«Барселона» презентовала Мемфиса Депая на «Камп Ноу»

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22 июля 2021, 20:56

«Барселона» презентовала новичка команды — нападающего .

Нидерландский футболист, который подписал контракт до лета 2023 года, продемонстрировал навыки владения мячом на поле стадиона «Камп Ноу» в форме каталонского клуба.

🙌 ¡Primeros toques en el Camp Nou! 🤹‍♂️ pic.twitter.com/rUCQ4sNkKK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2021

Ранее Мемфис рассказал, почему решил перейти в «Барселону».