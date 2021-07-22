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Матч открытия сезона Российской Премьер-Лиги пройдёт без зрителей

22 июля 2021, 16:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо», который откроет новый сезон, пройдёт без болельщиков.

На основании Постановления №18 от 07.07.2021 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №491 от 21.07.2021 г., сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Динамо» (Москва), запланированный на 23.07.2021 г., пройдёт без зрителей.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене».

О порядке возврата билетов мы сообщим дополнительно в течение дня.

Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.

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Все комментарии
KLINSI
KLINSI ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:37
Спасибо тебе друг на добром слове!
Переболели и мы всей семьёй в лёгкой форме, нюх теряли.
Фигня всё это. Отмывка бабла.
Тебе всех благ!
Храневец
Храневец
вчера в 18:58
правильно без зрителей , так как не на что смотреть и не на кого!
альсато
альсато
вчера в 08:55
ОБЩИЙ иммунитет, можно получить только ДВУМЯ (на сегодня) способами!...первое-повальной вакцинацией и второе-всеобщей заболеваемостью!....если первое-не получается, то тогда почему ни воспользоваться вторым способом(как методом) -полной ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ Арен? (и др.социальных объектов)
Союзник противников
Союзник противников ответ KLINSI (раскрыть)
22 июля в 22:53
Да там друг-друга перестреляют прост о,или в золотых унитазах утопят! Какой вам коронавирус??? Здоровья тебе,чтобы из бежал этой хвори.На другое нет надежды...
KLINSI
KLINSI
22 июля в 22:34
Странный вирус нам попался.
Пол страны выкосил. Маааасква, если верить ANATOLY KANDAUROV, вся в трупах.
Сочи стороной обходит, чему я не сказанно рад))).
Рулон Обоев
Рулон Обоев
22 июля в 22:14
Политика двойных стандартов - всегда и везде:(((
161регион
161регион
22 июля в 22:10
Это все происки шаклов с верху.... Хотят убрать 12 игрока у Ростова.... Тащат дно с первых туров
pwcv6d62pr43
pwcv6d62pr43
22 июля в 22:02
Без зрителей так без зрителей. Футболисты не расстроятся.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
22 июля в 20:49
Я не сторонник заговоров, но я не верю в заботливость властей от короны. Не для того нам пенсионный возраст повышали. Государству выгодно чтоб мы не доживали до пенсии. Корона в первую очередь выкашивает пожилых. А они в большинстве своём уже не ходят на такие мероприятия как футбол. В области около 350 заболевших в день. На 4 миллиона жителей. Посчитайте какой это процент. А в больницу попадает меньшинство из этого. Проще всех закрыть и никого никуда не пускать, чем тратить деньги на медицину и заболевших.
Брулин
Брулин
22 июля в 20:34
Ну вот сходил на матч Ростов- Динамо ! А билет ты на самолёт назад не принимаются ! Главное Евро в Питере можно , а Ростов - Динамо нет ! Норм , Россия что тут сказать !
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 19:23
Читайте внимательно мой пост, я тоже за здоровье и жизнь, поэтому допуск на стадион осуществлять только при наличии QR-кода.
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 июля в 18:48
К сожалению человек так устроен , что когда дерябнет тогда начинает суетиться!
второй
второй
22 июля в 18:45
На основании Постановления №18 от 07.07.2021 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №491 от 21.07.2021 г., сообщаем,
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это тем у которых всегда РФС виновато!!Читать учитесь!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
22 июля в 18:40
В Калининграде тоже рекорд по выявленным,тоже всё забито и в поликлиниках почти полный коллапс,с обслуживанием больных по другим хроническим заболеваниям.Но турист валом валит,прививку сейчас сделать в областном центре и в самых популярных курортных городках-проблема,но стадо безмятежно...
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 18:36
Приветствую! Я живу в 70 км от Москвы !Сергиев-Посад! 63 что творится в ЦРБ!Забито битком! У меня соседка работает в красной зоне и говорит просвета не видно!И начинает болеть молодежь! Да что говорить у меня жена недавно отболела и оглохла, благо щас слух возвращается!Хорошо мы с сыном привились и норм перенесли! Хотя тоже болели год назад! Вообщем не очень все хорошо!
Всем Добра и Здоровья!
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 18:24, ред.
