«Барселона» презентовала Мемфиса Депая на «Камп Ноу»

«Барселона» презентовала новичка команды — нападающего Мемфиса Депая.
Нидерландский футболист, который подписал контракт до лета 2023 года, продемонстрировал навыки владения мячом на поле стадиона «Камп Ноу» в форме каталонского клуба.
✍️ @memphis— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2021
💙❤️ #MemphisCuler pic.twitter.com/vKZRcOnkoE
🙌 ¡Primeros toques en el Camp Nou! 🤹♂️ pic.twitter.com/rUCQ4sNkKK— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2021
Ранее Мемфис рассказал, почему решил перейти в «Барселону».
Хотя можешь не отвечать.
Хотя можешь не отвечать.
О, Месси! Ты такой Великий
Непревзойдённый и могуч.
На поле ты всегда двуликий***,
Как ястреб,среди хмурых туч.
Своим ты взором огибаешь
И ищешь жертву с высоты
И поражений ты не знаешь,
О Славный к смертным снизойди.
Всегда мечтал быть с тобой рядом
И твою волю исполнять.
Окинь меня ты своим взглядом,
ведь не дано земным летать.
Мы прах земной,мы хуже черни,
Мы не достойны твоих ног,
Когда взойдём на одр смерти,
Восклинем" Месси,ты наш Бог!"
*** двуликим был римский Бог Янус.
О, Месси! Ты такой Великий
Непревзойдённый и могуч.
На поле ты всегда двуликий***,
Как ястреб,среди хмурых туч.
Своим ты взором огибаешь
И ищешь жертву с высоты
И поражений ты не знаешь,
О Славный к смертным снизойди.
Всегда мечтал быть с тобой рядом
И твою волю исполнять.
Окинь меня ты своим взглядом,
ведь не дано земным летать.
Мы прах земной,мы хуже черни,
Мы не достойны твоих ног,
Когда взойдём на одр смерти,
Восклинем" Месси,ты наш Бог!"
*** двуликим был римский Бог Янус.
Депай повторит путь Гризманна и многих других.
Депай повторит путь Гризманна и многих других.