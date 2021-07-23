ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Газзаев — о сборной России: «Казалось, что стоило назначить Сергея Семака»

вчера, 23:44

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист.

Полностью поддерживаю решение Российского футбольного союза. Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича Карпина – с чем я его поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

Все новости
Николич: «Хочу поздравить команду с важной победой»
Сегодня, 23:02 Комментарии2
Сутормин — о пенальти: «Не очень понятно, почему защитники спорили»
Сегодня, 22:44 Комментарии4
Семак: «Заслуженно победили в очень сложном матче»
Сегодня, 22:08 Комментарии9
Ерохин: «Начало сезона не совсем простое»
Сегодня, 21:19 Комментарии3
Глушаков — о возвращении в сборную: «Не всегда всё от меня зависит»
Сегодня, 21:03 Комментарии14
Семак — о сборной: «Предложений не было. Карпину – удачи»
Сегодня, 20:10 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan ответ Пепс (раскрыть)
сегодня в 18:16
Бердыев красавчик,тренировал ц нас Кристалл в 2001 чуть не вывел в высший дивизион но застрелили бандиты Шкадовп(смоленский бриллиантовый завод )и слили наш Кристалл
abramjan
abramjan
сегодня в 18:08, ред.
Семак?...ахахааа...там же в отборочном на чемпионат мира не разошлеш детективы с каким счётом должен завершится матч как в РПЛ...или Газзаев этого не знает,прикидывается блаженным
Землянин
Землянин ответ Maksat Karanov (раскрыть)
сегодня в 16:37, ред.
Бердыев слишком много хочет, очень труднодоговариваемый товарищ, иначе бы уже давно работал бы, ведь у нас совсем неплохо платят, все тренеры при делах, а он все ждёт у моря погоды, ждёт золотые горы и полный контроль над всем, несколько лет уже без практики, это ему не в плюс. С ним же тоже велись переговоры и в Сборную и в Спартак не раз и наверняка и в другие клубы, но ведь сам не соглашается, да и про сборную он не раз говорил, что не хочет тренировать Россию
RBA
RBA
сегодня в 16:32
Чтобы там опять играл Дзюба. Нет, не надо.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:05
казалось, сидишь в думе, работай!
нет, суёт, от безделья, продажный свой нос, хочет, чтобы сборная окончательно кончила, как алания?
edu1972
edu1972
сегодня в 14:47
Думаю все же немецкий специалист был бы лучше, вот Карпин сдулся немцу только что((
dok66
dok66
сегодня в 14:39
И это правильно , что Карпин ! Его драйв , и полная независимость от всякого рода "авторитетов" , может встряхнуть сборную и достичь цели ! Удачи ему в сборной !
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 13:49
Все давно это прекрасно знают. Даже до Дюкова с Миллером дошло.
stavr74
stavr74 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:41
Вообще-то гражданин СССР
lotsman
lotsman
сегодня в 12:31
Моё мнение, Карпин намного опытней Семака.
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 12:10, ред.
вот кто кто а семак совсем не нужен сборной. с ним сборная опустится еще ниже чем при черчесове.
particular
particular
сегодня в 11:55
Отечественные специалисты варятся в соку РПЛ и ФНЛ, на стажировки никуда не ездят (как Слуцкий), в топ-чемпионаты в тренерские штабы учиться не едут... Типа, уже грамотные и никто им не указ... В таких условиях сложно найти лучшего и отвечающего заданным критериям... Все одинаковые и посредственные... Только на пресс-конференциях одни отжигают, а другие щебечут в тихой грусти...
Так что, отечественный производитель - это хорошо, но не панацея от всех бед...
санек002
санек002 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:51
УДАЧИ КАРПИНУ И НАШЕЙ СБОРНОЙ!
альсато
альсато
сегодня в 11:44
РЕШЕНИЕ -ПРИНЯТО!...Все-успокойтесь!....Ждите первой ОФ игры Сборной, а после трещите языками.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:41
Российский специалист? Вообще то Карпин гражданин Эстонии!
альсато
альсато ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 11:41
какой, к парижской бога матери, стиль для нас?..Все наши победы (раньше и иногда в нынешнее время) -были добыты только благодаря эмоциональному всплеску!..СТИЛИ-не для нас!))))
makkie
makkie
сегодня в 11:36
Назначение Семака с совмещением в Зените - это был бы смачные плевок в российский футбол от вредителя Дюкова.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:32
У Семака вообще нет тренерского стиля. Карпин в этом плане интереснее, но оба не являются вариантами мечты на пост главного в сборной.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:23
Вы за других не домысливайте. Испугались, не испугались. Вы не знаете.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ старина (раскрыть)
сегодня в 11:21
А чего там высказывать? Ну что можно предъявить РФС? График матчей УЕФА, ФИФА определяет. Чей то вызов или не вызов, сам тренер. Тактика за тренером, игра за игроком. Денег на перелет не дадут? Компот на спорт базе во время сборов не оплатят?
А кричать 16и, погубили Российский футбол при любом раскладе будут.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 10:29
Подпишусь под каждым словом!
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 10:28
Хуже, чем при индюк-ишак-баране уже не будет. И это замечательно!
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:25
Приветсвую!100% согласен! Уже большинство начинают вистов набирать на этой теме! Правда не думал что Газзаев про Семака такое скажет((
старина
старина
сегодня в 10:04
Удивлен,что поставили Валеру.Семак более удобный для РФС,Карпин при случае молчать не станет,все может высказать Дюкову и Ко
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:02
Карпин все же более тренер, чем Семак
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 09:41
Семак с бюджетом Зенита, с составом Зенита и прочими составляющими-это одно, а сборная-это другое. Здесь всë сложнее. И не факт, что ему по плечу такая работа. А на Валеру больше надежды.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:29
Дюков с Миллером испугались назначить Семака тренером нашей сборной.....тогда бы все увидели что Семак без Газпрома и админресурса физрук.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:16
Пусть Семак перейдет в Ростов и покажет с сельмашевским бюджетом то, что показал Карпин, а потом уже можно будет поговорить и о подиуме Сборной!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 08:42
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 08:37
    А,при чем здесь Брюгге?лучше вспомни какой команде проиграл Карпин со своим Ростовом в квалификации Л Е?и ещё Карпин в своей жизни хоть один трофей выиграл в качестве тренера? Ладно Черчесов,тот хоть чемпионат Варшавского герцогства выигрывал с Легией...и посчитай сколько тофев у Семака?лучший тренер Европы- Боби Манчини,кстати с Зенитом ни одного трофея не взял...вопросы есть? Вопросов нет..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100