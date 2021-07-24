ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тренер «Ростова»: «Наш план на игру не сработал»

сегодня, 00:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о поражении от «Динамо» в первом туре РПЛ.

Соу не попал в заявку, потому что получил повреждение на тренировке. Надломил ли первый гол? Наверное, второй. В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться.

Каково играть без зрителей в первом матче сезона? Без них вообще трудно играть. Они дают дополнительную концентрацию и мотивацию. Очень не хватило наших ростовских болельщиков. Почему не выходил к бровке? Игроки пытались выполнить всё, о чём им говорили. План на игру сегодня не сработал.

Ранее был назван лучший игрок этого матча.

Все новости
Николич: «Хочу поздравить команду с важной победой»
Сегодня, 23:02 Комментарии2
Сутормин — о пенальти: «Не очень понятно, почему защитники спорили»
Сегодня, 22:44 Комментарии4
Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»
Сегодня, 22:08 Комментарии9
Ерохин: «Начало сезона не совсем простое»
Сегодня, 21:19 Комментарии3
Глушаков — о возвращении в сборную: «Не всегда всё от меня зависит»
Сегодня, 21:03 Комментарии14
Семак — о сборной: «Предложений не было. Карпину – удачи»
Сегодня, 20:10 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:10
Подходов хороших у ростовчан было много, но в завершающей фазе атаки играли очень беззубо , много ошибались, креатив отсутствовал напрочь.
Динамо играло лучше, бежало лучше, только реализация помешала выиграть более крупно.
Заслуженная победа Динамо.
ABir
ABir
сегодня в 02:46
А был ли план.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:50, ред.
План на игру не мог сработать по двум причинам.
Первая причина команда была чисто физически не готова. И второе, у Динамо по этому поводу был свой план на игру, который сработал !!! А то что Соу не попал на игру это всего навсего нюанс . Будь он с командой это ничего глобально не изминило . Ростов хватило на первые двадцать минут, и за это время вы иогли бы уже открыть счёт , но в решающих моментах не хватало точности в завершающих фазах . А Динамо побежав в атаку сразу решило счёт в свою пользу, точным ударом в створ ворот который точно исполнил по итогам матча лучший игрок атакующего плана Захарян . Ну и дальше через пятнадцать минут отличился ещё один молодой игрок Динамо Тюкавин. При счёте 2:0 игра Ростов уже совсем развалилась и никаких голевых моментов создать больше не смогли. Ни очень хорошее начало чемпионата получилось у главного тренера Ростова и уже с этого момента сборной России Карпина. Теперь предстоит сделать соответствующие выводы и подготовиться к следующему матчу который пройдёт опять в Ростове. И это будет уже очень серьёзный соперник в лице Зенита. Очень будет интересно посмотреть какие выводы будут сделаны и с каким настроем команда подойдёт к этому матчу . От себя хочется пожелать только Удачи Ростову и конечно же Карпину !!! Всем Добра !!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:40
Коротко о планировщика!
протон1
протон1
сегодня в 01:39
Капут Ростову и сборной ... как одним "умным решением" убить двух зайцев ... уже проходили(
протон1
протон1
сегодня в 00:44
Да все знают,ваши планы. Ничего нового.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:42
В футболе всякое бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100