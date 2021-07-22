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Более 2 тысяч фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч с «Рубином»

22 июля 2021, 19:11
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» на официальном сайте объявил, что гостевой матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги смогут посетить более 2 тысяч болельщиков красно-белых.

«Все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков „Спартака“, остаются действительными», — написала пресс-служба красно-белых.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Ранее информацию касательно билетов на матч предоставил «Рубин».

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 08:33
Значит в Казани будет шумно
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
22 июля в 23:44
Почему запретили болельщиков футбола пускать на матчи,а смешаные единоборства что показывают сейчас по РенТВ там полон зал,где Роспотребнадзор,почему туда пускают людей ,ана футбол нет? Между прочим эти бои что сейчас показывает канал это прямой эфир идёт
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
22 июля в 22:37
Казани будет очень жарко.
Не только на поля но и за !
Думаю полицейский с фанатами подружиться без дубинками.😎.)
STVA 1
STVA 1
22 июля в 21:50
Что то будет после посещения!
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 20:51
Внушительный десант.
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 20:39
Очень интересный матч, достойные соперники, 2 - "Спартак", 4 -"Рубин", итоговое место прошедшего сезона...
Леонид Слуцкий-Руй Витория, интригующее противостояние...
Будет ли виктория с новым главным тренером "Спартака" - Витория?!

Всем здоровья, берегите себя, своих родных и близких!
lotsman
lotsman
22 июля в 20:33
Внушительная поддержка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 20:21
Снесут Казань, ментам надо быть внимательными.
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 20:02
Брехня, конфликтом попахивает
протон1
протон1
22 июля в 19:51
Когда уже закончится эта пандемия. как она всех уже достала ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
22 июля в 19:36
Останется только через 7-10 дней ( скрытый период дельта штамма) посмотреть статистику заболеваемости в Казани и все станет ясно. QR - коды левьё, в поездах, автобусах, барах, кафе контактов море, маски в кармане - что еще для Ковида надо?
1-я конная
1-я конная
22 июля в 19:32
Верю в Безбородова! Ой - в Спартак! ))
ermak6848
ermak6848
22 июля в 19:30
Вперёд " СПАРТАК "!!!
particular
particular
22 июля в 19:24, ред.
Очевидно, что после совершения поездки различными видами транспорта такой группы людей, их посещение ТЦ, кафе, баров, а так же использование городского транспорта, - всё это, по факту, сводит к нулю все попытки как-то кого-то ограничить, рассадить на стадионе и обязать пользоваться масками...
На публику - выполнение профилактических мер, а на самом деле - бессмысленные действия... Если ограничивать, то всех во всём, а половинчатые меры - это как в известных пословицах...
drug01
drug01
22 июля в 19:18
Это будет очень хорошо
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 19:18
Хорошая новость. Не то что в Ростове, при пустых трибунах матч состоится
beefs
beefs
22 июля в 19:14
Ну держись Казань, едут...
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