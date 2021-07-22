ПСЖ продаст 8 игроков, чтобы Мбаппе получал такую же зарплату, как Неймар

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22 июля 2021, 09:17

ПСЖ хочет удержать нападающего новым контрактом.

Как сообщается, парижане намерены предложить Мбаппе такую же зарплату, как у Неймара. Но новому соглашению бразилец получает около 30 млн евро в год. Чтобы предложить Мбаппе новый контракт на таких же условиях, как у Неймара, ПСЖ готов продать 9 игроков. , , , , , , и будут выставлены на трансфер этим летом, чтобы разгрузить платёжную ведомость.