Сутормин — о пенальти: «Не очень понятно, почему защитники спорили»

Полузащитник «Зенита» рассказал о победе над «Химками».

Гол Ерохина? Я и команда, мы очень рады за Саню. Кстати, с «Локомотивом» ему для гола одно касание понадобилось, сейчас тоже одно. Скоро Саня вообще без касаний будет забивать (улыбается). А в целом мы с ним выходили усилить игру. Ничья нас, конечно, не устраивала.



Что скажу по поводу своего гола? Дуглас Сантос закинул в штрафную, я побежал, был спиной к сопернику: тому надо было фолить, либо я выходил один на один. Соперник сфолил. Я взял пенальти на себя у Азмуна в этот раз, чтобы не получилось как в Уфе (улыбается). Забил, после чего логично довели игру до победы. Но вообще такой рядовой пенальти. Не очень понятно, почему защитники спорили.