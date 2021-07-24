Самошников — лучший игрок матча «Рубин» — «Спартак»

Определился лучший игрок матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Им стал футболист хозяев Илья Самошников, который забил единственный гол в этом поединке.
Ранее футболист «Зенита» был признан лучшим в игре против «Химок».
Определился лучший игрок матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Им стал футболист хозяев Илья Самошников, который забил единственный гол в этом поединке.
Ранее футболист «Зенита» был признан лучшим в игре против «Химок».
И дельфина сообразил сделать, когда Жиго забивал чистый гол, и спас пару раз ворота от гола.
И дельфина сообразил сделать, когда Жиго забивал чистый гол, и спас пару раз ворота от гола.
Но лучшим у Рубина сегодня был ДЮПИН.
Если бы не он, сейчас бы загибали на пальцах, сколько голов Рубин пропустил.
Но лучшим у Рубина сегодня был ДЮПИН.
Если бы не он, сейчас бы загибали на пальцах, сколько голов Рубин пропустил.