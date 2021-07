«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Джейдона Санчо

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» .

Сумма трансфера не сообщается. По данным Transfermarkt.com, английский клуб заплатил за футболиста 85 миллионов евро.

Контракт рассчитан до июня 2026 года с опцией продления на еще один год.