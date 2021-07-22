Более 2 тысяч фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч с «Рубином»

1626970311

22 июля 2021, 19:11

«Спартак» на официальном сайте объявил, что гостевой матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги смогут посетить более 2 тысяч болельщиков красно-белых.

«Все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков „Спартака“, остаются действительными», — написала пресс-служба красно-белых.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Ранее информацию касательно билетов на матч предоставил «Рубин».