Тренер «Ростова»: «Наш план на игру не сработал»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о поражении от «Динамо» в первом туре РПЛ.
Соу не попал в заявку, потому что получил повреждение на тренировке. Надломил ли первый гол? Наверное, второй. В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться.
Каково играть без зрителей в первом матче сезона? Без них вообще трудно играть. Они дают дополнительную концентрацию и мотивацию. Очень не хватило наших ростовских болельщиков. Почему не выходил к бровке? Игроки пытались выполнить всё, о чём им говорили. План на игру сегодня не сработал.
Первая причина команда была чисто физически не готова. И второе, у Динамо по этому поводу был свой план на игру, который сработал !!! А то что Соу не попал на игру это всего навсего нюанс . Будь он с командой это ничего глобально не изминило . Ростов хватило на первые двадцать минут, и за это время вы иогли бы уже открыть счёт , но в решающих моментах не хватало точности в завершающих фазах . А Динамо побежав в атаку сразу решило счёт в свою пользу, точным ударом в створ ворот который точно исполнил по итогам матча лучший игрок атакующего плана Захарян . Ну и дальше через пятнадцать минут отличился ещё один молодой игрок Динамо Тюкавин. При счёте 2:0 игра Ростов уже совсем развалилась и никаких голевых моментов создать больше не смогли. Ни очень хорошее начало чемпионата получилось у главного тренера Ростова и уже с этого момента сборной России Карпина. Теперь предстоит сделать соответствующие выводы и подготовиться к следующему матчу который пройдёт опять в Ростове. И это будет уже очень серьёзный соперник в лице Зенита. Очень будет интересно посмотреть какие выводы будут сделаны и с каким настроем команда подойдёт к этому матчу . От себя хочется пожелать только Удачи Ростову и конечно же Карпину !!! Всем Добра !!!
Первая причина команда была чисто физически не готова. И второе, у Динамо по этому поводу был свой план на игру, который сработал !!! А то что Соу не попал на игру это всего навсего нюанс . Будь он с командой это ничего глобально не изминило . Ростов хватило на первые двадцать минут, и за это время вы иогли бы уже открыть счёт , но в решающих моментах не хватало точности в завершающих фазах . А Динамо побежав в атаку сразу решило счёт в свою пользу, точным ударом в створ ворот который точно исполнил по итогам матча лучший игрок атакующего плана Захарян . Ну и дальше через пятнадцать минут отличился ещё один молодой игрок Динамо Тюкавин. При счёте 2:0 игра Ростов уже совсем развалилась и никаких голевых моментов создать больше не смогли. Ни очень хорошее начало чемпионата получилось у главного тренера Ростова и уже с этого момента сборной России Карпина. Теперь предстоит сделать соответствующие выводы и подготовиться к следующему матчу который пройдёт опять в Ростове. И это будет уже очень серьёзный соперник в лице Зенита. Очень будет интересно посмотреть какие выводы будут сделаны и с каким настроем команда подойдёт к этому матчу . От себя хочется пожелать только Удачи Ростову и конечно же Карпину !!! Всем Добра !!!