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«Барселона» презентовала Мемфиса Депая на «Камп Ноу»

22 июля 2021, 20:56

«Барселона» презентовала новичка команды — нападающего Мемфиса Депая.

Нидерландский футболист, который подписал контракт до лета 2023 года, продемонстрировал навыки владения мячом на поле стадиона «Камп Ноу» в форме каталонского клуба.

Ранее Мемфис рассказал, почему решил перейти в «Барселону».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:16
Я обязательно этим займусь.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:12
Изучи,что происходит с Депаем,Мемфис играл в 80е годы за Спартак Владикавказ тоже.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
Ты в где это всё увидел?
Хотя можешь не отвечать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:51, ред.
Об этом вес мир знает,так как Мемфис перешел в Реал 2016 году и играл хорошо,но Перес вынужден продать Депая,так,как Мемфис игрок Лиона а Президент Лиона не хотел Депая продавать но Перес продал Мемфиса,хотя Депай играл одновременно за Реал и Лион а сейчас будет играть за Реал,Лион и Барсу то есть свободный игрок,где хочет там и играет,даже когда играли Реал и Лион Мемфис один тайм играл за Реал а второй тайм за Лион.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:50
надо навыки не с мячём проводить,а в стихоплётстве:
О, Месси! Ты такой Великий
Непревзойдённый и могуч.
На поле ты всегда двуликий***,
Как ястреб,среди хмурых туч.
Своим ты взором огибаешь
И ищешь жертву с высоты
И поражений ты не знаешь,
О Славный к смертным снизойди.
Всегда мечтал быть с тобой рядом
И твою волю исполнять.
Окинь меня ты своим взглядом,
ведь не дано земным летать.
Мы прах земной,мы хуже черни,
Мы не достойны твоих ног,
Когда взойдём на одр смерти,
Восклинем" Месси,ты наш Бог!"

*** двуликим был римский Бог Янус.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 11:45
Ты пишешь, что Мемфиса Перес продал Барсе. Сам как думаешь, то ты написал?
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:06
Хорошее приобретение. Надеюсь покажет себя
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:56
Месси не даст ему заиграть в полную силу.
Депай повторит путь Гризманна и многих других.
Dima salev
Dima salev
22 июля в 22:08
Не нужный трансфер.Если я был президентом Барселоны я продал даже Месси и купил Къезу
particular
particular
22 июля в 21:56
Барса пробует собрать новую dream team... Но успех команды эпохи Гвардиолы, вряд ли удастся повторить в обозримом будущем...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
22 июля в 21:54
Как чего,что я не то написал?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
22 июля в 21:52
ты чего?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ володя трынкин (раскрыть)
22 июля в 21:42
Прошу Вас Володя так не говори,Мемфис сильной игрок,Перес с трудом продал его Барселоне.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
22 июля в 21:40
Давно пора было Мемфису покинуть Реал Мадрид и оказаться в Барселоне,после семи лет игры за Реал.
Kostya P.
Kostya P.
22 июля в 21:12
По играм на ЧЕ создалось впечатление , что он совсем не командный игрок , причем в его сборной есть с кем играть - Вейналдум и особенно Де Йонг , думаю , игроки - как минимум - не хуже его. Не представляю его в Барсе , как и в любой другой классной команде.
протон1
протон1
22 июля в 21:06
Лучше б защиту укрепили
володя трынкин
володя трынкин
22 июля в 21:05
Барса продолжает скупать всякий шлак,только при Бартомеу он был дороже.
Cat01
Cat01
22 июля в 21:01
Желаем удачи и побед
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 21:01
Главное, "найти" себя, играя за "Барселону", а не "потеряться", как многие и многие, которые играли в своих прежних командах, но, играя за "Барселону" "терялись", "растворялись"......
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