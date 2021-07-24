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Сутормин — о пенальти: «Не очень понятно, почему защитники спорили»

24 июля 2021, 22:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о победе над «Химками».

Гол Ерохина? Я и команда, мы очень рады за Саню. Кстати, с «Локомотивом» ему для гола одно касание понадобилось, сейчас тоже одно. Скоро Саня вообще без касаний будет забивать (улыбается). А в целом мы с ним выходили усилить игру. Ничья нас, конечно, не устраивала.

Что скажу по поводу своего гола? Дуглас Сантос закинул в штрафную, я побежал, был спиной к сопернику: тому надо было фолить, либо я выходил один на один. Соперник сфолил. Я взял пенальти на себя у Азмуна в этот раз, чтобы не получилось как в Уфе (улыбается). Забил, после чего логично довели игру до победы. Но вообще такой рядовой пенальти. Не очень понятно, почему защитники спорили.

Ранее стал известен лучший игрок этого поединка.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:38
Все понимают, а он – нет!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:33
Есть повод для радости.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:29
Это часть их работы
mihaluch
mihaluch
вчера в 02:59
Всё нормально всё законно.
minai
minai
вчера в 01:44
Потому, что они никого не сбивали. Всё просто.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 23:00
Может он и подставлялся, но зачем было трогать? Это футбольные хитрости...
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Boricku (раскрыть)
24 июля в 22:59
Это не жёлтая. Жёлтую дают только за симуляции
Boricku
Boricku
24 июля в 22:47
выставил ногу чтобы защитник зацепился, жёлтую надо было дать
sv_1969
sv_1969
24 июля в 22:46
Химкам не повезло!
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