Дзюбе подарили кубок из глины за игру на Евро-2020

Дети из Санкт-Петербурга признали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы.
Форварду «Зенита» вручили кубок из глины, который юные болельщики слепили сами за месяц.
Несмотря на провал сборной России на Евро, Дзюба сумел стать лучшим игроком турнира по одному из показателей.
И это неудивительно, если вспомнить, как А.Дзюба в костюме Дэдпула вышел на церемонию награждения...
Дети нашли Дзюбу, Дзюба нашёл общество детей, в котором он чувствует себя уютно и комфортно... А.Дзюба-свой среди своих...
Пора уж взрослеть, Артёмка...
И это неудивительно, если вспомнить, как А.Дзюба в костюме Дэдпула вышел на церемонию награждения...
Дети нашли Дзюбу, Дзюба нашёл общество детей, в котором он чувствует себя уютно и комфортно... А.Дзюба-свой среди своих...
Пора уж взрослеть, Артёмка...
К той фразе Дзюбы после разгромного поражения от сборной Дании , ему нужно было сделать совсем другой подарок 🎁 глиняный горшок 🍯 !!!)))
https://youtu.be/2w-62tjDHMw
К той фразе Дзюбы после разгромного поражения от сборной Дании , ему нужно было сделать совсем другой подарок 🎁 глиняный горшок 🍯 !!!)))