Вингер «Эвертона», которым интересовался «Зенит», перешёл в клуб из ОАЭ

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вчера, 04:31

Вингер «Эвертона» Бернард перебрался в чемпионат ОАЭ .

28-летний бразилец будет выступать за ФК «Шарджа». Контракт с бывшим игроком «Шахтёра» рассчитан на 2 года. По данным портала Transfermarkt, «Эвертон» заработал 1 млн евро с продажи Бернарда.

🚨 ساحـ🎩ـرٌ جـديد يـنضم إلـينا 🚨



نرحب بانضمام الدولي البرازيلي « Bernard » ( 28 عاماً ) إلى قلعة الملوك قادماً من فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/nPSsE0kvi5 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 22, 2021

Вчера состав «Эвертона» пополнил полузащитник «Байера».