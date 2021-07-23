Вингер «Эвертона», которым интересовался «Зенит», перешёл в клуб из ОАЭ

Вингер «Эвертона» Бернард перебрался в чемпионат ОАЭ.
28-летний бразилец будет выступать за ФК «Шарджа». Контракт с бывшим игроком «Шахтёра» рассчитан на 2 года. По данным портала Transfermarkt, «Эвертон» заработал 1 млн евро с продажи Бернарда.
🚨 ساحـ🎩ـرٌ جـديد يـنضم إلـينا 🚨— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 22, 2021
نرحب بانضمام الدولي البرازيلي « Bernard » ( 28 عاماً ) إلى قلعة الملوك قادماً من فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/nPSsE0kvi5
Вчера состав «Эвертона» пополнил полузащитник «Байера».
Очередное дно пробито
Очередное дно пробито
Ибо нынешний оклад Бернарда в «Эвертоне» равнялся 7 миллионам долларов в год.
Хорошо что Зенит остановился лишь на интересе...
Ибо нынешний оклад Бернарда в «Эвертоне» равнялся 7 миллионам долларов в год.
Хорошо что Зенит остановился лишь на интересе...