Матч открытия сезона Российской Премьер-Лиги пройдёт без зрителей

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо», который откроет новый сезон, пройдёт без болельщиков.

На основании Постановления №18 от 07.07.2021 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №491 от 21.07.2021 г., сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Динамо» (Москва), запланированный на 23.07.2021 г., пройдёт без зрителей.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.

Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится, и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене».

О порядке возврата билетов мы сообщим дополнительно в течение дня.