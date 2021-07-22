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«Челси» предложили услуги Эдена Азара

22 июля 2021, 07:32

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в «Челси».

По информации источника, лондонскому клубу недавно предложили услуги 30-летнего хавбека сборной Бельгии. Сообщается, что возвращение Азара в «Челси» маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, на данный момент «Челси» работает над трансфером нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда и не заинтересован в игроках профиля Азара. Во-вторых, «Реал» потребует за бельгийца около 60 млн евро, и «синие» вряд ли согласятся заплатить такую сумму, а также удовлетворить высокие финансовые запросы самого игрока.

При этом источник отмечает, что Азар поддерживает очень хорошие отношения с бывшими партнёрами по «Челси», которые продолжают выступать за лондонцев, и это может увеличить шансы на возвращение футболиста.

Недавно сообщалось об интересе «Челси» к нападающему сборной Италии.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
22 июля в 21:29
в аренду ещё можно подумать.
протон1
протон1
22 июля в 20:34
Через 10 лет узнаем что говорил про него Перес
fineflat
fineflat
22 июля в 13:29
Азару пора было пробовать себя в клубе посильнее, он все время тащил Челси и это давило на него. Его карьеру в Реале сломали травмы. На ЧЕ Азар выходил хорошо, плеймейкер он супер. Может найтись для него место в Челси но все зависит от подхода Тухеля, как раз паса в финальной трети Челси не хватало.
STVA 1
STVA 1 ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 июля в 13:03
Он сам себе её сломал!Зачем было уходить ?
Василий 50
Василий 50
22 июля в 10:32
Реал проводит обновление состава. Азар лишний
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
22 июля в 10:12
Эден Азар очень глубоко ошибься перейдя в Реал, как Иович из Айнтрахта и Мариано Диас из Лиона, Реал не их клуб, от добра добро не ищут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 09:46
Пусть возвращается,классный игрок!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 09:41
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 09:38
у челси молодая атака, азар им не нужен.
swed27
swed27
22 июля в 09:09
Реал не знает куда спихнуть Азара
Project Pandora
Project Pandora ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 июля в 08:42, ред.
Звучит как минимум странно
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 08:19
Сломали Азару карьеру
Caniggia
Caniggia
22 июля в 08:09
Да кому нужна эта старая дорогая развалина?
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 07:43
Челси вовремя продал Э. Азара на пике, как будто в клубе знали, что Эден будет увядать не по дням, а по часам.
Э.Азара теперь вряд ли кто купит из клубов с большими задачами, даже аренда это риск. Ну если конечно зарплату возьмёт на себя Реал, ну и ещё пару десятков лямов сверху, тогда ещё может быть.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 07:42
Разве что за чисто символическую плату.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
22 июля в 07:42
Новости уже наверное месяц.
drug01
drug01
22 июля в 07:42
Надо хорошо подумать
Сидор новый
Сидор новый
22 июля в 07:38
Не нужен он Челси
asraeil
asraeil
22 июля в 07:36
Руководству и тренеру виднее, кто нужен
dadrail
dadrail
22 июля в 07:34
Посмотрим за развитием ситуации
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