Дзюбе подарили кубок из глины за игру на Евро-2020

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20 июля 2021, 15:21

Дети из Санкт-Петербурга признали нападающего сборной России лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы.

Форварду «Зенита» вручили кубок из глины, который юные болельщики слепили сами за месяц.

Несмотря на провал сборной России на Евро, Дзюба сумел стать лучшим игроком турнира по одному из показателей.