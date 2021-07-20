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Дзюбе подарили кубок из глины за игру на Евро-2020

20 июля 2021, 15:21

Дети из Санкт-Петербурга признали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы.

Форварду «Зенита» вручили кубок из глины, который юные болельщики слепили сами за месяц.

Дзюбе подарили кубок из глины за игру на Евро-2020

Несмотря на провал сборной России на Евро, Дзюба сумел стать лучшим игроком турнира по одному из показателей.

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Россия  Дзюба Артём
Источник: 78.ru Фото: 78.ru
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Все комментарии
В_МЯСО
В_МЯСО
вчера в 10:05
18у соответствующий кубок
mat73
mat73
вчера в 07:38
Липовому футболисту глиняный кубок, самое то!
Союзник противников
Союзник противников
20 июля в 21:45
Достойная смена Артёмке растёт! Эти подымут наш футбол на недосягаемую высоту. В моём детстве мы бы напИсали ему в бутсы и обмарали футбольную форму 62ом,по итогам выступления.
Брулин
Брулин
20 июля в 21:15
Хотите верьте, хотите нет, но я почему-то прочитал, кубок был из 77. Откуда у детей глина?
David Young
David Young ответ Karkaz (раскрыть)
20 июля в 19:53
Тому событию придают слишком большое значение, то было необычным поступком с его стороны, но ничего принципиально дурного в нём нет, от Дзюбы были значительно хуже слова, отношение к некоторым людям, и действия.
karnager
karnager
20 июля в 19:51
Из глины для рукоблуда надо было слепить кое что другое. Благо фотки в сети остались
Karkaz
Karkaz ответ David Young (раскрыть)
20 июля в 19:49
Да я в целом это имею в ввиду. Ну и для меня выйти в костюме дедпула тоже ничего стрёмного в этом нет. Взрослые болельщики приходят на стадион в разных нарядах, это никого не смущает или когда одеваются на хэлуин и т.п.
David Young
David Young ответ Karkaz (раскрыть)
20 июля в 19:31
Смотря в каком смысле и в какой степени. Думаю что если это то значение что вы придаёте детскости, то вы правы. На то есть различные причины, в прямом смысле ребёнком не остаться, однако сохранить лучшие черты ребёнка можно, при наличии хороших взрослых черт может получится как раз наилучшее сочетание.
Karkaz
Karkaz ответ Q-J-G (раскрыть)
20 июля в 19:29
"Пора уже взрослеть" это фраза из серии стереотипов. Чем больше взрослые остаются детьми(в хорошем смысле слова), тем они счастливее.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 19:21
Награда нашла героя.
Владимир 77
Владимир 77
20 июля в 18:34
Интересно,когда якутский мастер слепит памятник Дзюбы с навоза?
Мага Шульман
Мага Шульман
20 июля в 18:28
Немного перефразируя всем известный анекдот : " Пожарного лепишь ? 77 добавь. - Нельзя, Дзюба получится".
oFANATo
oFANATo
20 июля в 17:40, ред.
На большее Рукаку. не наиграл........глиняный😄🤣😄
протон1
протон1
20 июля в 17:22
Это точно глина?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 17:06
    112910415
    112910415
    20 июля в 17:00
    бедные дети дружно смотрели этот футбол ...
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 июля в 16:45
    Болельщики, фанаты А.Дзюбы дети дошкольного возраста и школьники первых классов.
    И это неудивительно, если вспомнить, как А.Дзюба в костюме Дэдпула вышел на церемонию награждения...
    Дети нашли Дзюбу, Дзюба нашёл общество детей, в котором он чувствует себя уютно и комфортно... А.Дзюба-свой среди своих...

    Пора уж взрослеть, Артёмка...
    4RT
    4RT
    20 июля в 16:42
    Это ночной горшок
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    20 июля в 16:27
    Всё логично. Глиняный кубок. Другого не заслужил.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    20 июля в 16:24
    А это точно глина?!)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 июля в 16:13
    Это и всё что он заслуживает
    Ironigor
    Ironigor
    20 июля в 16:12
    Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в эфире Матч ТВ после вылета с чемпионата Европы по футболу заявил, что команда «обкакалась»
    К той фразе Дзюбы после разгромного поражения от сборной Дании , ему нужно было сделать совсем другой подарок 🎁 глиняный горшок 🍯 !!!)))
    За адекватность
    За адекватность
    20 июля в 15:59
    Ого, лучший игрок ЧЕ. Сильно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    20 июля в 15:52
    Дзюба-18? 🤔
    УЕСКА
    УЕСКА
    20 июля в 15:45
    Нужно было подарить ему кубок из другой коричневой субстанции.
    BBK33
    BBK33
    20 июля в 15:37
    Точно из глины?))
    Caniggia
    Caniggia
    20 июля в 15:32
    Почему не из дерева?
    Беренгар
    Беренгар
    20 июля в 15:27
      Asper
      Asper
      20 июля в 15:24
      *шутка про 18ов*
      Стасодзюб
      Стасодзюб
      20 июля в 15:23
      зениту лучше бы из бумаги подарили))))
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