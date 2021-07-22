«Челси» предложили услуги Эдена Азара

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22 июля 2021, 07:32

Полузащитник «Реала» может вернуться в «Челси».

По информации источника, лондонскому клубу недавно предложили услуги 30-летнего хавбека сборной Бельгии. Сообщается, что возвращение Азара в «Челси» маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, на данный момент «Челси» работает над трансфером нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда и не заинтересован в игроках профиля Азара. Во-вторых, «Реал» потребует за бельгийца около 60 млн евро, и «синие» вряд ли согласятся заплатить такую сумму, а также удовлетворить высокие финансовые запросы самого игрока.

При этом источник отмечает, что Азар поддерживает очень хорошие отношения с бывшими партнёрами по «Челси», которые продолжают выступать за лондонцев, и это может увеличить шансы на возвращение футболиста.

Недавно сообщалось об интересе «Челси» к нападающему сборной Италии.