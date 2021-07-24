Тренер «Ростова»: «Наш план на игру не сработал»

Тренер «Ростова» рассказал о поражении от «Динамо» в первом туре РПЛ .

Соу не попал в заявку, потому что получил повреждение на тренировке. Надломил ли первый гол? Наверное, второй. В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться.

Каково играть без зрителей в первом матче сезона? Без них вообще трудно играть. Они дают дополнительную концентрацию и мотивацию. Очень не хватило наших ростовских болельщиков. Почему не выходил к бровке? Игроки пытались выполнить всё, о чём им говорили. План на игру сегодня не сработал.