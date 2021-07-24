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Самошников — лучший игрок матча «Рубин» — «Спартак»

24 июля 2021, 22:11
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Определился лучший игрок матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Им стал футболист хозяев Илья Самошников, который забил единственный гол в этом поединке.

Ранее футболист «Зенита» был признан лучшим в игре против «Химок».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 08:53
Не мог, как и Спартак. А удары в створ это удары во вратаря,не показатель.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 05:36
Рубин мог и еще забить, и не один раз . В створ пробили одинаково, так что все по делу.
ildar_3871
ildar_3871
24 июля в 23:45
Илья заслужил !
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 июля в 23:23
Ну,так подставиться под удар-тоже талант нужен...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 июля в 23:21
300 касаний мяча, 66 % точности, рикошет и отмененный гол.... Очень хорош Рубин
25процентный клоун
25процентный клоун ответ rubinovyi2 (раскрыть)
24 июля в 23:18
Не согласен, били в Дюпина а не он тащил)
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 23:16
Рубин был хорош. Леня знает свое дело.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
24 июля в 23:12
А макки говорит,если бы не Дюпин,то Спартак накидал бы полную авоську нам...)))
valeron4321
valeron4321
24 июля в 23:06
Я бы дал приз лучшего игрока матча -Абидьдгору.
И дельфина сообразил сделать, когда Жиго забивал чистый гол, и спас пару раз ворота от гола.
протон1
протон1
24 июля в 22:55
Шмурнов сейчас заплачет в прямом эфире, как же больно его надрывающийся обиженный голос слушать, как будто кота кастрировали без валерьяны ((((((
25процентный клоун
25процентный клоун
24 июля в 22:54
Согласен, Дюпин ничего сложного не взял
ABir
ABir
24 июля в 22:35
Очень полезное поражение Спартака. Оно поможет спуститься на землю и понять отличать товарищеские матчи от официальных. А игра Спартака очень понравилась
88_DEIVID
88_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 июля в 22:32
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    24 июля в 22:31
    Дюпин плюс Самошников.вот она надежда Рубина,если вдруг Хвича уйдет..)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 июля в 22:25
    Выиграв кубок тины спартак начал примерять корону чемпиона а Рубин Слуцкого легко указал спартаку на своё место.
    Gahi
    Gahi
    24 июля в 22:20
    Самошников молодец отыграл здорово и гол красавиц который он забил да и вся команда Рубина была на высоте. Удачи
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 июля в 22:18
    Самошников лучший, но......после Юрия Дюпина!
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    24 июля в 22:18
    Хороший матч Самошникова, на его фоне Хвича просто был никем в этой игре. Но лучший Дюпин. Именно он затащил в этом матче.
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 июля в 22:17
    ПРоход и гол были хороши.Похороны "Спартака" состоялись.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 июля в 22:15
    И вместо такого левого защитника у нас в сборной играл дедушка Юра!
    makkie
    makkie
    24 июля в 22:15
    Гол красивый!

    Но лучшим у Рубина сегодня был ДЮПИН.
    Если бы не он, сейчас бы загибали на пальцах, сколько голов Рубин пропустил.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 июля в 22:13
    Чел гол забил,конечно лучший!
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