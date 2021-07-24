Самошников — лучший игрок матча «Рубин» — «Спартак»

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24 июля 2021, 22:11

Определился лучший игрок матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Им стал футболист хозяев , который забил единственный гол в этом поединке.

Ранее футболист «Зенита» был признан лучшим в игре против «Химок».