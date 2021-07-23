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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Джейдона Санчо

вчера, 15:34

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Сумма трансфера не сообщается. По данным Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 85 миллионов евро.

Контракт рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на еще один год.

Ранее стало известно, сколько получит «Манчестер Сити» от трансфера Джейдона Санчо из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 22:46
Ранальда возвращается?)))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 22:27, ред.
А чем МЮ лучше Боруссии Д? Ничем по-моему)) если не хуже ... Ещё такие бабки отвалили...за что?))
juvenale
juvenale
вчера в 21:55
1bear
1bear
вчера в 19:49
дорогое,надеюсь удачное приобретение...время покажет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Когда покупали Кагаву думали его на 10-ке использовать, как в Боруссии, но ван Перси хотел уйти из Арсенала и между МЮ и МС сделал правильный выбор. Робин занял место нападающего а Руни пришлось играть в оттяжке, там где и планировалось использовать Кагаву, оттого у того не было шансов с такой конкуренцией. А Санчо игрок фланга, то что сейчас нужно МЮ и место в составе сомнению не подлежит, не Джеймсом же и Амадом играть. Зарплату раз могут позволить платить то пусть, главное чтобы результат на поле делал. А у фанов МС горит раз иудой называют, от к ним из Уотфорда приходил, так что все норм. А то что ушел от них видимо думал Пеп не даст шанса проявить, это его выбор, как оказалось верный раз в БД так заиграл. И не стоит клеймить из-за пенальти, почти каждый звёздный игрок не забивал хоть одну пенку в важных матчах, Бекхэм, Лэмпард и многие другие.
Медив
Медив
вчера в 18:09
Остался еще Сака. И можно хейтить их будет всех вместе
Viduka
Viduka
вчера в 17:50
Обычно мечтают о повышении классности, а не наоборот:) Я даже не знаю, насколько надо быть алчным, чтобы ставить крест на карьере в угоду деньгам в столь юном возрасте:)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:50
Хороший трансфер для Мю
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:37
Иуда))

Ну а если серьезно, то вообще по боку. Не считаю его топовым футболистом.
протон1
протон1
вчера в 17:08
У бритов свой лимит, патриотический, берут своих паспортистов за бешеные деньги)
dok66
dok66
вчера в 17:05
МЮ раскошелился . Даже странно как то . Неужели замахнулся на самого "так сказать Уильяма Шекспира" .
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 17:00
У Бруну появился серьезный конкурент в пробитии пенальти)
sihafazatron
sihafazatron ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:54
и каждый сезон интересно)))
Karkaz
Karkaz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:52
"Очень интересный сезон в Англии намечается". Я это слышу каждый сезон)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:46
да у них вроде бы и чёрный рыцарь - не плохо пробивает.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:45
этот тот,который с пеналя забить не смог? 85 лямов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Что-то очень дороговато !!!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:33
тут главное, что мс с этого трансфера получит свои 10-15 лямов))) с миру по нитке и наберут на напа)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:31
хорошая покупка ))поздравляю))
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:26
Варан приехал добывать стабильные победы МС в дерби, а Санчо с Погбуном в центре поля семки лузгать, пока защита не отберёт мяч и не выйдет в контратаку)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:24
Стоящий игрок да и немало отстегнули, хорошее приобретение.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:20
Кота в мешке купили.
Делов с него не будет.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:19
В пару к не менее отменному пенальтисту под 10 номером, ахаха
faneng
faneng
вчера в 16:09
По моему Санчо - очередной дутый мыльный пузырь, переоцененный игрок.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:07
Хороший трансфер, но пока на бумаге. С ЗП сразу в 300к фунтов переплатили как по мне. Главное, чтобы не повторил путь другого дортмундца, Кагавы, тот тоже здраво играл в Боруссии до трансфера в МЮ.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 16:05
Не знаю, не знаю... Я скептичен... В "Боруссии" он не был лидером и вообще он по характеру чистый Погбун, понты 1, все остальное 2.
DXTK
DXTK
вчера в 16:01, ред.
Решфорд и Санчо это будуще МЮ????!!!! и оно похоже будет без трофеев, точно также как эти двое оставили сборную Англию без победы на Евро, в серии пенальти.

вообще странно Санчо подвел всю сборную Англию в финале, а его покупает МЮ за такие бабки, вот вы теперь понимаете, что за далекие от футбола Люди там находятся. если еще учесть, что он бывший блю.з.мен, экс игрок Сити..........

Вы думаете Санчо пришел в МЮ ради клуба, болелов, помочь МЮ взобраться на вершину, отомсть как то Сити? НЕТ, забудьте об этом, он сюда пришел ради контракта - Бабки.

PS Пеп Гвардиола его убрал, явно чуял что игрок может подвести........ сборную уже подвел в финале, теперь как игрок, вызывает отвращение, и неуважение за почти прямой переход между манчестеровскики клубами)))))))........Вот вам новый - Иуда!!!))))))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 16:00
Наконец-то официально. Жду от него хорошей игры, голы и ассисты сперва на том уровне что был в Боруссии, а дальше больше. Надеюсь возьмём и Варана и Погба все же останется.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:57
Если Манчестер купит ещё Варана, то компания подберётся уже для борьбы за победу во всех турнирах. Вопрос лишь в тренере, хватит ли у Сульшера квалификации для управления таким коллективом и становления его на победные рельсы. А так во всех линиях есть лидеры - Магуайр в защите, Бруну в центре, и Рэшфорд в нападении. Эти ребята при поддержке Варана, Санчо, Погба(если останется) и Кавани с Гринвудом могут горы свернуть.
Очень интересный сезон в Англии намечается, а непосредственно Санчо первым делом нужно пообщаться с клубным психологом чтобы ещё перед первой тренировкой забыть не забитый на Евро пенальти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:53
Ктото отмыл кучу бабла!
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