Чемпион мира покидает «Реал» после 10 лет службы. Варан может вывести МЮ на уровень «Ман Сити» и «Ливерпуля»

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вчера, 20:03

Один из лучших защитников планеты меняет прописку.

Варан хотел покинуть «Реал» еще в 2019-м

Контракт французского защитника с «Королевским клубом» истекает в следующем году, это лето — последний шанс для «Реала» выручить за футболиста приличные деньги. Желание Рафы не является новостью для «сливочных», хотя потерять одновременно Рамоса и Варана — действительно шок. Еще в 2019 году Варан дал понять, что хочет сменить обстановку.

Тогда у «Реала» случился провальный сезон после трех кряду триумфов в Лиге чемпионов, и Рафаэль понял, что пришло время попробовать что-нибудь новое. Он ведь, по сути, и не видел ничего, кроме «Мадрида»: перебрался в Испанию после одного сезона в составе «Ланса». Варан уже 10 лет выступает за «Реал», провел 360 матчей и выиграл 18 трофеев. Для него не осталось здесь секретов.

Переход в другой клуб нужен французу, чтобы подхлестнуть себя, придать новый импульс карьере. Давид Алаба ушел из «Баварии» и присоединился к мадридцам, для него рутина тоже стала проблемой, новый клуб — новая мотивация. Поэтому нельзя сказать, что Варану в «Реале» было плохо, ведь не становился в позу и позволял Зидану дважды уговаривать себя: остался с командой в 2019-м, а потом и в 2020-м.

Время пришло

В этом году все сошлось. Во-первых, остался год по контракту, который Рафаэль продлевать не собирается. Во-вторых, ушел Зидан, с которым у Варана была особая связь, этот харизматичный мужчина лично приглашал молодого соотечественника в Мадрид в бытность спортивным директором, а потом делал на него ставку, перейдя на позицию тренера. В-третьих, покинул «Реал» Серхио Рамос, с которым Варан образовывал блестящую связку в центре обороны.

Кроме того, был ряд отчетливых сигналов, убедивших француза в том, что смена обстановки необходима. Взять хотя бы прошлогодние матчи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, где Варан допускал несвойственные ошибки. Были и другие случаи, намекавшие на утрату хватки. По ходу сезона-2020/21 Рафаэль взял себя в руки, но не покидало ощущение, что он выезжает на высочайшем классе и прилежности, часто делал свою работу механически, без огня.

У Варана уже согласован контракт с «Манчестер Юнайтед»

Для «красных дьяволов» подписать защитника «Реала» — идея фикс. Несколько раз безуспешно пытались переманить Рамоса, но Варана, видимо, заберут. Рафаэль уже согласовал с манкунианцами контракт до 2026 года, но клубы еще не договорились. Футболист спокойно ждет, когда решится его будущее, из уважения к «Реалу» он не вмешивается в клубный диалог, чтобы не ослабить позиции «сливочных», которые не сходятся с МЮ по цене.

Очевидно, что Варан уйдет, и в «Мадриде» уже с этим смирились, однако Флорентино Перес согласится отпустить ведущего защитника только на своих условиях. Ценник давно известен — 60 миллионов евро, но «Манчестер Юнайтед» начал торги с 40 миллионов. Думаю, манкунианцы только отбирают у себя время и лишают звездного новичка предсезонки с командой. В таких «гляделках» старина Перес — чемпион мира. Может быть, небольшую скидку он и сделает по доброте душевной, но с оскорбительных предложений начинать торги не стоило.

«Реал» не будет покупать замену Варану

Вероятно, в ближайшие дни стоит ждать подвижек в трансфере Варана. Дело в том, что сегодня у француза последний день отпуска, завтра он должен присоединиться к «Реалу» в Вальдебебасе. Возможно, хитрый Перес в глубине души еще надеется, что душевный Карло Анчелотти склонит Рафаэля к продлению контракта, но это маловероятно. Суть в том, что с завтрашнего дня начинают тикать часики: у Варана начинается активная фаза подготовки к новому сезону. И его потенциальный новый клуб должен пошевелиться, если хочет, чтобы Рафа проводил эту подготовку с новыми партнерами.

Достоверные источники сообщают, что «Мадрид» не станет заходить в ряды с центральными защитниками на трансферном рынке после ухода Варана в МЮ . Единственная трансферная цель «сливочных» на это лето — Килиан Мбаппе, и уход его партнера по сборной может приблизить этот вожделенный трансфер. Считается, что пару в центре обороны составят Эдер Милитао и Давид Алаба, третьим выбором будет универсальный Начо, на подхвате — молодые Чуст и Хила из «Кастильи».

Рафа способен вывести МЮ на новый уровень

У МЮ мощный и продолжающий прогрессировать состав, но в центре обороны действительно не хватает фундаментальной надежности. Магуайр, Линделеф и Байи — сильные футболисты по одиночке, но они не смогли образовать чемпионскую связку. Гари Невилл тонко подметил, что главная проблема Линделефа — Магуайр. И наоборот. Эти центрбеки не дополняют друг друга, скорее каждый подчеркивает слабости товарища, будь то скорость или недостаток атлетизма.

Варан на их фоне выглядит защитником без слабых мест, у него потрясающий победный опыт в клубе и сборной, а самое важное качество Рафы — он умеет дополнять и подстраиваться, создавать идеальные условия для партнера и делать его лучше. Вспомните, как прибавил «Ливерпуль» с приходом Вирджила ван Дейка. Для готового к рывку «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может стать сопоставимой фигурой. Француз — тот, кто поможет «красным дьяволам» достичь уровня «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Как думаете, справится с непростой миссией?