймара никчемного с роналду или роналдо? Или тем более роналдиньо? Жесть
Funny_Smailik
Funny_Smailik
22 июля в 13:39
Что этот лягушонок себе позволяет?! 😀
Predator94
Predator94
22 июля в 13:39
Ни копейки не заплатил бы что неймару что мбапе. Перецененные. Такое ощущение что это все фут мафия
STVA 1
STVA 1 ответ Анд-м (раскрыть)
22 июля в 13:29
Он давно на нее вступил мне кажется
112910415
112910415
22 июля в 13:23
добра от того не будет !
так царь Мидас, превращавший всё вокруг в золото,
потерпел полный и безусловный крах
Анд-м
Анд-м
22 июля в 13:14
На скользкую дорожку вступает псж
Q-J-G
Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 13:11
Окончательное решение принимали Мбаппе и его отец, как и в случае с Неймаром....

....После столь удачного сезона ведущие европейские клубы рассматривали возможность приобретения Мбаппе. Мадридский «Реал», «Барселона», лондонский «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен» были главными претендентами на игрока. Мбаппе вновь посоветовался со своим отцом и решил, что уезжать из Франции ему ещё рано....

Так что, не всегда надо слушать советы отцов...
Солт Иов
Солт Иов
22 июля в 12:30
Это как 1апрельская шутка про ФК спартак м в начале 2000х, кроме 3х основных футболистов, спартак всех распродал, что бы купить луиса роналдо)))
bsww
bsww ответ Q-J-G (раскрыть)
22 июля в 12:13
Потратив на Мбаппе почти 300 млн евро суммарно, ПСЖ имеет право "отбить" хотя бы 125 млн евро. Вот пусть Мбаппе и продлит соглашение на 3-4 года с отступными в 125 млн евро. Как вариант продлевает контракт с ПСЖ на 3 года и этим летом ПСЖ отдаёт его в аренду в условный Реал за 25 млн евро с обязательным выкупом в 100-120 млн евро. Я думаю это всех устроит
msa79
msa79 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 июля в 11:40
Это как в плейстейшн или любой симулятор футбольного менеджера, только в натуральную. Давайте признаемся, что те кто в них хоть раз играл, то собирал у себя "галактикос", не взирая на их показатели, главное имена. Вот и шейхи, говорят, хочу себе такого игрока, и всё тут. Это ведь ради их престижа, футболисты в их командах для них как верблюды.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 июля в 11:27
Я это говорил когда он заключал контракт с ПСЖ! И не думаю что это его вина!Многое от агента зависит!
aventure61
aventure61
22 июля в 11:10
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 июля в 11:09
    Ну ничего себе,круто!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    22 июля в 10:57, ред.
    ПСЖ не нужен Мбаппе, Мбаппе не нужен ПСЖ...

    Мбаппе, играя в Лиге 1, деградирует, и это заметно всем, кто наблюдает за игрой Мбаппе, это не тот Мбаппе, который в августе 2017 года перешёл на правах аренды в ПСЖ, а впоследствии его выкупили за 180 млн евро... У Мбаппе была возможность тогда играть за "Реал", но его финансовые условия выполнили только в ПСЖ... Уже тогда Мбаппе сделал свой выбор в пользу финансов, сделав выбор в пользу ПСЖ, Лига 1, вместо Ла Лига, "Реал"...
    Если Мбаппе хочет прогрессировать, ему надо уйти из Лиги 1, в действительно топ-лигу, в топ-команду, если же он снова сделает выбор в пользу денег, зарплата, бонусы и т.д., то на его футбольной карьере можно поставить жирную точку. Истинный уровень Мбаппе мы все увидели на Евро-2020...Печальное зрелище, тем более, если учесть, что многие предсказывали ему великое футбольное будущее, с выигранными Золотыми мячами...

    И ещё одна немаловажная деталь, зачем ПСЖ такой Мбаппе?! Если для Лиги 1, то слишком дорогое удовольствие, выиграют и без него, если для ЛЧ, то видели мы Мбаппе в ответственных играх в ЛЧ... А точнее, не видели...Это тот случай, когда ПСЖ не нужен Мбаппе, а Мбаппе не нужен ПСЖ...!
    4RT
    4RT
    22 июля в 10:49
    Потом бразилец за кукарекает что мало. Продав обоих,и денег заработаете и от нытья избавитесь 🙂
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    22 июля в 10:47
    И неймара и мбаппе надо продовать пока не поздно
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Nazi (раскрыть)
    22 июля в 10:45
    И Холланда)
    антон михайловский
    антон михайловский
    22 июля в 10:33
    скоро этот мешок лопнет
    STVA 1
    STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    22 июля в 10:26
    Навас не хуже ! Но похоже ПСЖ идет по пути Реала! Скупая все что блестит(А это путь в никуда!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Nazi (раскрыть)
    22 июля в 10:24
    Вот это правильно!Но дело в том что ПСЖ думаю не будет этого делать!А это есть неправильный путь!Мое мнение!
    RBA
    RBA
    22 июля в 10:19
    А может проще самого Мбаппе продать.
    swed27
    swed27 ответ 1bear (раскрыть)
    22 июля в 10:19
    Вот это наверное наилучший вариант
    sihafazatron
    sihafazatron
    22 июля в 10:18
    продавать парижу надо многих, но это ни только из-за зп мбаппе, ведь они и так уже взяли нескольких игроков в это ТО, плюс наверняка погба хотят и может еще кого-то. с покупкой долларумы ареоля точно не нужен, да и остальные игроки не ключевые и за хорошие деньги их отпустят без проблем.
    Nazi
    Nazi
    22 июля в 10:15, ред.
    Дело даже не в том, что могут удержать Мбаппе, последние два года он просто перестал расти, на Евро думал лишь о своем будущем, что есть очень плохо.

    Дело в ом, что в списке все те футболисты, которых я лично не перевариваю (всех, кроме Ареоля, субъективное мнение) и если их всех продадут то пожелаю им удачи и буду дико рад!

    Вместе с этой толпой можно было скинуть и самого Киллиана, пока можно взять за него бабосы и купить за бесценок того же 18 летнего негритенка-бельгийца, который феерил в сб. Бельгии, вроде Доку зовут. Тот же Мбаппе, но моложе и дешевле :)
    1bear
    1bear
    22 июля в 10:14
    срочно нужно избавляться и от Мбаппе,и от Неймара
    Murat Faizullayev
    Murat Faizullayev
    22 июля в 10:07
    Мбаппе слишком переоцененный футболист, на ЕВРО он показал себя какой он бомбардир, обычный средний игрок
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