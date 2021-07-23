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Вингер «Эвертона», которым интересовался «Зенит», перешёл в клуб из ОАЭ

вчера, 04:31

Вингер «Эвертона» Бернард перебрался в чемпионат ОАЭ.

28-летний бразилец будет выступать за ФК «Шарджа». Контракт с бывшим игроком «Шахтёра» рассчитан на 2 года. По данным портала Transfermarkt, «Эвертон» заработал 1 млн евро с продажи Бернарда.

Вчера состав «Эвертона» пополнил полузащитник «Байера».

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Roger Young
Roger Young
вчера в 11:09
Даже ОАЭ считается более перспективным вариантом, чем РФПЛ.

Очередное дно пробито
Valeron112
Valeron112 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 07:58
Чудило мимо прошло, как камень в созвездии Касеопея)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:37
Эвертон,мечтающий избавится от Бернарда заработал гораздо больше..)))
Ибо нынешний оклад Бернарда в «Эвертоне» равнялся 7 миллионам долларов в год.
Хорошо что Зенит остановился лишь на интересе...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:18
Надоело ему на поле напрягаться.
ОПС
ОПС
вчера в 04:35
Там намного теплее.
протон1
протон1
вчера в 04:32
Выбрал не деньги, а очень большие деньги...
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