У нас врачи ежедневно мечутся по звонкам и берут материал на тестирование,по каждому заявлению с симптомами ковида.На Украине этого нет,так что сравнение не к месту. А вот,к примеру,в последние дни в Мелкобритании почти в два раза выявлено больше ковидных,чем у нас,а умирает меньше сотни,и много меньше.Потому как привиты,тут Вы правы.В конце мая -июле проехал от Калининграда до Тамани(и обратно),и чем южнее,тем страна "непуганых антипрививочников "выпячивается всё больше. Уж я на что переболел и тесты хорошие,но и то был в ужасе от увиденного.
Союзник противников
Союзник противников
22 июля в 18:19
Браво! Какое начало,таковы и перспективы турнира.Это по миру летать можно-в самые экзотичные и опасные даже в нормальное время места...Раньше бедных городских голубей называли "летающими крысами",а настоящие эти существа-современные "продвинутые и состоятельные туристы" и их покровители во власти.Крысы вы,господа:Летающие,ползающие,бегающие,плавающие и автомобильные.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 18:05
Футбол без зрителей печальное зрелище.
Kosmos58
Kosmos58
22 июля в 17:55
Как уже задрала эта пОпова!!!
За адекватность
За адекватность ответ stanichnik (раскрыть)
22 июля в 17:54
Я Вас приветствую уважаемый! Так написано же "Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней." Постановление госпожи Поповой от 7.07 2021, постановление Роспотребнадзора по Ростовской области 21.07. 2021. Оно то конечно можно было господам-чинушам подумать обо всем том, чем Вы справедливо возмущены, да только оно им надо?
Таганский
Таганский
22 июля в 17:51
"Искренние" перестраховщики, мать их..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
22 июля в 17:50
Отвечу по существу. Я живу в 150 км от Москвы и могу сказать, что заболеваемость в Москве намного ниже чем в стране. (Заболеваемость - отношение числа заболевших к численности населения). в Москве больше вакцинированных и строже порядки, хотя все далеко не окей. Почему разные порядки в регионах? Потому что региональные роспотребнадзоры определяют порядок. Из Москвы только общая установка. А в Ростове одна их худших ситуаций в стране. Но . будь моя воля. я бы вообще допуска закрыл. Весной у нас было ежедневно 13- 14 тысяч заболевших, на Украине примерно столько же ( 12 тысяч в день), при том, что население у них меньше в 5 раз. Они пошли на полный локдаун, закрыли все на полтора месяца. Сейчас у низ 500- 600 заболевших в сутки, а у нас 25 тысяч. Вот и результат. Что дороже жизнь и здоровье , или удовольствие ? Ответ для меня очевиден.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 17:37
Я целиком и полностью поддерживаю инициативы и мероприятия направленные на снижение заболеваемости этой заразой, но я против двойных стандартов, почему в одних случаях можно пускать зрителей с QR-кодами (Химки считай Москва, где зараза в разы выше, чем в целом по стране), а Сочи и Ростов нельзя. И почему решения об отмене допуска зрителей на стадион принимаются на кануне матча, а не за два-три дня, когда можно отменить поездку, потому что знаю точно порядка пятисот человек планировали выезд в Ростов из Москвы и других городов.
Predator94
Predator94
22 июля в 17:37
Лига приколов неинтересна. Отстой.
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 17:33
Чтож совсем то без зрителей,и открытие.
ДСА
ДСА
22 июля в 17:32
Сезон можно вообще не начинать, раз играть не для кого.
А давайте спектакли без зрителей проводить?
За адекватность
За адекватность
22 июля в 17:28
Ох уж этот коронавирус. И главный государственный санитарный врач России золотой человек, не бережет себя, всё о России думает. Хотя...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 17:25
makkie 20 / 522сегодня в 16:12
"Что хотят, то и творят! " Может хватит популизма! Жизнь и здоровье людей дороже суммарного удовольствия всех фанатов страны в сумме. Я тоже большой любитель футбола , но и я и мои друзья понимаем, что если страна в беде, то надо чем то пожертвовать. Реально никакого масочного, или дистанционного режима у нас не соблюдается ни в транспорте, ни на стадионе. А страшная болезнь уносит тысячи жизней, а мы жалеем. что цацку отняли, не дали поорать на трибуне. Эх. народ.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 17:22
Без футболистов...без зрителей....без судей....без забитых голов...
Приятного просмотра....
stanichnik
stanichnik ответ vashinin (раскрыть)
22 июля в 17:22, ред.
Доброго Здоровья, Сергей!
Ни чуть не хуже, чем в той же Казани или Химках, чтобы отменить допуск зрителей на стадион.
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