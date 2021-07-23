Газзаев — о сборной России: «Казалось, что стоило назначить Сергея Семака»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал назначение рулевого «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист.
Полностью поддерживаю решение Российского футбольного союза. Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в «Зените». Но назначили Валерия Георгиевича Карпина – с чем я его поздравляю! Будем теперь переживать за него. Надеемся на успешное выступление нашей сборной.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.