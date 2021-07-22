ПСЖ продаст 8 игроков, чтобы Мбаппе получал такую же зарплату, как Неймар

ПСЖ хочет удержать нападающего Килиана Мбаппе новым контрактом.
Как сообщается, парижане намерены предложить Мбаппе такую же зарплату, как у Неймара. Но новому соглашению бразилец получает около 30 млн евро в год. Чтобы предложить Мбаппе новый контракт на таких же условиях, как у Неймара, ПСЖ готов продать 9 игроков. Мауро Икарди, Альфонс Ареоля, Абду Диалло, Тило Керер, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Пабло Сарабия и Арно Муинга будут выставлены на трансфер этим летом, чтобы разгрузить платёжную ведомость.
Мбаппе ещё не определился со своим будущим. Однако француз склоняется к переходу в «Реал», оказывая давление на ПСЖ.