«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Джейдона Санчо

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Сумма трансфера не сообщается. По данным Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 85 миллионов евро.
Контракт рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на еще один год.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V
Ранее стало известно, сколько получит «Манчестер Сити» от трансфера Джейдона Санчо из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед».
Очень интересный сезон в Англии намечается, а непосредственно Санчо первым делом нужно пообщаться с клубным психологом чтобы ещё перед первой тренировкой забыть не забитый на Евро пенальти.
Очень интересный сезон в Англии намечается, а непосредственно Санчо первым делом нужно пообщаться с клубным психологом чтобы ещё перед первой тренировкой забыть не забитый на Евро пенальти.